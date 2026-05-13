İBB Davası’nda 37. gün: İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı savunma yaptı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 77'si tutuklu 414 sanıklı İBB davasının 37. celsesi görülüyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

Bir kısım tutuksuz sanıklar ile avukatların da katıldığı duruşmada, bazı CHP milletvekilleri ve tutuklu sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

Duruşmada, İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı Seza Büyükçulha'nın savunmasıyla devam etti.

Trabzon'da restoran işletmeciliği yapan Büyükçulha'nın iddianamedeki 143 eylemde ismi geçmiyor. Le Meridien Hotel'deki görüntülerde yer alan Büyükçulha'ya “örgüt ve rüşvete ilişkin" suçlamaların yanında gayriresmi olarak İmamoğlu'nun kasası olmak suçlaması yöneltiliyor.

Seza Büyükçulha'nın savunmasının tamamı şöyle:

"Cumhuriyet Savcılığı 3738 sayfa iddianame, somut delillerle desteklenen 143 eylemden ibaret olduğunu belirtip, bu 143 eylem de eylem suçları başlığı kısmında, şu an sizin sorduğunuz örgüt kurmakla suç örgütüne yardım etme, örgüte bilerek isteyerek yardım etme, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte yardım etme gibi suçlar sunulmuş. 5. Sulh Ceza Hakimliği'nde de suçlandığım rüşvet verme, ekstra olarak rüşvet alma, rüşvetin teminine aracılık etme, rüşvete teşebbüs, rüşvete yardım etme gibi birçok suç unsuru iddia edilmiş.

İddia makamı 143 eylemi anlatırken iddianamenin 103. sayfasında 1. eylem başlığıyla başlamış ve 143. eylemin 3268’inci sayfasında sonlandırmış. Eylemlerden, delillerden, sonuç anlatımından ve sonuç değerlendirmesinden bahsetmiş. Bilmem ne iddiaları tam 3167 sayfa yazılmış. Ama benim ismim ne eylem suçlar kısmında, ne eylem belirtilerinde, ne eylemlerin sonuç anlatımı ve sonuç değerlendirme kısmında geçmemiş. Hatta tanık beyanları, bir kısım şüphelilerin itiraf mahiyetindeki beyanları, şüpheli ifadeleri, kolluk araştırma tutanakları, bilirkişi raporu, MASAK raporu, banka hesap hareketleri, HTS baz verileri, tapu kayıtları, yani genel olarak ne sunabilecekse savcılık düşünmüşse benim ismim yani Seza Büyükçulha geçmemiş.

"BENİM İSMİM HİÇ GEÇMİYOR"

Peki ismim nerede geçiyor? Savcı Bey'in hazırladığı örgüt mensubu olan şüphelilerin örgütündeki konumlarına dair tahlilleri kısmında bir sayfalık yorum ve şema kısmında. Bir de resim var ki, bu da Le Meridien Otel’in kamera bandındaki jammer cihazının geldiği gün Ekrem İmamoğlu ile karşılaşmamız ve birlikte otel lobisinden yürürken meşhur resmimiz. Şimdi Sayın Heyet, ben size iddianamenin 143 eylemden oluştuğunu savcılık makamının düşüncesine göre de birçok kanıtla desteklendiğini söylemelerine rağmen benim ismim hiç geçmiyor.

Sayın Hakim, suçlandığım bir eylem yok, bir olay yok, savunulacak bir eylem bir konum da değil. Tam bir yıldır beni suçsuz olduğum halde cezaevinde yatırıyorsunuz ve bunun vebalini nasıl taşıyorsunuz deyip yerime geçip oturmak istiyorum. Yerime geçip oturmak istiyorum dersem konuyu ve durumu daha çok dikkat çekeceğimi düşünüyorum. Ama öyle yapmayacağım. Şehrim Trabzon'dan alındım, uzun yoldan geldim ve bir yıldır suçsuz olduğumu bilerek arenada mücadele veriyorum. Arenadaki kastım cezaevi. Müsaadenizle biraz konuşalım. Dün Cevat Bey'le dertleştiniz Sayın Hakim, benimle de konuşursanız mutlu olurum.

"TİCARİ İLİŞKİMİZ İMAMOĞLU DAHİL HİÇBİRİYLE OLMADI"

Sayın başkan, sayın heyet, sayın savcı; 23 Mayıs sabahı ikamet adresi olan Trabzon'da yaşadığım evden kolluk kuvveti eşliğinde Trabzon Emniyeti'ne götürüldüm. İstanbul'dan gelen mali polis eşliğinde akşam 18 uçağına bindik. Saat 20 gibi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indik. Hastaneye sağlık kontrolüne gittik ve gece 23 civarı Vatan Emniyet'e giriş yaptık. İkinci gün kollukta ifade verdim. Bana üç soru soruldu sayın heyet. Yukarıda tabloda ad, soyad ve fotoğrafları bulunan şahısları tanıyor musunuz? Tanıyorsanız nereden ve ne şekilde tanıyorsunuz? Şahısların ticari faaliyet ve ticari ilişkiniz var mıdır?

Bana 205 kişinin resmi gösterildi. Ekrem İmamoğlu dahil 14 kişiyi tanıdığımı ve nerede, ne şekilde tanıdığımı söyledim. Tanıdığım 11 kişi zaten Trabzonlu ve Trabzonsporluydu. Diğer tanıdığım üç kişi ise ikisi hemşehrim olan Mustafa Akın ve Murat Ongun, bir de yakın çalışma arkadaşlarından olan Kadriye Hanım'dı. Giresunlu olması sebebiyle zaten Murat Bey ve Mustafa Bey'i tanırdım. Ticari ilişkimiz ise Ekrem İmamoğlu dahil hiçbiriyle olmadığını da ekledim.

İkinci soru ise Le Meridien Otel'de Ekrem Başkan'la lobi koridoru boyunca yürüdüğümüz resim ile ilgiliydi. Soru olarak da Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelmenizin sebebi nedir? Daha önce kendisini şahsen tanır mıydınız? Otelde bulunmanızın sebebi nedir? Aslında bu üç sorunun çok kısa cevapları vardı. Şöyle diyebilirdim: Restoranda yemek yiyordum, karşılaştık, Trabzon'dan arkadaşım. Ama öyle yapmadım. Bu soruları Trabzon'da sorabilecekleri adliye varken, emniyet varken İstanbul'dan ta memleketime gelmişlerdi, beni önemli görmüşlerdi düşüncesiyle detaylı anlatıma geçtim sayın hakim.

"BİR İŞ ADAMI OLARAK SIK SIK TELEFONLA GÖRÜŞÜRÜM"

Dedim ki, Ekrem İmamoğlu benim çocukluk arkadaşımdır. Otele 6 Mart tarihinde 17 civarı gittim. Saat 13:30 civarı Amerikan Hastanesi'nde doktor randevum vardı. Ayaklarımdan 12 Ekim'de ameliyat olmuştum. Doktor randevusundan çıktıktan sonra bana doktor bey kasların güçsüz olduğunu, spora devam etmem gerektiğini, bunun için de havuz ve spor salonu önermişti zaten. Zaten bunları Le Meridien Otel'de sürekli olarak yapmaktaydım. Saat yaklaşık 16:45-16:50 civarı Le Meridien Otel'e gittim. Önce spor salonuna girdim, daha sonra restorana çıktım. Yemek yiyordum.

Bir anda yemek yediğim yerden Ekrem İmamoğlu'nun aracını gördüm. Daha doğrusu kapıda bir hareketlilik oldu, müdüre "Kim geliyor?" diye sordum, "Ekrem İmamoğlu geliyor." dediler. Ben de "O kardeşim geliyor, gideyim bir sarılayım kucaklayayım, bir göreyim." niyetlenmemle beraber çakarlar açılınca restorandan çıktım kapıya girdim. Kapının önünde beni gördü, aşağı indi. "Ne yapıyorsun?" dedi. Dedim "İyi kardeşim, restorandayım yemek yiyorum." "Nasıl oldu ayakların?" "İyiyim Allah'a şükür, doktordan çıktım." dedim, "Şimdi spor yaptım, yemekteyim." Daha sonra beraberce otelin lobisinden böyle birlikte yürüdük, içeri doğru girdik. Ondan sonra konuştuk. Dedim ki "Müsaitsen gel bir kahve içelim restoranda." Dedi "Toplantıya gireceğim, haftaya da Trabzon'a gideceğim. Trabzon'a geldiği zaman bizim uşaklara haber ver, hep beraber bir iftar yapalım." dedi. "Tamam." dedim, "Problem yok, ne zaman geleceksiniz?" "Şu zaman geleceğim." Oradan bir lavaboya uğradım, oradan da restorana geri döndüm. Daha sonra restoranda bir iki saat oturduktan sonra da evime gittim. Yani 6 Mart tarihinde önce spor salonu, sonra restoranına, sonra Ekrem Başkan'la koridordan içeri, 5 dakika sonra da dışarı çıktım. Restorana geri döndüm ve iki saat sonra eve döndüm.

