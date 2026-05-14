İBB davasında 38. gün başladı: Murat Kapki savunma yapıyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 77'si tutuklu 414 sanıklı İBB davasının 38. celsesi görülüyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

Bir kısım tutuksuz sanıklar ile avukatların da katıldığı duruşmada, bazı CHP milletvekilleri ve tutuklu sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

Duruşma öncesi, tutuklu eski İBB Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman’ın doğum günü kutlandı. Sağlık sorunları yaşayan eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy arkadaşlarının kollarında salona giriş yaptı.

Dün savunmasını tamamlayan tutuklu sanık Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu'nun avukatlarının beyanları bugün alındı..

MASAK RAPORU'NA SUÇ DUYURUSU

Ardındna etkin pişmanlık ifadesini geri çeken isimlerden reklamcı Murat Kapki'nin savunmasına geçildi. Kapki, şirketi hakkında düzenlenen MASAK raporunun hatalı olduğunu ve bunun bilinçli bir şekilde yapıldığını öne sürdü.

Kapki, şöyle konuştu:

"Şirketim hakkında düzenlenen MASAK raporunda, 2024’te kârlılık oranımız, üç yıldan sonra bir anda 0.21’den 2.53’e çıkmış. 2020-2023 arasında net kâr bölü satış işlemi yapmışlar. 2024’te ise ciro bölü kar yapmışlar. Doğru işlem yapsalardı kârlılığımız 0.30 olacaktı. Yani bazı işlemleri terse çevirip matematiksel olarak karlılık katımı 2 katına çıkarmışlar. Avukatlarım sağolsun onlar bunu buldu. Sözde biz ciromuzun 2,5 katı kâr etmişiz. Hangi şirket cirosunun 2,5 katı kâr eder? Sırf ‘burada olağanüstü bir varlık artışı var, bu para suç örgütüne gidiyor’ diyebilmek için yapmışlar. Savcılar bu raporu olduğu gibi almış, hiç inceleme ve araştırma yapılmamış.

Televizyonda yine o bazı kanallardaki arkadaşlar, ‘Kapki hakkında şöyle MASAK raporları var’ diye yırtınıyorlardı. Tek başıma izliyordum odamda, tek başıma konuşmaya başladım sinirden. Uydurma raporlarla suç üretiliyor. Savcı, benim lehime olan raporları da toplamak zorunda değil mi? Elindeki raporların doğruluğunu kontrol etmek zorunda değil mi? MASAK raporuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağız."

37. DURUŞMADA NELER YAŞANDI? Dün görülen duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı tutuklu Seza Büyükçulha ve Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu savunma yaptı. Büyükçulha, iddianamede isminin ne eylemlerde, ne sonuç kısmında geçmediğini, örgüt mensuplarının örgütsel konumlarına dair bir sayfalık yorum ve şema kısmında geçtiğini söyledi. İmamoğlu ile bir otelde karşılaştıklarını, bu otelde kameraların bantlanması olayının yaşandığını ve İmamoğlu ile güvenlik kameralarındaki görüntüsünün meşhur olduğunu belirten Büyükçulha, "Ekrem İmamoğlu benim çocukluk arkadaşımdır. Otele 6 Mart tarihinde 17.00 civarı gittim. Saat 13.30 civarı hastanede doktor randevum vardı, ayaklarımdan ameliyat olmuştum. Doktor havuz ve spor salonunu önermişti. Zaten bunları otelde sürekli olarak yapmaktaydım. Yemek yiyordum, bir anda yemek yediğim yerden Ekrem İmamoğlu'nun aracını gördüm. Ben de 'O kardeşim geliyor, gideyim bir sarılayım kucaklayayım.' diyerek kapıya gittim" ifadelerini kullandı. Büyükçulha, İmamoğlu ile ayak üstü sohbet ettiğini, sonrasında evine döndüğünü anlattı. Telefon tapelerinde arkadaş muhabbetinde geçen şeylerin yer aldığını belirten Büyükçulha, "rüşvet vermek" iddiasıyla tutuklandığını, bu durumun komik olduğunu belirtti. "ÖRGÜT MENSUBU" İDDİASINI YALANLADI

