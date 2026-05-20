İBB davasında 40. gün: Tutukluluk incelemesi öncesi avukatlara söz hakkı verilmeyecek

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 77'si tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasının 40. celsesi görülüyor.

Duruşmaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

Bir kısım tutuksuz sanıklar ile avukatların da katıldığı duruşmada, bazı CHP milletvekilleri ve tutuklu sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda gerçekleştirilen duruşma saat 10.50'de başladı. Avrupa Yeşiller Partisi heyeti de duruşmayı izlemek için Silivri'ye geldi.

Celse öncesi, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü ve danışmanı Necati Özkan’ın doğum günü kutlandı.

Geçtiğimiz duruşmada itirafçı ifadesiyle ilgili “Savcılık tarafından yönlendirildim” diyen tutuklu iş insanı Murat Kapki’nin mahkeme sorgusu yapıldı. Ardından Kapki’nin avukatlarının savunması da tamamlandı.

CANLI BLOG

14.25 | TUTUKLULUK İNCELEMESİ ÖNCESİ AVUKATLARA SÖZ HAKKI VERİLMEYECEK

Mahkeme başkanı, avukatlara tutukluluk değerlendirmesinde söz hakkı vermeyeceğini söyledi.

Bunun üzerine tutuklu Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer'in avukatı Serkan Günel, "Bizim burada anlamımız kalmadı. Bize mesleki anlamda çok yetersiz hissettiriyorsunuz" dedi.

Avukatlar, aylardır süren davada 5 dakika dahi olsa söz almak ve tahliye beyanında bulunmak istiyor.

"CEZA ALSA DAHİ TAHLİYE OLMASI GEREKEN 13 KİŞİ VAR"

Necati Özkan'ın avukatı Yiğit Akalın, "Müvekkilim ve Mehmet Pehlivan dahil benim saydığım 13 kişi var. Ceza alsa dahi ceza süresi yatarını tamamlayan. Bu konuya dikkat çektiğim için de hicap duyuyorum" dedi.

13.50 | EKREM İMAMOĞLU SÖZ ALDI

İBB Davası'nda ara sona erdi. Duruşmada, Serdal Taşkın'ın sorgusuna geçildi. Savcının "Ekrem İmamoğlu’ndan daireleri ihaleden önce mi aldınız?" sorununa Taşkın, kredi çekip aldığını belirtti.

Taşkın'a soru sormak için söz alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Bu duruşmalar keşke canlı yayınlansaydı. Ama gizemli bir korkaklığın sonucu buranın kamuoyuna açılması engellendi. Birileri kendi adına tapu hesabı veremiyor. Birileri umarım bir gün tapu hesabı verir, verecek" dedi.

Ayrıca İmamoğlu, "19 Mayıs'ı kutlarım. İnşallah gençlerimizin diplomasının, emeğinin kumpasla çalınmadığı günleri gençlerimize armağan ederiz" ifadelerini kullandı.

12.45 | AVRUPA YEŞİLLER PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Avrupa Yeşiller Partisi heyeti duruşmaya verilen aranın ardından açıklama yaptı.

Avrupa Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Vula Tsetsi, "Bu dava siyasidir. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma nedeni Erdoğan'ın karşısında aday olmasıdır" dedi.

12.00 | ARA VERİLDİ

Serdal Taşkın, ifadesinde "Kârdan zarar iddiasıyla 14 aydır tutuklu bulunan biri olarak, gerçek zararın ne olduğunu çok iyi düşündüğümü belirtmek isterim. Herkesin katılımına açık ihaleyi Kültür A.Ş. 61 milyon TL'ye kazandı; ihaleyi 1 ay sonra 66 milyon 666 bin TL bir bedelle alt işletmeye vererek dönemin dolar kuruyla yaklaşık 1 milyon dolar kâr elde edildi" dedi.

Duruşmaya ara verildi.

10.50 | DURUŞMA BAŞLADI

Duruşma eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdar Taşkın’ın savunması başladı.

Taşkın, savcılık sorgusunda isnat edilen eylemler hakkında hiçbir soru sorulmadığını söyledi. 23 Mart 2025'te tutuklandığını belirten Taşkın, 14 ay sonra dahi hakkında hiçbir somut delilin olmadığını vurguladı.