Sonra üçüncü soru olarak da iki kişiyle yaptığım telefon görüşmelerimin tapeleri soruldu. Tapelerde bana okunup konuştuğum kişilerin kim olduğunu ve konuşmamızın içeriği soruldu. Kaç tane telefon görüşmem vardı bilmiyorum. Ne zaman telefon dinlenmeye başladı onu da bilmiyordum. Ama bir iş adamı olarak sık sık telefonla görüşürüm. Yaklaşık bir ay telefonum dinlense 500-600 görüşme yapmışlığım vardır. İki tane tapemle ilgili soru soruldu. Bunların bir tanesi sayın başkan, restoranımın olduğu ilçede Arıklı İlçe Başkanı'yla yaptığım görüşme, yanımda da belediye başkan yardımcısı vardı. Bir tanesi de Ziraat Bankası'ndaki kendi müşteri temsilcimdir. Tapeleri tutuklama sebebi olarak gösterdikleri için şu anda okumak istiyorum. Ekrana veremiyorum çünkü tapelerde sinkaflı, küfürlü, karşı tarafla beraber konuştuğumuz arkadaş mabedinde kelimeler var. Siz açıp bakarsanız mutlu olurum.

Arkadaşım diyor ki; 15.05.2025 saat 14:07: "La Sezâ, la Sezâ, sen büyük adamsın valla billa ona kanaat geldi." "Ne oldu abi?" diyorum. "Herkesi aldılar bir tek seni." "Ne abi?" "Herkesi aldılar bir tek seni bıraktılar." "Nereyi aldılar yakında?" diyorum. "Senin öyle bir şeyin olmaz ki." cevap veriyor. Diğer arkadaşım yani belediye başkan yardımcısı olduğu için konuşmaya başlıyor: "Senin borcun var para yok ki, para olsa alırlar seni de." Borcum falan yok başkanım borcum falan yok. Ben de diyorum ki "Yok ya alırlar arkadaşım çok çok çıktık televizyonlara her tarafa." İlk konuşan arkadaşım geri dönüyor: "Sende metelik yok, niye alacaklar? Adam boşuna hapishanede sana mı bakacak?" "Ya soracaklar ne oldu, ne gitti anlat bakalım." diyorum. "Hıı, ifadeye çağırırlar haber aldık yani." diyorum. "Allah Allah!" "Abi 4 gün 4 gece televizyonda 24 saat beni verdi ya. Saçmalık olur mu böyle? Öyle her tarafta beni verdiler." "Allah aşkına sen!" "Vallahi ya." diyorum. "Allah Allah, var mı neyi nereden aldın istihbaratı?" diyor. "He." diyorum "İstanbul'dan aldım istihbaratı İstanbul'dan." "Seni alsalar ne yapacaklar abi sen çıkarsın ne olacak?" "Aynen öyle." diyorum. "Senin bir işin mişin olmaz." diyor. "Aynen öyle." diyorum.

"ARAŞTIRSINLAR BİR ŞEY ÇIKMAZ"

İkinci tape ise Ziraat Bankası müşteri temsilcisiyle yaptığım görüşme. 15.05.2025 saat 11:25. Ziraat Bankası müşteri temsilcisi ile yaptığım telefon görüşmem: Ben iyiyim uğraşıyorum. "Şu hesaplarıma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bloke konmuş." "Niye bloke konmuş abi, bakayım hemen hayırdır? Bir şey mi oldu, niye koyuldu?" "Ekrem Bey İmamoğlu ile epey bir görüntü çıktı televizyonda. Otele girerken, herhalde mevzu odur. Araştırma yapıyorlar diye düşünüyorum." diyorum. "Olabilir abi hiç bilgim olmadı ama tedbir gözüküyor doğrudur. Bildiğim bir şey yok yani." ben diyorum. "9 Mayıs abi aynen tedbir var orada. Parayı kullandırtmıyor sana." "Parayı kullanmak yok kullandırtmıyor tabii. Onu şey yapamıyorum da bu pos cihazlarına bir baksana, onları iptal etsene. Ziraat posum sende posların var ya 2-3 tane." "Tamam abi hemen ilgileniyorum, açık mıydı onlar?" "Evet açıkmış Seza Büyük açık." "E ne yapacaksın sen dükkanı mı devredeceksin?" diyor bana. "Yok yok devretmiyorum. Pos kullanmayacağım çünkü para pos hesabına yattığı için kullanamadığım için." "Hesaptan kullanamıyorsun doğru tamam." "Evet evet Elif Hanım problem o. Onun için senden rica ediyorum iptal et posu." "Tamam abi ben hemen ilgilenirim." "Tamam bu avukat şimdi yazıp verdim vekalet, gidecek soracak Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Bilmiyorum nedir." "Hangi görüntüde vardın sen? Ben fark etmedim." "Le Meridien Otel girişindeki beyaz görüntülü var ya. Hani şu kamerayı kapatıyorlar orada mı? Kamera mı kapatıldı, he." "Ey büyük Allah'ım bir şeyi olduğu yoktur orada." "Ya onun öncesini bilmiyorum, ben otelin girişinde gördüm onu. Onunla birlikte sohbet ederek içeriye giriyoruz." "Sen şans eseri mi oradasın?" "Tabii." diyorum.

"Buradan aslında senin kadar mağdur olmamıştır bence. Hmm. Hangi otelde bu? Lemmeridien İstanbul. Ha ha ha. Şaka gibi abi. Değil mi? Otelde kalıyorum, restorantta yemek yiyorum, hem de girişte restorant. Baktım arabası geldi hemen çıktım dışarı. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Öyle sohbet ettik. Şaka gibi abi şaka gibi.

Hı hı aynen öyle. Oradan da araştırsınlar bir şey çıkmaz, araştırma yapsınlar diyorum. Avukat ilgileniyordur. İlgileniyor. Birebire ilişkimiz iş anlamında yok da yine de bir süreç bu yani, onu bekleyeceğiz dedi avukat diyorum.

Bu tape için kollukta anlattım dedim ki; İş Bankası hariç bütün bankalardaki hesaplarım kapatıldı. İş yerimle ilgili maaş ödemesi, SGK ödemesi, vergi ödemesi, kiramı, elektriğimi ödeyebilmek için diğer bankaların pos cihazlarını iptal ettirdim. Sadece İş Bankası'na yönlendim. Ticaretimi devam ettirmek için sadece İş Bankası'ndaydım. Buradan yapılan ödemeler; fatura borçlarım, işçi maaşlarım ihtiyaçlar içindir, bakılabilir. Buradan para çekmediğim hesap hareketlerimden görülecektir” dedim Sayın Hakim.

"HAKİM HANIM BENİ TAPE YAZARAK TUTUKLADI"

Bunu dedim ya, hiçbir ödeme yapılmasın diye üç gün sonra İş Bankası hesaplarıma bloke kondu. Tam dört ay boyunca hesaplarımı incelediler. Blokeden sonra pos cihazlarıma 35 bin liraya yakın restoranıma para girişi olduğu fark edilince yani, bloke kondu 4 ay süreden sonra hesaplarımı açtılar. Yani bu adamın geliri restoranlarından, iş yerlerinden diye düşündüler. Fakat dört ay boyunca hem cezaevindeyken maaş, SGK, vergi, fatura konularında sıkıntı yaşadım.

Bu iki tapede sanırım önemli olan ve bilmek istedikleri konu; arkadaşım bana istihbaratı kimden aldın? Sorusuna benim verdiğim 'İstanbul'dan' cevabıydı. Bu 'İstanbul'da' cevabını çok sorguladılar. Bunu normalde açıklamazdım ama neden? Bir sene suçsuz yattım, artık istihbaratımı, ismini vermek zorunda kaldım Sayın Hakim. İstihbaratım... Bilincinize de sunabilmek ricasıyla.

Ne yazıyor efendim? Cahit Cihat Sarı. İstihbaratım buydu.

Yani 07.05.2025 tarihinde bankalara giden bu Vakıfbank'ın yazısı. 07'de Vakıfbank'a gitti. 09'da Ziraat Bankası'na gitti. Bankalara giden bu yazı. Ne diyor orada? Resen el koyma kararı. Ceza Mahkemeleri TC. Tüm kripto varlıklara ve banka hesaplarına 07.02.2025 günü saat 10 itibarıyla sayılı kanun 17. madde 2. fıkra gereğince gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında el konulmasına karar verilmiştir. İstihbaratı nereden almıştım? Cahit Cihat Sarı'dan.

Üstünde ne yazıyor? Üste çıkabilir miyiz lütfen? İstanbul Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu. Telefon görüşmem ne zaman yapmıştım efendim? Ayın 11'inde. Bankalarla telefon görüşmem ne zaman yapmıştım efendim? Ayın 15'inde. Yani istihbaratı sadece bana da vermemiş Cahit Cihat Sarı. Bankalara da yol yapmış. Demiş ki; “böyle böyle bir şey var, istihbaratım var, el koyun.”