Duruşmada, sanık Büyükçulha'nın avukatının beyanının ardından tutuklu sanık Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu'nun savunması alındı. Sanık Köseoğlu, iddianamede suç örgütüne üye olduğu ve Murat Ongun'un talimatıyla hareket ettiği iddialarına değinerek, "Esasen mali müşavirim. 2015'te Kültür AŞ'de muhasebe personeli olarak göreve başladım, sonrasında Hakediş Şefi oldum" dedi. İddianamede yer alan örgüt şemasındaki kişilerin yüzde 85'ini tanımadığını ifade eden Köseoğlu, diğer yüzde 15'lik kısımdaki kişileri ise çalışan ve ihaleleri alan kişiler olmaları nedeniyle tanıdığını, bu kişilerle de iş sebebiyle görüşmek zorunda olduğunu söyledi. Köseoğlu, "Murat Ongun'a bağlı hareket ettiğimden bahsediliyor. Benim bir tanışıklığım yok, toplantı yapmışlığım yok, kendisiyle bir bağlantım yok. Telefon numarası dahi yoktur. Hiçbir HTS kaydım bile yoktur. Bir örgüt üyesi düşünün, 4 sene önce müfettişe tanık olduğum usulsüzlükleri anlatarak yardımcı oldum. Örgüt mensubu olduğum suçlamaları gerçeği yansıtmamaktadır" savunmasını yaptı. Kültür AŞ'de ihale alan firmalar belli olduktan ve sözleşmeler imzalandıktan sonra, onaylanan iş ve işlemlerin resmi dokümanlarını hazırlayıp, ilgili birimlere sunan birimde çalıştığını anlatan Köseoğlu, "Hiçbir imzam ve takdirim yoktur. İddianamede, hakediş işlemlerine ilişkin bir usulsüzlük söz konusu değildir" beyanında bulundu. KÖSEOĞLU ÇAPRAZ SORGUYA ALINDISanık Köseoğlu'nun savunmasını tamamlamasının ardından çapraz sorgusuna geçildi. Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan'ın "Etkin pişmanlık kapsamında verdiğin ifadeleri bir baskı altında verdin mi?" sorusuna sanık Köseoğlu, "Hayır bir baskı altında vermedim" yanıtını verdi. Başkan Aylan'ın, "Bu Reklam İstanbul isimli firmayla ilgili birtakım anlatımların olmuş. Serdal Taşkın'ın (eski Kültür AŞ Genel Müdürü) sana birtakım söylemleri olduğundan bahsetmişsin. O hususları bir anlat bize bakalım nasıl gelişti, nerede görüştünüz bu konuyu?" sorusuna da Köseoğlu, şu yanıtı verdi: "Serdal Bey'in odasına girip çıktığım için, o dönem içerisinde Reklam İstanbul firmasından bahsetti. 2019'da içerisinde sanırım kurulmuş bir firma. Yani öyle hatırlıyorum evraklarından. Herhangi bir iş deneyimi ve yeterliliğinin olmadığı, herhangi bir ihaleye veya satın alma sürecinde bulunamayacağından bahsetti. O yüzden yani ufak ufak işler verilerek, şirketin yapmış olduğu iş deneyimlerinin arttırılarak, büyük ihalelere katılması konusunda söylemleri olmuştu." Daha sonrasında hatırladığı kadarıyla Reklam İstanbul'a ilk hakedişini 2020'nin Mart ayında verdiklerini aktaran Köseoğlu, şunları kaydetti: "Ondan sonra, 2020'nin Mart ayından itibaren ufak ufak işler verilerek, daha sonrasındaki büyük hacimli işler verilmeye başlandı. O arada da iş deneyim belgesi oluştu. Çünkü 3G kapsamında yapılmış olan ihalelerde belli bir limit üstünde iş deneyim belgesi aranma şartı var Kültür AŞ'nin yönetmeliği gereği. O yüzden ufak ufak işler verilmesi gerekiyor ki hacim artmalı ve daha sonrasındaki daha büyük ihalelere katılabilmesi için bir iş deneyim belgesi oluşma süreci olması gerekiyor. Bununla ilgili bana söylemi, anlatımları oldu." 'DUYDUĞUNU' SÖYLEDİKöseoğlu, Reklam İstanbul'un evraklarda normalde şirket ortaklığında iki kişinin yazdığını, şirketin aslında Murat Ongun'un olduğunu duyduğunu söyledi. Cumhuriyet savcısının, "26 Eylül 2025 tarihli beyanınızda, 'İhaleler öncesinde gördüğüm listelerde, ihaleyi kazanacak firmalar olduğunu ihaleler yapılıp sonuçlandıktan sonra görüp anlıyordum.' demişsiniz. Bunların isimlerini nerede görüyordunuz?" sorusuna sanık Köseoğlu, "Ben birçok departmana zaten hakediş işlemleriyle ilgili gidiyorum. Plan organizasyon müdürlüğünün içerisine gittiğimde, Güldem Şık'ın odasında, evrakları arasında gördüğüm liste. Kendi ajandasında özel olarak yazdığı, başlığı 'ihale' olan ve birkaç firmanın olduğu isimler" yanıtını verdi. Savcının "Bu listede kimin alacağı mı yazıyordu yani?" sorusunu ise Köseoğlu, "Kimin alacağı diye değil. Sadece o firmalar, üstünde ihale ve yıldız falan yazıyordu. Bu arada bu firmaların isimlerinin tamamını ben aynı anda görmüş değilim" şeklinde cevapladı. Sanığın savunması tamamlandı. İBB Davası’nda 37. gün: İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı savunma yaptı

33 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü.

Mahkeme heyeti geçtiğimiz celselerde, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli, İBB'de veri uzmanı İsmet Korkmaz, İBB'de yazılım koordinatörü Emrah Yüksel, İBB'de bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru, İBB Şehir Planlamacısı Nuri Cem Ceylan, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz , reklamcı Yusuf Utku Şahin, İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, iş insanı Adem Soytekin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, reklamcı Esma Bayrak, Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş, İBB Kamulaştırma Müdürü Fatih Özçelik, Beyoğlu dosyasından tutuklu İnan Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, İş İnsanı Harun Cengiz Beğenmez ve İş insanı Mehmet Kaya'nın tahliyesine karar verildi.