İBB davasında 39. gün: Murat Kapki: Etkin pişmanlık ifadelerim doğru değil

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 77'si tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasının 39. celsesi görülüyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda gerçekleştirilen duruşma saat 10.50'de başladı. Salona giren Ekrem İmamoğlu "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı ile karşılandı. Şair ve yazar Sunay Akın da izleyici sıralarınd duruşmayı takip ediyor.

Bugünkü duruşmada itirafçı ifadesiyle ilgili “Savcılık tarafından yönlendirildim” diyen tutuklu iş insanı Murat Kapki’nin mahkeme sorgusu yapılıyor. Ardından Kapki’nin avukatlarının savunmasına geçilecek.

ÖNCEKİ DURUŞMADA NELER YAŞANDI?Davanın 15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 38. duruşmasında Murat Kapki savunma yapmış ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında verdiği ifadelerin tamamen asılsız olduğunu söylemişti.



Kapki, savcının kendisine "Bize yardımcı olursan senin de lehine olur. Kendini savunmak yerine isim ver" dediğini aktarmıştı.



Kapki, eski AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci'nin vekalet ve 2 milyon 500 bin dolar karşılığında hapisten çıkaracağına ilişkin vaadi hakkında da "Önüme imzalamam için bir kağıt koydu ‘Bunu imzala iki hafta sonraya çıkarsın’ dedi. Okumaya başladım ve İmamoğlu, Ongun ve hatta Özgür Özel ile ilgili, benim hiç duymadığım şeyleri, Hüseyin Köksal’ın ağzından olarak yazmış" ifadelerini kullanmıştı.



12.05 | Savcının ardından tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun sorularına geçildi. İmamoğlu, sözlerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Kurban Bayramı'nı kutlayarak başladı. Geçen hafta mahkeme başkanıyla yaşadığı diyaloğa atıf yapan İmamoğlu, "Allah herkesin ailesini esirgesin. Murat Bey'i dinleyince benim feryat denilebilecek bir tavrım oldu. Tonu yüksekti, sizi rahatsız etti" ifadelerini kullandı.

11.45 | Kapki'nin ek savunması bittikten sonra mahkeme sorgusuna geçildi. Kapki'nin verdiği etkin pişmanlık ifadelerini soran mahkeme başkanı, "Doğru değil" yanıtını aldı.

Mahkeme başkanı, Kültür A.Ş.'den yardım kartı istenmesi konusunda soru yöneltti. Kapki, "Zorunluluk değildi. Yardım için istediler" dedi ve AKP'li Zeytinburnu Belediyesi'ne de yardım kartı gönderdiğini ifade etti. Kapki ayrıca, savcıların kendisine Murat Ongun, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal'ın isimlerini verdiğinde itibar ettiklerini savundu.

Mahkeme başkanının ardından duruşma savcısının sorgusu başladı. Savcı, "Kuzeniniz Berat Kapki, 4 taşınmazı kaçırmak için Zeynep Tecer'e verdiğiniz söylüyor" dedi. Murat Kapki, "Yalan söylüyor. Kendisi benim avukatım. Avukat Zeynep'i soruyorsunuz ama İsmail Kaan'ı neden sormuyorsunuz?" diyerek yanıt verdi. Duruşma savcısı bunun üzerine "Daha sorularımı bitirmeden 'Neden sormuyorsunuz' diyerek çıkışmayın bana" ifadelerini kullandı.

Kapki, savcıya "Tamamen beni yönlendirmeye çalışıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi ve "İsmail Kaan'ı neden sormuyorsunuz?" dedi. Savcının "İmamoğlu İnşaat'tan iki villa aldığınıza dair beyan var" sözlerine Kapki'nin yanıtı "Tek toplu iğne almışlığım yoktur" şeklinde oldu.

11.10 | “Savcılık tarafından yönlendirildim” diyerek itirafçı olmak istemediğini söyleyen tutuklu sanık Murat Kapki, “Bazı hususları atladım” dedi ve 15 dakika ek savunma süresi aldı.



Kardeşi ve eşinin de bu davada sanık oldığunu vurgulayan Kapki, "Kardeşim burada tutuklu. Eşim sanık o yüzden benim o gün verdiğim ifadeler geçersizdir. Bana o gün 'Roma'yı sen mi yaktın' deselerdi 'Evet ben yaktım' derdim. Ama savcılıkta anlattığım İsmail ile ilgili (İsmail Kaan) hiç işlem yapılmadı" dedi.

Mahkeme başkanının "Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile ilgili verdiğiniz ifadeler doğru mudur" sorusuna Murat Kapki" Değildir başkanım tamamen yönlendirmeyle verilmiş ifadelerdir" şeklinde yanıt verdi.

Kapki ayrıca TÜRGEV’in yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevinde bulunan İsmail Kaan hakkında suç duyurusunda bulunmak istediğini söyledi.

Kapki, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde yaptığı, "Soruşturmayı ilk Murat Kapki öğrendi" sözlerine atıf yaparak, "Evet bana 2024 yılının ekim ayında Çetin Ayaz adlı bir arkadaş gelerek 'Şirketlerinle ilgili gizli soruşturma yürütülüyor' dedi. Ocak ayında, 'Soruşturmanın neresinde olduğuna bakarız' diyerek 100 bin dolar istedi. İfademde de söyledim ama kimse Çetin'e sormadı" ifadelerini kullandı.

"İSMAİL KAAN 'MALLARINI BENİM ÜZERİME GEÇİR' DEDİ"

Daha sonra İsmail Kaan'la görüştüğünü söyleyen Kapki, "Mallarını benim üzerime geçir. Hiçbir şey yapamazlar. Bende neler var onlarla ilgili" dediğini ve kendisine telefonundan bir şeyler gösterdiğini ifade etti. Savcılığa bunu da anlattığını ifade eden Kapki, "Eşim sanık, kayınpederim sanık, çalışanlarım sanık ama Çetin Ayaz'la İsmail Kaan yok" dedi. Kapki ayrıca, "Bundan önceki vermiş olduğum ifadelerin tamamı, hür irademle değil" diye konuştu.

"15 defa yazdım, İsmail Kaan'ın tek bir ifadesi alınmadı" diyen Kapki, "1 milyon 750 bin dolarıma çöktüğünde babasının söylediği aklıma geliyor. 'Ben daha fazlasını vererek kurtardım oğlumu' demiş" ifadelerini de kullandı. İsmail Kaan'ın mahkeme huzurunda dinlenmesini istediğini söyleyen Kapki, "Herhalde çağırabilirsiniz. Kendisinin ve babasının getirilmesini istiyorum. Kimlere para vermiş oğlunu kurtarmak için. Anlatsın" şeklinde konuştu.

10.50 | Sanıklar, avukatları, gazeteciler, izleyiciler ve mahkeme heyeti salondaki yerlerini aldı.Sağlık sorunları yaşayan tutuklu Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, diğer sanıkların yardımıyla duruşma salonuna giriş yaptı.