Dört... Sayın Hakim tapeleri niye okudum biliyorsunuz. Tutuklama sebebi olarak tapelerimi yazdı makam. Yani 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nde tape olarak delil gösterdi. Tapeler dendi, dendi dolayısıyla yani maddeler var ama tapeler ekleyerekten benim tutuklamaya... tutukladı. Sevk eden savcılıktı, Hakim Hanım beni tape yazarak tutukladı.

"BENDEN NE ANLATMAMI BEKLİYORSUN DEDİM"

Dört gün sonra Çağlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'na getirildim. Savcı beyin yanına çıkarıldım. Zaten ameliyatlarımdan dolayı yürümekte zorluk çekiyordum ve koltuk değneği kullanıyordum. Yaklaşık 1,5 saat sohbet havasında konuştuk. Savcı bey bana ilk olarak Ekrem İmamoğlu'nu sordu. Anlattım.

Sayın Heyet; mahalleden arkadaşımdır dedim. Çocukluğumuz beraber geçti, beraber top oynardık dedim. Maça giderdik dedim. Avni Aker vardı o zamanlarda dedim. Trabzonspor maçlarına, deplasmana giderdik dedim. Evimizde oturduk, film seyrederdik dedik. Hasan Amca'yı anlattım. Okul dedi mahallemizdeydi, Üçgözüm'deydi, Trabzon Lisesi, Hasan Amca'nın dükkanı mahallemizin diğer ucundaydı, inşaat malzemeleri satardı dedim. Ekrem dükkana giderdi dedim, biz peşinden giderdik dedim. Giderdik ki karşıda Özden Köfte Salonu var. Hasan Amca bize orada yemek ısmarlasın diye. Tek başıma da gitmezdim, dört beş arkadaşımla beraber giderdim dedim. İlişkimizi anlattım.

Sonra ekledim; dedim ki aramızda Trabzonspor'da en genç olan yöneticiydi. 2001 yılında, 29 yaşındayken Özkan Sümer gibi bir duayenle yöneticilik yapmıştı. Entelektüel bir başkanla yöneticilik yapmıştı. 2001 yılında yöneticilik yaptıktan sonra daha sonra Trabzonspor Basketbol Takımı'nı da kurdu. Kurucular arasında yer aldı Ekrem İmamoğlu. Trabzon'dan hiç kopmadı. Maçlara geldi, yöneticilik yaptığı maçlara geldi, basket takımını kurdu, maçlara geldi, bir türlü kopamadık. Bir türlü gelmeye bırakamadık Trabzon'u. Sonra söyledim; mahallede sevdiği, Trabzonspor'a katkılarından ve başarısından dolayı saygı duyduğum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olunca da gurur duyduğum arkadaşım dedim.

'Bana ne anlatıyorsun?' diye savcı bey... 'Ne anlatıyorsun sen bana?' dedim. Savcı bey ben ne anlatayım istiyorsun? Ben Trabzon'da yaşıyorum, Trabzon'da oturuyorum, Trabzon'da işim, Trabzon'da ikametgahım Trabzon'da. Ben sana Trabzon'u anlatalım, Trabzonspor'u anlatalım. Başka benden ne anlatmamı bekliyorsun dedim.

Ben Trabzonspor'da restoran işletiyorum dedim. Ve 25 yıldır bu restoranla uğraşıyorum dedim. Restoranım Sadri Şener Tesisleri'nin içinde. Bir yanım tesisler, kulüp, diğer yanım Trabzonspor Müzesi, benim restoranım ortasında dedim. Trabzonspor maçlarına gelen herkes benim restoranıma uğrarlar dedim. Çünkü dedim dükkandan forma alırlar, müzede kupalarımızı görürler, benim orada da kahve içerler yemek yerler dedim.

Lemmeridien Otel'i sordu beni Sayın Heyet, Sayın Savcı. Dedi ki; Lemmeridien Otel'i sordu ne anlatıyorsun, Lemmeridien Otel'de ne yapıyordun dedi. Dedim ki kollukta ne anlattıysam onu anlattım onlara da. Tesadüf karşılaşma. Ameliyattan dolayı oteli kullanıyorum, halim ortada ayağımı görüyorsun dedim. Çünkü koltuk değneğim vardı. Trabzonspor Lemmeridien Otel'de kalıyor, sahibi hemşehrimiz dedi. Birkaç kişi sorduktan sonra tanıdıklarım nereden tanıdığımı, tanımadığım kişileri de söyledim.

"KESİLMİŞ, BİÇİLMİŞ OLDUĞU TUTANAKLARI CEZAEVİNDE OKUDUM"

Sonra odadan çıktık, nezarethaneye indim. Ve gece vaktinde hakime hanımın karşısına çıktım. Savcı bey dosyada mevcut tanık beyanları ve diğer deliller uyarınca şüphelinin örgüt lideri Ekrem İmamoğlu ile doğrudan bağlantılı olduğu, ancak örgüt hiyerarşisi içerisinde Fatih Keleş'e bağlı hareket ederek diğer örgüt üyeleriyle eylem birliği içerisinde hareket ettiği, üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığı gösteren olgular ve tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmakla diye tutuklamaya sevk etti Sayın Hakim.

Anlamamıştım, mantıksızdı. Hele Seza Bey ile Fatih Keleş'in yan yana mantıksız ve saçmaydı. Çünkü Fatih Keleş tanışıklığımın az olduğu kişiydi. Daha sonra İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği hakime hanımın karşısına çıktım. Hakime hanıma anlattım. Anlamadı, aslında çok da dinlemedi. Çok çok dinlemese de kollukta, savcı beyde ne anlattıysam onları anlattım. Ya kendisi ya katibi anlamamış olacak ki ya dinlememiş olacak ki; kesilmiş, biçilmiş olduğu tutanaklardan sonra cezaevinde... sonra cezaevinde okudum o tutanakları.

Cezaevinde okudum, yani ne yazmış acaba dedi hakime hanım. Şöyle yazmış katip; “ben Ekrem'le görünce arabasına gittim, kendisi Trabzon'a gideceğini söyledi.” Ben böyle bir şey demedim. Trabzon'a gelecek dedi. Kendisiyle sofrada oturduk, yemek yedik. Kamera görüntüleri oraya farklı yansıtılmış demişim. Ben böyle bir şey de söylemedim. Ben kendisini gördükten sonra restorana geri döndüğümü söyledim.

"TANIK BEYANLARI İBARESİNİ ÇIKARDI, ÇÜNKÜ TANIK BEYANI YOKTU"

Hakime hanım da tutuklama talebinde Seza Bey ne istediyse yazdıklarını tekrar edip, yani Hakime Hanım da tutuklama talebinde, özür dilerim, Savcı Bey ne istediyse yazdıklarını tekrar edip Fatih Keleş'i aynen yazdı. Örgüt üyesi Fatih Keleş'e bağlı hareket ederek diğer örgüt üyeleriyle eylem birliği dedi. Bir de tape kayıtları ekleyerek kuvvetli suç şüphesinin var olduğu kanaatine varıldı diye bitirdi.

Efendim, bitti mi? Peki neyi çıkardı hakim hanım? Tanık beyanları ibaresini çıkardı. Çünkü tanık beyanı yoktu. Kollukta bana bir şey sorulmamıştı, savcılıkta bana bir şey sorulmamıştı. Gizli dosya ya, belki de ondan sorulmamıştır. Peki hakim hanım ne sebepten tutukladı beni? “Gereği düşünüldü, rüşvet vermek, örgüte üye olmak suçundan.” Komik. Rüşvet vermek. Tanık beyanı? O da yok. Tanık beyanları…

Neden komik biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu’nun arkadaşı olarak rüşvet vermek. Benle geleceğim. Sadece arkadaşı değil, özel kasasıyım. Emir veriyor, kim ne derse kime ne dersem onu yaptırıyor.

"BEN CEZAEVİNE GİRDİKTEN 25 GÜN SONRA TANIK BEYANI VERMİŞ"

Bir tanesi ben cezaevine girdikten 25 gün sonra, yani Ertan Yıldız cezaevine girdikten 25 gün sonra sayın hakimim, benimle ilgili adımı kullanarak bir firma ismi verdiği ifadede ki bu firmayı da tanımıyorum, benim bilmediğim bir firma ama iddianamede bulundu. Firmanın kim olduğunu da buldum, isim benzerliklerini de buldum. Gelelim devlete, buradan Gerede'ye yollandım. Önce 7 nolu kapalı cezaevinde bir hafta kaldım. Bir hafta sonra yardım etmiş arkadaşım Ekrem Başkan... Pardon, gelince söyleyeceğim onun için. Beni ziyarete geldi mahalleden arkadaşım avukat, ama önce Ekrem Başkan’a uğramış hal hatır sormak için sonra da bana uğradı nasılsın diye. Çünkü ben yeni cezaevine düşmüştüm. Bir gün sonra beni Gerede’ye yolladılar. Ben neden Gerede’ye yollandığımı sormak istedim, araştırdım, kendimce buldum. Benden önce arkadaşım önce Ekrem İmamoğlu’na, daha sonra bana uğradığı için sayın hakimim. İkimizin de mahalleden çocukluk arkadaşı. Öğrenecek misin? Yanıma isteyeceğim onu.

