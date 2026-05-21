İBB davasında 41. gün: 9 kişi tahliye edildi

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 77'si tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasının 41. celsesi görülüyor. Tutukluluk incelemesi yapan mahkeme heyeti 9 kişinin tahliyesine karar verdi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda gerçekleştirilen duruşma saat 11.00'de başladı.

Bugünkü duruşmada, gözaltındaki ifadelerini savcılık yönlendirmesiyle verdiğini söyleyen tutuklu iş insanı Murat Kapki'nin kardeşi Serdar Kapki’nin savunmasına devam edildi.

KİMLER TAHLİYE EDİLDİ?

Sanık ve avukat savunmalarının ardından Savcı, İBB çalışanı Yazılım Mühendisi Iraz Bayrak, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in oğlu Mustafa Keleş, eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy ve Kültür A.Ş. çalışanı Gökhan Köseoğlu hakkında tahliye talep etti.

Bir önceki değerlendirme 30 Nisan'da yapılmıştı ve 15 kişi tahliye edilmişti. Mahkeme 2 Nisan'daki oturumda da 18 kişinin tahliyesine karar vermişti.

16.40 | "YARGILAMAYI SANDIKTA SİZ YAPACAKSINIZ"

Tahliye kararlarının ardından söz alan Ekrem İmamoğlu, "Bayramınızı tebrik ediyorum. Emekliye, işçiye, gazeteciye bayram yaşatmıyorlar ama Alican Uludağ kurtuldu çok mutluyum. Mahkemelerde yargılama yok yargılamayı siz sandıkta yapacaksınız" şeklinde konuştu.

16.35 | Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Iraz Bayrak, Orhan Gazi Erdoğan, Mustafa Keleş, Engin Ulusoy ve Gökhan Köseoğlu, Seza Büyükçulha, Ahmet Şahin, Cevat Kaya ve Hakan Aplak'ın tahliyesine hükmetti.

Mahkeme, bir sonraki tutukluluk incelemesinin 18 Haziran’da yapılacağını duyurdu.

15.45 | Mahkeme heyeti, tutukluluk incelemesi yapmak üzere duruşmaya ara verdi.

15.30 | "ÖZGÜR ÖZEL CAN YOLDAŞIMDIR"

Savcının tahliye talebinden sonra söz alan Ekrem İmamoğlu, "İnşallah güzel olacak bekliyoruz sonucu. Birlikte olmak, dayanışmak ve güçlü olmak zorundayız. Özgür Özel can yoldaşımdır genel başkanımızdır. Onu çok seviyorum" dedi.

Söz alan Murat Kapki ise "Maalesef itirafçı olmadığımız için bizi bırakmıyorlar. İtirafçılığımdan dönmemiş olsaydım bugün tahliye olurdum" ifadelerini kullandı.

15.25 | İBB davasında duruşma savcısı, tutuklu sanıklar Iraz Bayrak, Orhan Gazi Erdoğan, Mustafa Keleş, Engin Ulusoy ve Gökhan Köseoğlu hakkında tahliye kararı verilmesini talep etti

14.30 | Duruşma verilen aranın ardından yeniden başladı. Şeyhmus Sarıboğa'nın avukatı Fulya Dağlı, müvekkilinin savunması için söz aldı.

Dağlı, "Duruşma savcısı 16 milyonun belediye başkanına 'haddini bilmezse haddini bildireceğini' söyledi. Heyetiniz Adem Soytekin'in ifadesini öne çekip tahliye etti. Soruşturmanın savcısı Adalet Bakanı oldu. Biz davanın siyasi olduğunu söylemiştik" dedi.

Müvekkilinin aslı astarı olmayan iddialarla suçlandığını, beyanla tutuklandığını ifade eden Dağlı, “Bu iddianamede gördüğümüz şema örgüt şeması değil etkin pişmanlıkçılaştırma şeması” ifadelerini kullandı. Dağlı, "Müvekkilimi bu iddianameyle yargılayamazsınız. Çünkü Ekrem İmamoğlu suç örgütünün ispat edilmesi gerekiyor" dedi.

12.55 | Mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. Duruşma aranın ardından Sarıboğa'nın avukatlarının savunmasıyla devam edecek.

12.30 | "ETKİN PİŞMAN İFADESİ VER TAHLİYE OLURSUN"



Duruşma, tutuklu Şeyhmus Sarıboğa'nın savunmasıyla devam ediyor. Daha önce Murat Kapki'nin talimatıyla bankalara giderek tahsil edilen paraları elden teslim aldığını iddia ederek "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanmak istediğini söyleyen Sarıboğa, önceki ifadelerini iradesi dışında verdiğini kaydetti.

