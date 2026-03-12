İBB Davasında 3’üncü gün tamamlandı: Tek kelime bile yazamıyorlar

Fiili OHAL baskısı altında başlayan 106’sı tutuklu 402 sanıklı İBB davası, üçüncü günde savunmalarla tamamlandı.

Salona girişleri alkışlarla karşılanan tutuklu sanıkların izleyicileri selamladığı sırada jandarmanın müdahalesiyle karşılaşıldı. Seyircilere selam vermeye çalışan Yavuz Saltık, jandarma tarafından ittirilince gerginlik çıktı. Avukatlar jandarmaya tepki gösterdi. Yavuz Saltık, "Ben kime selam vereceğimi kimseye sormam, suçlu değilim" dedi.

Dilek İmamoğlu’nun tutuklu kardeşi Cevat Kaya da jandarmalara tepki gösterdi. Kaya, jandarmaların izleyicileri selamlamasını engellemesine “40 yıldır bu ülkeye vergi ödüyorum. Bana insan gibi davranın” diyerek tepki gösterdi.

Gerginliğin ardından salona getirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu izleyiciler ‘Cumhurbaşkanı İmamoğlu’ sloganlarıyla alkışlayarak selamladı.

Duruşma tutuklu iş insanı Bulut Aydöner’in savunmasıyla başladı. Aydöner, "Hayatımda hiç tanımadığım, görmediğim Taylan Danış’ın beyanları nedeniyle tutuklandım. Danış ise 2 ay sonra ifade verdi" dedi. Bulut Aydöner, tutuklanmasına giden süreci şöyle anlattı:

"Benim hakkımdaki iddialarına ilişkin tek doğru var. Biri beni tanımadığı diğer şirketime ve unvanıma dair belirttiği detaylar. Serbülent Danış yalan beyanlarla beni tutuklattırdı. İlk ifadesinde beni hatırlamayıp, abim tutuklandıktan sonra ikinci ifadesinde beni hatırladığını söylüyor."

3 kez koğuş değişikliği yaşadığını ve şu an cinayet koğuşunda olduğunu belirten Aydönder, şunları söyledi:

“Beni burada tanıyan yoktur. Ancak emniyet döneminde ve cezaevinde avukat kabininde denk geldiğimizde tanıştık. Cezaevinde 3 kez koğuş değişikliği yaşadım. Maalesef cinayet koğuşunda kalıyorum."

Bulut Aydöner’in savunmasının bitmesinin ardından mahkeme başkanı ve duruşma savcısının sorgusuna geçildi. Hâkimin senetlerle ilgili sorusuna Aydöner, "Ben böyle bir senet düzenlemedim" yanıtını verdi. Aydöner, savcının sorusu üzerine ise hakkında ifade veren Serbülend Danış’la ilgili "Yalan beyan veren evrakta sahtecilik de yapar" ifadelerini kullandı.

Aydöner’in avukatı Aysun Okur, müvekkilinin tutuklanmasına neden olan Serbülend Danış’ın emniyet ifadesinde "Ekonomik olarak zor durumdayım" dediğini hatırlattı ve Danış’ın 5 milyar liralık hesap hareketleri dökümünü mahkemeye sunarak, "Savcı bunu nasıl görmezden gelmiştir" dedi ve suç duyurusunda bulundu.

Okur’un ardından söz alan avukat Ali Başar Temiz, Aydöner hakkında tahliye talep ederek “Müvekkilim ve ifadesi biten tüm sanıklar hakkında hepsinin tahliyesinin verilmesini talep ediyorum” dedi. Avukatların savunmasının ardından mahkemeye 1 saat ara verildi.

Duruşmaya ara verilmesinin ardından Ekrem İmamoğlu bazı gazetecilere dönüp "Bir yıldır bize hakaret eden, üç gündür burada olup bir kelime yazamayan basın utansın" dedi. İmamoğlu, savunmasını ve suçlamalara verdiği cevabı yazan basın mensuplarına ise "İyi ki varsınız siz olmasanız sesimiz çıkmazdı" diye seslendi.

Aranın ardından salona gelen sanıklar bir kez daha seyircilerin yoğun desteği ile karşılandı. Duruşma "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganıyla başladı. Savunmasını yapmak üzere kürsüye CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın şoförlüğünü yapan Sırrı Küçük geldi.

PARA ALIŞVERİŞİ OLMADI

Salona kızının fotoğrafını gösteren Küçük şunları söyledi:

“İstanbul bizim seçim bölgemizdir. İstanbul içinde birçok noktada birçok etkinliğe sayın vekilimizi götürmüşümdür. Size şunun yeminini edebilirim. Sayın vekilimiz benim yanımda bir yerde para alışverişi için kimseyle görüşmemiştir.” Rüşvet verdiği iddiasına ilişkin olarak Küçük, Başak Petrol’de kameraların olduğu yerde para almasının mantığa aykırı olduğunu söyledi. Küçük “Ben salak mıyım binlerce kamera ortasında para alayım. 5 milyon bir valiz dolusu para edermiş, avukatım söyledi. Alıp da cebime koyacağım bir para değil” diye konuştu.

Sırrı Küçük’ün son sözlerinin ardından, sıra avukatlarına geldi. Küçük savunmasını şöyle bitirdi:

“Kızımla oynamak, kızımla uyumak istiyorum. Ailemle kaybettiğim günlerin telafi etmek istiyorum. Adli kontrol şartları ne olursa olsun, dilerseniz yurt dışı, dilerseniz imza ne olursa olsun ben sizden 5 yaşındaki kızıma kavuşmak istiyorum.”

TARİHE NOT DÜŞÜLSÜN

Sırrı Küçük’ün ardından avukatı Hüseyin Cengiz’in savunmasına geçildi. Cengiz, Fatih Keleş’i ziyaret edip itirafçılığa zorlayan avukat Recep Seyhan’ın Sırrı Küçük’ü de ziyaret ettiğini söyledi ve "Sırrı’dan iftiracı olmaz. Sırrı’nın borsada değeri yoktur. Şimdi bunu tutanaklara geçirmemizin nedeni borsa müptezellerinin de tarihe not olarak düşürülmesi" dedi.

***

GÜRLEK MAHKEME BAŞKANINI SAVUNDU

İstanbul Başsavcısı olarak İBB soruşturmasını yürütüp iddianameyi yazdıktan sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanı olarak aranan Akın Gürlek, üçüncü gününde Silivri’de devam eden İBB davasına dair açıklamalarda bulundu. Gürlek, davada mahkeme başkanının tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile ‘senli benli’ konuşmasını savundu. "Mahkeme salonlarında hakim, savcı hitap ederken ‘Sanık Ali, sanık Ekrem’ diye hitap eder" dedi. Gürlek, "Sanık Ekrem" dediği İmamoğlu’na söz hakkı verilmemesine dair de "Oradaki şahıs, sanık Ekrem İmamoğlu da mahkeme tarafından belirlenen günde savunmasını yapacaktır" ifadelerini kullandı. "Mahkeme salonları siyaset arenası değildir. Burada siyasi şov yapılamaz" diyen Gürlek, İBB davasının canlı yayınlanması talebine dair ise "Şu an mevzuatımızda imkan yok ama meclis bu konuda takdir verirse canlı yayınlanabilir" açıklamasında bulundu.