Peki tanık beyanı ne zaman çıktı biliyor musunuz sayın başkan? Dedim 25 gün sonra. Yani ben cezaevine girdikten 25 gün sonra tanık beyanı vermiş. Tarih yok. Cumhuriyet Başsavcılığı’nda tanığın verdiği tarih yok. Bir de cuma, burasını lütfen dikkatli dinleyin sayın hakim, sayın savcı, lütfen. Cuma günü yani 8 Mayıs 2026 günü Segbis’le bana sorulan bir ifade. Yani dört gün önce sorulan bir ifade. Bu konuya geleceğim sayın hakim. Dört gün önce Segbis’e çıkartıldım, savcı bey bana bir şeyler sordu. Bir tanık beyanından bahsetti. Tutuklandım yani belediye işi olmayan, bırakın kendi işi, eşi, dostu, yedi sülalesinin herhangi bir işi olmayan biri rüşvet vermekle tutuklanıyor. Hem de Trabzon’dan Ekrem’in çocukluk arkadaşı sıfatıyla tanınan biri rüşvet veriyor. Komik oluyor bu sebepten, komik oluyor sayın hakim.

Gerede’de yatarken tek kafama takılan iftiralar veya cezaevinde olmam değildi. Fatih Keleş ile bu kadar sohbetimiz azken nasıl oluyor da beni Fatih Keleş ile birleştirip onun örgütüne, örgütte ona bağlı olan biri olarak göstermişlerdi. Zaman geçti. Zafer Keleş tanıştım aşağıda sağ olsun. Murat Keleş yeğeni aşağıda tanıştım. Oğlu Mustafa Keleş... Hoşbeş... Fındıklı Mustafa. Mustafa pırlanta, pırlanta çocuk pırlanta. Cezaevinde olduğunu öğrendim. Hani Fatih Keleş ile bağlantım yoktu onu biliyordum. Mustafa, Murat, Zafer bu isimleri dahi bilmiyordum. Müdürümü aradım getirttim, isimlerini verdim kulübe diyorum. Bunlara biz bu isimlere kombine aldık mı? Bu isimlere maç bileti yükledik mi? Bu isimler Trabzonspor maçlarına geldiler mi? Bunlarla benim nasıl bağlantım olabilir dedim. Avukatım kulübe gitti daha sonra. Gitti çıkarttı. Zafer Keleş, Murat Keleş takım tutmuyormuş sayın hakim. Mustafa Keleş... Ben bunlara bilet yüklememişim. Bilet ettiklerim var, kombine aldıklarım var ama bunlar onlar değil. Onun için bunlarla da bir bağlantı kuramadım.

Sonra cezaevinde avukatım geldi. Twitter’dan bir şeyler getirdi bana. İnsanlar beni yazıyor, gazeteciler beni yazıyor sayın hakim. Açabilir miyiz rica etsem Twitter’ı? Bir süre sonra Fatih’i düşünmeyi bıraktım. Önemli bir tweet geldi avukatım getirdi. Ona yoğunlaşmıştım. Cem Küçük, tanımam etmem. Ne yazmış? 'Kendisini tanımıyorum ama kendisi beni tanıyor. O gün İBB operasyonu gözaltına alınanların isimlerinden biri ilginç. Ekrem İmamoğlu’nu karşılayan beyaz montlu. Beyaz montluyum, ismim geçince beyazlı çok şık montlu kişi, Sezai Büyükçulha, Trabzonlu özel işletmeci.' Özel işletmeci ne demek bilmiyorum sayın hakim. Benim iş koduma bakın, benim iş kodum esasen restoran. Özel işletmeci, özel bir şeye benziyor.

"İMAMOĞLU’NUN KASALARINDAN BİRİ" İDDİASI

Ve Ekrem İmamoğlu’nun kasalarından biri olduğu iddiası var diyor. Ne zaman diyor? 6 Mart 2025 tarihine ait. Aşağı iner miyiz lütfen? Tarihi büyütür müsünüz? 23 Mayıs 2025, saat kaç? Öğleden sonra 7.25. Ben neredeyim sayın hakim biliyor musunuz? Akşam 6 uçağına bindim Trabzon’da, saat 8’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaydım. Yani ben uçaktayım. Henüz emniyete girmemişim, kolluğa ifade vermemişim, savcıya ifade vermemişim, hakimin karşısına çıkmamışım. Uçaktayım sayın hakim uçakta. Yazmış. Aşağı iner miyiz lütfen? Ben daha uçaktayken, daha emniyete girmeden kasa olduğum söylenmiş. Kim söylemiş? Cem Küçük. Kime söylemiş? Benim için söylemiş. Tanıyor muyum kendisini? Tanımam. Ne iş yapar? Twittercı. Ben öyle söylüyorum. YouTube hesabı var mı bilmiyorum, YouTuber da diyebilirim ama onu bilmiyorum hiç görmedim, Twittercı.

Resme bakalım sayın hakim. Resmi daha sonra göstereceğim ama burada hemen biraz büyütebilir misiniz rica etsem? Benim ayakkabılarıma bakar mısınız? Toplantıya gidiyorum Ekrem Başkan’a. Beyaz spor ayakkabı, üstten gri eşofman altı giyiyorum, üstten beyaz eşofman üstü, içime siyah siyah tişört giyiyorum sayın hakim. Toplantıya gidiyorum Ekrem Başkan’a. Siz soru sordunuz sayın hakim, dediniz ki sizin için ifade veriyorlar dediniz. Ne husumet var sizle dediniz? Niye dediniz sizin için ifade verdi ki dediniz bu husumeti ne? Ne husumet var diye soru sordunuz buradaki sanık arkadaşlara.

Şimdi bu Cem Küçük’ün benle ne husumeti var? Şimdi bana bu soruyu sorarsanız ben size ne diyebilirim? Tanımam etmem. Bu soruyu Cem Küçük’e sorun. Sezai Büyükçulha ile ne husumeti varmış diye sorun. Çünkü iddia ediyorum, kolluğa girmemişim, savcı beyin yanına girmemişim, hakim hanımın karşısına çıkmamışım. Uçaktayım. Uçak saatim vardır emniyette vardır. Uçak 18 uçağı, uçak rötar yaptı, saat tam 8’de indik. 11 gibi emniyete girdim. İndim hastaneye gittim.

"3385’E KADAR YOKUM BİR SAYFA"

Öbür resme gelebilir miyiz. İşte buradan da restorant ve otel girişi. Restorant neresiymiş, şu arabanın olduğu yerin arka tarafı. Yani otelin dışında. Nereden girmişiz, o kapıdan içeri girmişiz. Restorandan Ekrem Başkanın kapısı gözüküyor mu? Gözüküyor. Çıktığı zaman görebiliyor muyum? Görebiliyorum. Kapıda hareket olduğunu fark edebiliyor muyum? Fark edebiliyorum. Müdür Bey’e soruyorum kim geliyor, Ekrem Bey deyince ne yapıyorum? Kardeşimi sarılmaya, kucaklamaya çıkıyorum. Hal hatır sormaya çıkıyorum, ne yapıyorsun demeye çıkıyorum. Bunların hepsinin tarihleri, saatleri, zamanları avukat Bey anlatacaktır ben de dilim döndüğünce anlatırım. Ama karşılama olmadığı karşılaşma olduğunu ispat edeceğiz.

Bu kadar sayın başkanım biliyor musunuz bu kadar. Bir resimle beraber ta 3385. sayfaya kadar geliyorum. 3385’e kadar yokum bir sayfa. Bundan sonra Savcı Bey başlıyor. Diyor ki: Şüpheli Seza Büyükçulha'nın örgüt lideri çocukluk arkadaşı olması sebebiyle. Ne diyor? Örgüt lideri çocukluk arkadaşı olması nedeniyle diğer örgüt yöneticilerine bağlı hareket etmediği Fatih gitti doğrudan örgüt lideri Ekrem Bey’e bağlı olduğu arkadaşım evet arkadaşım. Firmaların İBB ve diğer CHP’li ilçe belediyeleriyle olan ihtilaflarını burayı okumaya bile utanıyorum para karşılığında çözmeye çalıştığı örgütün gizli toplantılar gerçekleştirdiği Le Meridien isimli otelde örgüt lideri yöneticileriyle buluşma sağladığı, Trabzon’da ikamet etmesine ve iş yerinin orada bulunmasına rağmen örgütsel faaliyet ve toplantılar için sürekli İstanbul’da bulunduğu.

Ne diyor çocukluk arkadaşı olması nedeniyle yani olay neymiş? Eylem neymiş? Çocukluk arkadaşı olması nedeniyle. Sayın Heyet biz 40 seneden bahsettik hepsini okudum emin olun zamanım boldu. 144. eylem var da benim mi haberim yok? Eğer 144. eylem Çocukluk arkadaşı olmaksa ben tanık olayım. Mahalle arkadaşları, Trabzonspor’daki yönetici arkadaşları, basketbol kurucu arkadaşları, lise arkadaşlarını söyleyeyim. Problem yok böyle bir eylemde tanık olayım. 144. eylem gerçekten var da benim mi haberim yok? İhtilaftan kasıt nedir burada? Bu da bana sorulmadı. İhtilaftan kasıt ben Trabzon’da yaşayan, işi Trabzon’da olan biriyim. İBB ve CHP’li belediyede ne iş ne yapılır haberim yok. Bırakın İstanbul’u Trabzon Belediyesi’nin ne iş yaptığını da bilmem.