Şeyhmus Sarıboğa, şu ifadeleri kullandı: "Avukat Selcan Akar başka birini tahliye ettirdiğini o yüzden cezaevine geldiğini söyledi. Bana da 'Murat Kapki hakkında bir şey söyle seni de tahliye ettireyim' dedi. Ben de 'işlediğim bir suç yok' diyerek kovdum onu. Benden sonra da ailemi aramış. İrademle oynandığı için önceki ifadem geçersizdir."

Sarıboğa, "Yargılanmaktan hiç çekincem yok ama tutuksuz yargılanmak istiyorum. Bu nedenle sizlerden tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum sayın başkan" sözleriyle savunmasını tamamladı.

"KABURGAM KIRILDI"

Şeker hastası olduğunu, iğnesi ve ilaçları verilmediği için düşerek kaburgasını kırdığını anlatan Sarıboğa, "Daha önce verem geçirdim. Şeker hastasıyım. Çok sık hastalanıyorum. Ocak ayında bir gün gözüm karardı düştüm kaburgam kırıldı" dedi.

Selcan Akar'ın kendisini sürekli "etkin pişmanlık" ifadesi vermeye zorladığını iddia eden Sarıboğa, "Selcan Akar beni sürekli etkin pişmanlık ifadesi vermeye zorladı. Ben suç işlemedim. İfademe bile girmedi. Avukatlığımı yapan onun ofisinde çalışan birisi" şeklinde konuştu.

12.12 | Serhat Kapki'nin diğer avukatı Ziya Ergin, müvekkilinin savunması için söz aldı. Avukat Ergin, müvekkilinin abisi Murat Kapki itirafçı olsun diye rehin alındığını söyledi. Ergin, "Müvekilim ile Murat Kapki arasındaki ilişki örgüt değil, kardeş ilişkisidir" dedi.

Tutuklama nedenlerini gösteren bir somut delilin söz konusu olmadığını savunan Ergin, tüm tutuklu sanıkların tahliye edilmesini talep etti.

11.20 | Serhat Kapki'nin avukatı Uğur Özdoğan, müvekkilinin savunması için söz aldı. Özdoğan, "Bu ana kadar kimse Serhat Kapki'ye 'Bu örgüte üye misin?' diye sormadı. Serhat Kapki, Murat Kapki'nin kardeşi olduğu için tutuklu" dedi.

Güngör Gürman'ın ifadeye çağrıldığını ve Serhat Kapki'nin adını verdiği için tutuklandığını söyleyen Özdoğan, daha sonra Gürman'ın savcılığa giderek ifadesini baskı altında verdiğini söylediğini ve avukatsız ifade vermek istediğini aktardı.

Özdoğan, "Aynı avukat için itirafçı olması için baskı yaptığına ilişkin diğer sanıkların beyanları var. Bu kişi Selcan Akar" dedi. Özdoğan, "Ceza yargılamasında kişi değil eylem yargılanır. İddia edilen eylemin olup olmadığına bakılır. Sonrasında bu eylem suç mu değil mi diye bakılır. Müvekkil hakkında bu ilke işletilmiş olsaydı kendisi çoktan tahliye edilmiş olurdu" ifadelerini kullandı.

Özdoğan, soruşturmayı yapanların metne yalnızca "işlerine gelen ifadeleri" koyduğunu söyledi. Avukat Özdoğan, "3 kere, 4 kere ifade vermiş insanlar var. Sanki bir kere ifade vermişler de anlattıkları sırf bundan ibaretmiş gibi yazılmış olması yalnızca bizden değil, mahkemeden de delil saklamaktır" dedi.

11.00 | Duruşma mahkeme heyeti ve sanıklar ve avukatların salona girmesiyle başladı.

DÜNKÜ DURUŞMADA NE OLMUŞTU? Dünkü duruşmada, tutuklu sanık Serhat Kapki'nin savunmasının alınmasına geçildi. Sanık Kapki, diğer tutuklu sanık olan iş insanı Murat Kapki'nin ağabeyi olduğunu söyledi. İddianamede anlatıldığı gibi sahte fatura almadığını ve hakkında verilen ifadelerin doğru olmadığını savunan Kapki, "Kasadan para alarak ağabeyime götürdüğüm iddiaları doğru değildir. Ağabeyime parayı banka yoluyla göndermişimdir" ifadesini kullandı. Kapki, hakkında "rüşvet verme", "örgüte yardım etme" ve "kara para aklama" suçlamalarının olduğunu anımsatarak, "Sanıklarla gözaltındayken tanıştım. Reklam işinde ağabeyimle beraber çalıştım. Herhangi bir örgüte üye değilim. Sahte fatura konusunda yapılmış somut bir iddia bulunmamaktadır." diye konuştu.