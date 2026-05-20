İBB davasında 40. gün: Savunmalar devam ediyor

Özel haberlerimizi ve günün öne çıkan gelişmelerini kaçırmamak için BirGün’ün WhatsApp kanalını buraya dokunarak hemen takibe alabilirsiniz.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 77'si tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasının 40. celsesi görülüyor.

Duruşmaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

Bir kısım tutuksuz sanıklar ile avukatların da katıldığı duruşmada, bazı CHP milletvekilleri ve tutuklu sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda gerçekleştirilen duruşma saat 10.50'de başladı. Avrupa Yeşiller Partisi heyeti de duruşmayı izlemek için Silivri'ye geldi.

Celse öncesi, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü ve danışmanı Necati Özkan’ın doğum günü kutlandı.

TUTUKLULUK İNCELEMESİ ÖNCESİ TALEPLER İLETİLECEK

Geçtiğimiz duruşmada itirafçı ifadesiyle ilgili “Savcılık tarafından yönlendirildim” diyen tutuklu iş insanı Murat Kapki’nin mahkeme sorgusu yapıldı. Ardından Kapki’nin avukatlarının savunması da tamamlandı.

Bugün avukatların, yarın yapılacak tutukluluk incelemesi öncesinde sözlü taleplerini iletmesi bekleniyor.

CANLI BLOG

10.50 | DURUŞMA BAŞLADI

Duruşma eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdar Taşkın’ın savunması başladı.

Taşkın, savcılık sorgusunda isnat edilen eylemler hakkında hiçbir soru sorulmadığını söyledi. 23 Mart 2025'te tutuklandığını belirten Taşkın, 14 ay sonra dahi hakkında hiçbir somut delilin olmadığını vurguladı.