"BELEDİYEYE İŞ YAPTIĞINI BİLDİĞİM EŞİM DOSTUM AKRABAM KESİNLİKLE YOK"

Ayrıca belediyeye iş yaptığını bildiğim eşim dostum akrabam kesinlikle yok. İstanbul'da belediye başkanı tanımam. Bunu sorgulamada size anlatmaya çalıştım. Mehmet Murat Bey’e soru sordum beni tanıyor musunuz dedim, kendisi tanımadığını söyledi ki oysa ki Ekrem Başkanla kulüp ziyaretinde çok kalabalık bir ortamdı bir merhaba demiştik birbirimize.

Trabzon’daki bütün belediye başkanlarını tanırım. Beşikdüzü’nden Of’a kadar bütün belediye başkanlarını tanırım. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Bey’i iyi tanırım. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Bey’i de iyi tanırım. Kendileri restorantıma gelir giderler, yemek yerler sohbet ederiz muhabbet ederiz. Biri AK Partilidir biri CHP’lidir benim için önemli değildir.

Ekrem Başkanla hiç toplantı yapmadım. Arkadaş olarak yemek yedik maça gittik sohbet ettik yeri geldi çoluk çocuğumuzu ailemizi konuştuk. İnsan arkadaşıyla iş ilişkisi olmayan dostuyla toplantı mı yapar? İş ilişkim yok beyefendi dostum o benim. Toplantıyla biz ne işimiz? Ekrem Başkan Le Meridien otelde kaç kere gitti bilmiyorum ama ben İstanbul’da olduğum zamanlar otelin spor salonunu, havuzunu, restorantını kullanıyorum sayın hakim. Hemşerim ve Trabzonsporlu tam 5 seneden beri o otelde kalıyoruz.

Trabzon’da ikamet ettiğimi söylüyor doğru, iş yerim Trabzon’da doğru. Örgütsel faaliyetler ve toplantılar için sürekli İstanbul’da bulunduğumu söylüyor ki benim niye İstanbul’da olduğumu savcı bey’e anlattım sayın hakim anlattım. Dedim ki son 2 yılda yaklaşık 20 kez İstanbul’a sağlığım için geldim. Ameliyat oldum iki bacağımdan, iki kere hastaneye yattım hastalığımla ilgili. Ben bakarsanız dedim son 2 yılda 20 tane hastane girişimi görürsünüz. Avukat bey getirdi sundu verdi bakın dedi 2024’te 2023’te 2025’te biz hastanedeyiz İstanbul’da. Kaldık ameliyat olduk çıktık tekrar girdik tekrar operasyon olduk çıktık.

"BANA SORDUĞU ŞEYLERİ BURAYA KOYMUŞ AMA İDDİANAMEYE YAZMAMIŞ"

Sonra başka bir şey daha anlattım dedim ki Trabzonspor 2020 yılında 2020-21 sezonunda 2021-22 sezonunda şampiyonluğa oynadı. 10 tane takım var İstanbul’da Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa, şampiyonluk hepsini biz olduk sayın başkanım Trabzonspor oldu hepsi. 2021-22 yılı şampiyon. Biz İstanbul’dayız hatta yönetici arkadaşlarla birbirimiz arasında espri konumuz olmuştu. Biz kulübü İstanbul’a taşısak demiştik masrafımız da çok oluyor demiştik espri yapmıştık. Trabzonspor Kulübü tabii ki Trabzon’da olacak ama o kadar sıklıkta gelip gidiyorduk ki böyle bir espri konumuz olmuştu aramızda. Üç, anlattım dedim ki Sayın Savcı kızım 2022 yılında daha henüz 18 yaşındayken üniversiteyi kazandı. Diğer kızım ise daha henüz 17 yaşındayken ikisi de küçük kızım. İki tane küçük kızım da 18 yaşındayken 17 yaşında üniversiteyi kazandı biri 2022’de biri 2024’te. Onların babaları olmamla, babaları olarak sorumluluk bende dedim onlarla beraberim dedim. Ne yapsaydım sorumluluklarımı bıraksaydım babaları olarak yanlarındaydım önlerindeydim arkalarındaydım onlarla beraber kalıyordum onlarla beraber yaşıyordum.

Bunu savcı beye anlattım bir sıkıntı şurada anlattığım şeyleri bu iddianameye koymuş bana sorduğu şeyleri ve cevaplarını aldığı şeyleri buraya koymuş ama iddianameye yazmamış. Biz savcı beyle bir buçuk saat kadar sohbet ettik muhabbet ettik muhabbet havasındaydı görüşmemiz bir sorgu havasında değildi. Anlattım ama iddianameye yazmamış.

Ne diyor? “Şüpheli Ekrem İmamoğlu idaresinde kurulan suç örgütü üyelerinden Seza Büyükçulha isimli şahıs suç örgütü içerisindeki yöneticilere hiyerarşik dahil olmayan şahıslardandır. Ertan Yıldız isimli şahıs ifadesinde Seza Büyükçulha isimli şahsın ‘Güven Asfalt’ unvanlı firmanın belediyeden, belediyelerden alacaklarını tahsil etmesi konusunda destek istediği, destek. Bu durumda örgüt lideri İmamoğlu bilgisinde dahilinde olduğu söylediği yönünde beyanlara geçtiği anlaşılması sebebiyle Seza Büyükçulha isimli şahıs İstanbul'da faaliyet gösteren inşaat firmalarının belediye ile ilişkilerini kontrol eden şahıs olduğu. Söz konusu firmalarla belediye arasında irtibatı sağlayan, sağladığı değerlendirildiği, tüm hususlarda suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu adına gerçekleştirdiği anlaşılmakla şüpheli Seza Büyükçulha suç örgütü içerisinde doğrudan Ekrem İmamoğlu'nun hiyerarşisinde yer aldığı.” Ne diyor başkan? Destek diyor. Savcı bey ne demişti? Buyur.

"BEN BÖYLE BİR ŞEY YAPMADIM"

Bu Ertan Yıldız’ı tanıtım. 4, 5 kere restoranıma geldi. Ailesiyle geldi, babasıyla geldi, annesiyle geldi, oğluyla geldi. Oğlu diyabet hastası olduğunu belirtmişti. Trabzonludur, Trabzonsporludur. Kulüpten maskot getirttik, imzalı forma getirttik. Neden böyle bir ifade verdiğini bilmiyorum, soracağım. Ama tam tamına 25 gün sonra bu ifadeyi verdi. Ben cezaevine girdikten 25 gün sonra şöyle bir ifade verdi.

Ertan Yıldız'ın ne iş yaptığını bilmiyorum. Başkana danışman olduğunu der. Ne kapasitede olduğunu da bilmem. Sadece danışman deyince aklıma arkadaşına destek olan kişi olarak düşünebilirim. Yani benim personelimdeki Halkla İlişkiler Müdürü'ne gibi diyebilirim. Güven Asfalt Petrol Ürünleri Uluslararası Taşımacılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. unvanı buymuş, araştırılmış. İçin destek istediğini söylemiş. Güzel demiş de, benim tanıdığım bir ticari unvan değil. Ancak ben cezaevine girdim ya 25 gün sonra gelmiş. Bir de nasıl gelmiş biliyor musunuz? Evde oturuyormuş. Ben evde oturuyorken aklıma geldi, savcıya geldim ifade verdim demiş. Evinde rahat rahat otururken bir anda Seza Büyükçulha aklıma geliyor gidiyor bu ifadeyi veriyor. Burada görülmek isteyen de ben değilim haberiniz olsun, bu firma. O da güzel ama hani benim Ekrem İmamoğlu ile bağlı hareket eden örgüt hiyerarşisinde kimseyi takmayan, talimatları Ekrem İmamoğlu'ndan alan kişiyim de ya. Neden destek isteyeyim? Versinler adamın parasını derim. Tarzım o benim. Beni tanıyan tanır. Destek ver, parasını ver lütfen demem. Ben böyle bir güçte olsam, böyle bir işin içinde olsam, böyle bir mevzuyu çözmeye çalışsam, o da muhasebenin başında olsa ona diyeceğim şey şudur: ‘Versene adamın parasını lan’ diye ifade ederim.

Elimde güç çok fazla çünkü sayın hakimim, Ekrem İmamoğlu'ndan bana yüklenen güç fazla, öyle söylüyor savcı bey. Avukatım dedi ki, bir adamın alacağı belediyeden alacağı karşılığında sen destek istiyorsan bu suç değil ki dedi. Senin bize ne diyorsun yani? Sen ne diyorsun? Ben dedim yaptığımı derim, yapmadığımı demem. Ve ne dersen de işte soyut delil diyorsun, somut delil diyorsun, maddi diyorsun, manevi diyorsun. Beni hiçbir ilgilendirmiyor. Somut delilmiş, soyut delilmiş, maddi delilmiş, manevi delilmiş, yok yaparmışım, olurmuşum. Beni suçmuş, suç değilmiş ilgilendirmiyor sayın hakimim. Ben ne yaptığımı bilirim, ne yapmadığımı bilirim. Ben böyle bir şey yapmadım.

"İFTİRACI DİYORUM ÇÜNKÜ BENİMLE İLGİLİ KONUŞULMUŞ"

Yapmadığımı kendisi söylüyor biliyor musun sayın hakimim? Buldum iddianameyi iyi okudum iyi çalıştım dün. O da üniversiteyi iyi derece ile bitirmiş problem yok ama avukatlık yapamamışım, avukatlık okuyamamışım çünkü çalışkanmışım. Üniversitede çalışmazdım dinler geçerdim, lisede çalışmazdım dinlerdim geçerdim.

Yani şöyle diyor, Ertan Yıldız ifadesinde geçiyor. Ama şunu da itiraf edeceğim, itirafçıların veya iftiracı, iftiracı diyorum çünkü benimle ilgili konuşulmuş. İki tane sihirli sözcük var, iki tane sihirli sözcük var. Ne diyor? Ekrem başkanın bilgisi dahilinde, ki burada da öyle söylemiş veya Ekrem başkanın talimatlarıyla. Bu iki sihirli cümleyi kuran hop dışarıdasın. Kurdun mu? Hop dışarıdasın.

Neden? Çünkü okudum diyor itirafçıların, itirafçıların kullandığı senin için benim için bir şey yok. Sonunda bu cümleyi ekliyorlar. Bunu diyorlar talimatlarıyla veya bilgisi dahilinde. Bu cümleyi söylemezse ne olacak? Adamın alacağı var, bir başka adam gitti adamın alacağını istedi. Alacağı varmış, öyle diyor. İstedi. Suç, kaptan beye göre yok. Bana göre de düşürür mü ederler. O zaman buraya hiç gitmez, suç olmuyor o zaman.

Ayrıca bu şirketi biliyor musunuz? Bu okuduğum şirketin ismi iddianamenin hiçbir tarafında yok. Bu adam ihale almış mı? Mal satmış mı? Para alacağı var mı? Yok mu? Yok. 3806 sayfada bu şirketi inceledim. Kimdir? Nedir? Necidir? Bu şirket yok Sayın Başkanım. Bu adamın aldığı bir ihale iddianamede yer almamış. Aldığı para bir iddianamede yer almamış. Belediye ile bir ilişki iddia da kurulmamış.

İnşaat firmalarını tanımadık mı bu zamana kadar? Ne oldu? Kime sordum? Ali Kurt'a sordum. Kime sordum? Adem'e sordum. "Beni tanıyor musunuz?" dedim. Belediyelerle beraber ilişkimiz olmadığından Mehmet Çalık Başkana sordum. Tanımıyorum inşaat şirketini bilmiyorum ama bu şirket inşaat şirketi değilmiş. Savcı Bey yazıyor ki; "İnşaat firmalarının arasındaki bağlantıyı kuran çok önemli kişi" diyor benim için. Baktım, "İktidarla ne ilgisi var?" diye. Şu inşaat şirketinin de bununla ilgisi var. Güven İnşaat Turizm Limited Şirketi diye bir şirket var. Güven İnşaat, yani Güven Asfalt diyor ya, Güven İnşaat var. Güvenyol İnşaat var. İhale almış bunlar. Güvenyol İnşaat ortaklığı da var. Yani "Güven" ile ilgili çok şirket var, söyledim size. 3 bin 866 sayfasında bu inşaatlarla ilgili aldıkları ihaleler var. Bilmiyorum, tanımıyorum. Tanımıyorum. Neyi neyle, kimi kiminle karıştırdılar bilmiyorum. Ama ben kendimi karıştırtmam, bilginiz olsun. Bu mevzuya karıştırtmam kendimi.

"SİZİN SORUMLULUĞUNUZDAKİ SÜREÇTE DÖRT DAKİKA AYIRAMADINIZ"

Tam bir sene sonra hakkımda ifade var dendi bana ve bir sene sonra iftirayı sordular. Bir sene sonra. Şükür ki o iftiracının dosyasında yer almıyorum buna gerçekten şükrediyorum. Sayın heyet, sayın savcı verdiğim ifadem sizde yoksa bu ifadeyi cuma günü verdim o ifadem de okunabilir. Bununla ilgili bir sorunuz varsa da cevaplayabilirim. Ben Hakan Bahçetepe'yi de CHP'li herhangi bir belediye başkanını da burada Çatalca'dakini tanımam haricinde tanımam, daha ileri götürüyorum. Belediye binalarını bilmem, daha ilerisi girmiyorum, girmedim. Özel kalemlerini, belediye başkan yardımcılarını tanımam bilmem. Ben Beşiktaş'ta oturuyorum Beşiktaş Belediyesi nerede onu dahi bilmiyorum. Hiç işim olmadığı için.

Ben niye tutuklamaya sevk edilmişim? Ertan Yıldız ifadesinden dolayı, 25'inde verdiği ifade ama savcı bey bana Ertan Yıldız'ı sormadı. Yani ilk günde sormamıştı cuma günü de sormadı. Niye tutuklamaya sevk edilmişim? "İfadelerden" diyor, çoğul ifadelerden ama o gün ifade hiç yoktu. 25 gün sonra atılan bir iftira ve bir yıl sonra sorulan bir soru. Hayatımın bir yılı bunun vebali kime ait olacak? Hayatımın bir yılı boşu boşuna gitti, ömrüm gitmiş. Sayın başkan, sayın heyet, sayın savcı tam bir senedir içerideyim. Cezaevinde olmamda sizin de sorumluluğunuz var. İddianame çıkana kadar geçen sekiz ayın vebali savcı beylerin üstüne. İddianame çıktıktan sonraki dört ay da size ait. Oradan çıkmayacağım, tenziple birlikte dört sefer tutuk incelemesi yaptınız, 12 aydır cezaevindeyim.

İçerideki dört ayın sorumluluğu sizin elinizde. Oysa ki ilk sorgumda Mehmet Çalık bey'e sorduğumda bana dediniz ki "Seza bey sizinle ilgili doğrudan bir eylem atfı da yok" bunu siz dediniz sayın başkan. Bunu sormama gerek yok dediniz. Ama ben burada CHP belediyeleriyle ve inşaat şirketleriyle iddianamede bir araya getirildiğim için bunlara soru sorma gereği hissettim. Siz öyle deyince ben anladım ki hakim bey davaya ve dosyaya hakim, ben çıkıyorum sıkıntı yok dedim. Olmadı dedim. Benim suçsuz olduğumu anladı dedim. Daha önce gözden kaçmıştı tensipte ama dosyayı incelediğini kendisi söyledi ve beni çıkartacak dedim. Kamera görüntüleri elinizdeydi, Le Meridien Otel’den kaç kere geçiyorum biliyor musunuz hakim bey? İki paragrafta yani 1-2-3-4-5 paragrafın ikisinde sadece Le Meridien Otel geçiyor. Buluşmuşum, toplantıya girmişim, konuşmuşum; iki paragrafta Le Meridien Otel geçiyor. Le Meridien Otel görüntüleri elinizdeydi. Ekrem İmamoğlu ile toplantıya girmediğim, restorandan geri döndüğüm gördünüz. Ama beni tahliye etmediniz. Görmediyseniz dört aylık sizin sorumluluğunuzdaki süreçte incelemeye dört dakika ayıramadınız.

"İMAMOĞLU'NUN ARKADAŞI YAZIYOR LİSTEDE, GURUR VERİR BANA"

4 dakika içeri girdim, lavaboya gittim, dışarı çıktım, restorana gittim. Restoran dışarıda, kıyafetim de orada. Karşılama yaptığım kıyafetimi de gördünüz zaten. 4 dakika içerisini, Seza Büyükçulha yani 2 ay önce başladığı zaman sizin de aklınız yok diye dediğiniz Seza Büyükçulha 4 dakika kamera görüntüsünü inceleyebilseydiniz bu ne diyor derdiniz savcı bey der. Bu iddianamede ne diyor derdiniz? Ne toplantısı? Ne karşılaması? Ne konuşması. Kamerada gözüküyor, lavaboya gidiyorum restorana geri dönüyorum. Kamerada gözüküyor, terliklerle beraber hastaneye gidiyorum. Bu iki tarihi baz alıp kendilerine beni toplantıya girmekle, örgütte yönetici, gülerler *anlayamıyorum* dahi beni nedir ona göre akıllı olun demekle suçlanıyorum.

Sayın hakim, sayın heyet, Ekrem İmamoğlu'yla çocukluk arkadaşı olma sebebiyle mi bu kamera görüntülerine bakılmadı? İddianamenin bana bir sıfat koymuş olması sebebiyle mi bu kamera görüntülerine bakılmadı? Yok ne alakası var derseniz aile kapısında insanların, ailemin, çoluğumun çocuğumun, ilk kez de annemi görüyorum, annemin girdiği kapıda liste var. Listede bakın bakalım Ekrem İmamoğlu'nun benim için ne yazıyor? Seza Büyükçulha yanında ne yazıyor? İş insanı yazmıyor, Trabzonsporlu ortağı yazmıyor. Ne yazıyor biliyor musunuz sayın hakim? Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşı yazıyor. Listede jandarma listesinden bahsediyorum. Buraya sizin haberiniz olmadan biri girebilir mi? Giremez. Sizin müsaade etmediğiniz bir hususta kalınabilir mi? Kalınamaz değil mi? Ama kapıda ne yazıyor? Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşı yazıyor listede. Gurur verir bana ama bu dava benim davam. Ben yargılanıyorum şu anda.

Onun içindir ki Ekrem İmamoğlu'nun kızıyla arkadaşlığım doğrudur ama ben Seza Büyükçulha size dedim mi ailemi annemi babamı anlatmıyorum. Çok kısa anlatmak isterdim de anlatmıyorum. Siz bakarsınız görürsünüz. O Cem Küçük kasa diyor ya sayın hakim bir o tarafa dönebilir miyiz? Rica etsem Cem Küçük'e dönebilir miyiz? Tanımadığım belli benle hasmı olan Cem Küçük burada çıkınca savcı beye söyledim, savcı bey dedim Karadenizli içinden geleceğim dedim şüpheniz olmasın. Gideceğim, konuşacağım sizinle dertleşeceğiz dedim Cevat Beyle. Ben dedim konuşacağım, Cem Küçük'ü de davet edeceğim. Savcı beyin yanına kendim gideceğim ama Cem Küçük'ü de davet edeceğim. Restoranıma da davet edeceğim, gel diyeceğim bekle gel de gör diyeceğim.

Kasa diyor değil mi sayın hakim? Kasalarından biri diyor. Ben kasa görmemiş adam değilim ha. Benim babam kuyumcuydu, ben de 69 yılında kuyumcuydum. Biz savcı beyin üstü kadar büyük kasamız vardı bizim. Genişliği o kadar yoktu ama boyu o kadar. Tezgâhtan altınları alırdık rakamla beraber o kasaya koyardık. O zamanki şimdiki gibi de döviz al döviz sat küçük altın al küçük altın ver kuyumcusu değildik. Hasır bileziği bilir misiniz Trabzon hasır bileziğini sayın hakim? Trabzon hasır bileziğini Kapalıçarşı'ya oradan da dünyaya tanıtan adamdır benim babam Ümit Büyükçulha ismi yazar gazetelerde yazar.

Dedem Sultan-ı Mektep mezunudur biliyor musunuz? 1923 yılında Galatasaray Lisesi olmuş İstanbul Galatasaray Lisesi olmuş 1923 yılında oradan mezun 1927 yılında. Devletin çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra Tevfik Fikret Müdürlüğü yaptığı okuldan bahsediyorum Sultan-ı Mektep’ten bahsediyorum. Yaptıktan sonra 65 yılında Sümerbank'a müdür olarak atanmış Trabzon'a. Trabzon'da iki tane caddede ismimiz var soyadımız var başkanım. Sabri Efendi Sabri Büyükçulha'ın torunuyum. Mahallemizde iki tane caddemiz var soyadımızı taşıyan. Annem orada 40 yıldan beri yaşlıları koruma derneği başkanı Trabzon valilik mütevelli heyetinde 25 yıldan beri kanaat önderi. O gösterilen resim var ya annem sayesinde benim sayemde değil.

"1 YIL HAYATIMIN 1 YILI 365 GÜN 12 AY YOK"

Çocukluk arkadaşlığı bir sıfat değildir sayın hakim, sayın heyet, sayın savcı, bir yaşanmışlıktır, bir zaman paylaşımıdır, birlikte yaptıklarınızdır, birbirimize saygıdır sevgidir. Ben de çocukluk arkadaşı sıfatıyla buradayım o kontenjandan buradayım öyle başka bir şey bulamıyorum. Beni neden 60 kişilik koğuşa verdiniz? Mahkemede yok burada. Arkadaşımı koğuşa verseydiniz, geldi mahalleden arkadaşım Nusret Yılmaz beraber yatıyorduk onu da benim yanıma verseydiniz beraber.Ya Erkan'ı istemezdim çok konuşur gerçekten istemezdim ama beni isterdi ama orada kitap okurdu falan ama beni çocukluk arkadaşı sıfatıyla kontenjanla aldığınız zaman olmuyor sayın hakim. 1 yıl hayatımın 1 yılı 365 gün 12 ay yok.

60 kişilik koğuş arena biliyor musunuz orası arena. Dün konuştular tek başına dediler kapatıldım dedim kapatıldı doğru Mehmet kapatıldı. Biz sırtlanların arasına çıyanların arasına çakalların arasına atıldık ya 60 kişi. Ben 60 kişi çalıştırıyorum ya 60 tane benim zaten çalışanım var. Bunların arasındaydık hadi ben yaparım ben mahalleden gelmişim mahalle kültürüm var yaşım itibariyle bunları alır karşıma konuşurum. Ya bu çocuklar nasıl yapacaklar? Ya gerçekten yani Mustafa nasıl yapacak mesela aynı yerdeyiz gidip geliyor onun için Mustafa ismini kullanıyorum. Hoşbeş fındık Mustafa çıktı yani öyle kaldı adı. Kardeşimiz canımız ciğerimiz biz beceririz biz gördük biz tribünden çıktık biz yaşadık kavga nedir biliriz ama biz çocuklarımızı can fanusta büyütüyoruz bunlara bu işleri karıştırtmıyoruz. Peşlerindeyiz kolluyoruz İstanbul'da bunun için İstanbul'dayız. Buralarda olmaz ya bu İstanbul'da çocuklarımızı bırakmasak bunları kontrol etmesek olmaz. Çünkü cezaevinde çocuklar da 20 yaşında 18 yaşında 21 yaşında alıyorum karşıma konuşuyorum niye niye niye?

Bir fotoğrafımız da son fotoğrafımız, gösterir misiniz? Büyütelim lütfen. Aile. Sayın Heyet, Sayın Savcım; aile. Kim var? Avukat Bey orada. Beni ziyaret eden Avukat Bey bu işte. Beni ziyaret etti, belediyeye gitti. Arkadaşım, kardeşim, canım. Mahallede denize girmişliğimiz var. Bırak top oynamayı, yedi yaşında kaçar denize giderdik. Sekiz dokuz yaşında maça giderdik. Arkadaşları, ailesi, çoluğum çocuğum. Erkekler, uşaklar dendi, uşaklarım orada. Kızlarımız, kuzularımız orada. Ya beraberiz ya! Trabzon burası ya, Trabzon. Dilek orada, Ekrem orada, Nusret orada, Şevket, Zeki, herkes orada. Çocuklarımızla beraber buradayız, beraberiz. Burada başkanımız değil, burada arkadaşımız bizim. Saygı duyarız insanların yanında, herkes yanında saygı duyarız başkanımıza. Ama beraberken arkadaşımızdır. Kalsın o fotoğraf. Buna şöyle diyebiliriz; yani fotoğrafa veya bize sevgi, saygı, aile öyküsü deyin ya. Suç örgütüne gitmişler, aile öyküsü diyebiliriz.

Sayın Heyet bizden suç örgütü çıkmaz. Çıkmaz! Bu fotoğraftan suç örgütü mü çıkar ya? Aile! Ya Sayın Savcı bizden suç örgütü çıkartamazsınız. Olmaz! Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Sorularınız varsa lütfen, sorarsanız memnun olurum."

İMAMOĞLU, CASUSLUK DAVASINDAN SONRA KATILDI

İBB Davası'nda öğleden sonra verilen aranın ardından "casusluk" davasından ayrılan Ekrem İmamoğlu, salona gelerek söz istedi. Sağlık durumu kötüleşen tutuklu İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy'un durumuna dikkat çeken İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Engin Bey, sürünerek de olsa buraya gelemiyor - ama sağlık ama başka noktada taraflarıyla işkenceye dönmüş, bu işkencenin 6 ayından sorumlu heyet olarak karşımızda olduğunuz için bir an önce Engin Bey ve benzer kişileri kurtarmanın sizin boyunuzun borcu olduğunu ifade edeyim.

İkinci olarak yan salonda bir casusluk davası yürütülüyor. En az buradaki iddianamede kadar absürd ve alçakça hazırlanmış bir iddianame var orda da. Orada sanık olarak bulunan Hüseyin Gün, burada da örgüt yöneticisi. Bu beyefendi daha önce örgütle ilgili sorularda sessiz kalmıştı ama bugün örgütten haberdar olmadığını ve örgütü bilmediğini söyledi. Beni ta 6 yıl önce sadece 5 dakika gördüğünü söyledi.

"6 ÖRGÜT YÖNETİCİSİNDE 4'Ü MEFTA OLDU"

İddianamede yer alan 6 örgüt yöneticisinden 4’ü mefta oldu. Bir başka yönetici de önüne konan şablonu imzaladığını söyledi. Hüseyin Gün de itirafçı olarak geçiyor. Ne kadar boş bir iddianameyi yargıladığınızı söylemek için iletiyorum bunları."

İmamoğlu, daha sonra Cebeci Maden Sahası suçlamalarıyla ilgili konuşurken "Bu iddianamenin senaryo yazarı olan iktidarın, Cebeci bölümünü bitirdiniz. Cebeci’de maşalalh bir tek bulaşıkçı ve çaycı yoktu…” ifadelerini kullandığı sırada mahkeme başkanı “Başkaları adına konuşmanıza gerek yok. Durumlardan haberdarız” dedi.

İmamoğlu ise “Haberdarsınız ama çözüm sağlamıyorsunuz. Cebeci konusunda sizden valiyi, bakanlığı ve ilgili kurumları buraya çağırmanız talebinizde bulunduk” dedi.

Mahkeme başkanı “Birinci celseyi kapatırken bu konuda bir ara kararda bulunacağız” dedi.

Ekrem İmamoğlu ve mahkeme başkanı arasında geçen diyalog şöyle:

Mahkeme Başkanı: Soru mu soracaksınız?

Ekrem İmamoğlu: Evet sabah başka bir duruşmada olduğum için Sayın Başkan, Sayın Heyet; burada olamadım. Çocukluk arkadaşım Seza Bey, bu kontenjandan burada yargılandı. Üzüntü verici. Akraba, arkadaş ve bu tarzda bir dosyanın çok kötü bir tarih yazdığını da ifade edeyim huzurunuzda. Engin Ulusoy var, Daire Başkanı. Engin Bey, yaşı belli ve emekli. 40 yıla yakın emniyet müdürlüğü yapmış, bizde de daire başkanlığı yapmış. Bu beyefendi artık sürünerek de olsa buraya gelemiyor. Yani bu şekilde bir sağlık durumu var. Bu az önce Sayın Avukat Bey'in müvekkili hakkında söylediği ve kapsayıcı söylediği tarafını da ilgilendiriyor. Burada ama sağlık ama başka noktadaki tarafıyla, gerçekten işkenceye dönmüş ve bu işkencenin de 6 ayından sorumlu heyet olarak karşımızda olduğunuz için, bu durumdan bir an önce Engin Bey ve ona yönelik başka insanları da kurtarmanız gerektiğinin sizin boynunuzun borcu olduğunu, kendi kişisel fikrim olarak ifade edeyim.

İkinci husus. Bu da bir bilgi olarak sizinle paylaşayım. Tabii yan salonda bir “casusluk” davası yürütülüyor. En az buradaki iddianame kadar absürt ve alçakça hazırlanmış bir iddianameyle karşı karşıyayız. Bu alçaklıkla ve bu absürtlükte ve saçmalıkta yarışan davada, sanık olarak bulunan Hüseyin Gün, ne acıdır ki bu davada da aynı zamanda örgüt yöneticisi. Bu beyefendi bu sabah tutukluk incelemede daha önceki sorularda suskun kalmıştı. “Cevap vermek istemiyorum” demişti pazartesi günü. Bugün çıktı, tutukluk incelemesinde, “Ben ne böyle bir örgütten haberdarım, ne böyle bir örgütü biliyorum ne bir örgüte üyeyim ne de bahsi geçen suçu örgütünün yöneticisiyim. Ben hayatımda beş dakika Ekrem İmamoğlu'nu gördüm ve o beş dakika tebrik ziyaretine de annem, manevi annem dediğim kişi vasıtasıyla geldim. Onun dışında da ikinci defa burada görüyorum” diye beyanda bulundu. Bu beyanı elbette avukatlarım usulünce mahkemenize gönderilmesiyle ilgili gerekeni yapacaktır. Ama bu bilginin…

Mahkeme Başkanı: Talebinizi alalım…

Ekrem İmamoğlu: Önemli Sayın Başkan, çok önemli. Tamam. Çok önemli. Çünkü altı tane yedi tane yöneticinin dördü mevta oldu Sayın Başkan, dördü mevta.

Mahkeme Başkanı: Beyanı inceleriz…

Ekrem İmamoğlu: Bir başka yönetici de bir başka yönetici de burada, “Önüme konan şablonu imzaladım” diyerek… Ve bunun da burada altını çizerek söyleyelim. Oradaki de itirafçı olarak geçiyor. Yani etkin pişmanlıkçı olarak geçiyor. Burada konuşan da etkin pişmanlıkçı olarak geçiyordu. Ne kadar boş bir iddianameyi yargıladığınızı size huzurunuzda iletmek için söylüyorum bunu. Bu da bir önemli bilgi. Boş bir iddianameyi yargılamaya devam ediyorsunuz. Son olarak. İçi tamamen boşalmış, tüm ilişkilerinin mevcut iktidarın -ki bu iddianamenin de senaryo yazarı olan iktidarın- Cebeci bölümünü bitirdiniz. Cebeci bölümünde, burada masum insanları… Yani bir tek bulaşıkçısıyla çaycısı yoktu. Biz de sizden talepte bulunduk. Kızıyorsanız susayım Sayın Başkan. Kızıyorsanız susayım.

Mahkeme Başkanı: Biz bu konuda sizle daha önce de…

Ekrem İmamoğlu: Bakınız ama burada bir şey söylüyorum.

Mahkeme Başkanı: Sanıklar adına talepte bulunmanıza gerek yok.

Ekrem İmamoğlu: Talepte bulunurum Sayın Başkan, talepte bulunurum. Ben 143 eylemden sorumluyum. Talepte bulunurum. Birincisi. İkincisi de burada sağlık sorununu size iletecek… Kendisi olmadığına göre onun adına göre ben ileteceğim. Burada olanı iletmiyorum size.

Mahkeme Başkanı: Raporunu da inceledikten sonra…

Ekrem İmamoğlu: Bir başka…

Mahkeme Başkanı: Cezaeviyle de görüştük. Bilgimiz var.

Ekrem İmamoğlu: Ama çözüm bulmuyorsunuz Sayın Başkan, çözüm bulmuyorsunuz.

Mahkeme Başkanı: Bel fıtığı olduğunu da biliyoruz. Durumdan haberdarız yani.

Ekrem İmamoğlu: Ama çözüm bulmuyorsunuz Sayın Başkan. Çözüm bulmuyorsunuz. Bulursunuz, o zaman rahatlarız. Bir çözüm bulmadığınız hususu daha bildiriyorum. Hala daha sizin tarafınızdan cevaplanmadığının altını çizeyim. Cebeci konusu burada bitti. Ve az önce dediğim gibi çanakçısı ne bileyim çaycısı yargılandı. Sizden talepte bulunduk, valiyi çağıracak mısınız?

Mahkeme Başkanı: Talebiniz talebinizi not aldım zaten.

Ekrem İmamoğlu: Cevap ne zaman vereceksiniz Sayın Başkan? Merakla bekliyoruz.

Mahkeme Başkanı: Ara karar kuracağım en son şey 1. celseyi kapatırken. Vali, vali yardımcıları, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü, Sultangazi Kaymakamı, Orman Bakanlığı sorumluları.

Ekrem İmamoğlu: 1. celseyi kapatırken cevabınızı vereceksiniz. Bunu daha önce verseniz de bir an önce dinlense, “160 milyarlık yolsuzluk” denen dosyanın 110 milyarı daha hızlı aydınlansa biz de desek ki “Yargıç, valiyi çağırdı, Enerji Bakanını çağırdı, MAPEG Genel Müdürünü çağırdı.” İyi olmaz mı? Bunu hatırlatıyorum size kızmayın.

Mahkeme Başkanı: Estağfurullah.

Ekrem İmamoğlu: Biz daha çok kızıyoruz yani inanın.

GÖKHAN KÖSEOĞLU'NUN SAVUNMASI BAŞLADI

İBB Davası'nda daha sonra, etkin pişmanlıktan faydalanan ancak yeterli görülmediği için tutukluluğu devam eden Kültür AŞ çalışanı Gökhan Köseoğlu’nun savunmasına geçildi.

Pazartesi günü görülen duruşmada, tutuklu sanık İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın savunması alındı. Salı günkü duruşmada ise tutuklu iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketinde güvenlik müdürü olan Yener Torunler savunma yaptı.

33 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü.

Mahkeme heyeti geçtiğimiz celselerde, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli, İBB'de veri uzmanı İsmet Korkmaz, İBB'de yazılım koordinatörü Emrah Yüksel, İBB'de bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru, İBB Şehir Planlamacısı Nuri Cem Ceylan, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz , reklamcı Yusuf Utku Şahin, İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, iş insanı Adem Soytekin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, reklamcı Esma Bayrak, Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş, İBB Kamulaştırma Müdürü Fatih Özçelik, Beyoğlu dosyasından tutuklu İnan Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, İş İnsanı Harun Cengiz Beğenmez ve İş insanı Mehmet Kaya'nın tahliyesine karar verildi.