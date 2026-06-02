İBB davasında 43. gün: Savunmalar devam ediyor

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 68'i tutuklu 414 ismin yargılandığı İBB davasında 43'üncü celse bugün görülüyor.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle verilen 10 günlük aradan sonra ilk duruşma dün görülmüştü. Dün, tutukluluk incelemesinde avukatı tarafından etkin pişmanlıktan vazgeçtiği duyurulan Vedat Şahin savunma yapmıştı.

Ardından iş insanı Alper Aydın’ın savunması ve sorgusu tamamlanmıştı.

Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da duruşma arasında gündeme ilişkin konuşmuş ve "Halkımız tarihin en büyük yürüyüşünü başlatacaktır" demişti.

HASAN İMAMOĞLU DA SALONDA

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu da salona gelerek sanık bölümüne geçti.

CANLI BLOG

11.25 | "GİZLENMİŞ BİR PARA YOK"

Yunus Göçer, AKP mitingleri ve kongrelerinde hizmet veren bir firma olduklarını söyledi. Göçer, "Bu iddianamede anlatıldığı gibi görünen, gizli işler yapan biri değilim. Bunların hepsi kayıtlı, hepsi belgeli, hepsi denetlenmiş işler. Ortada yapılmamış bir iş yok, ortada gizlenmiş bir para yok, ortada kaçırılmış bir kazanç yok" dedi.

Tutuklu iş insanı Yunus Göçer, Serdar Haydanlı'nın ifadesinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak dışarı çıkma telaşından başka bir şey olmadığını söyledi. Savunmasını tamamlayan Göçer'in ardından söz alan avukatı Murat Aydoğan ise "Haydanlı verdiği ifadede İBB ile iş yapan tüm şirketler hakkında naylon faturası iddiasını kullanıyor. Doğru olmadığı dosyadaki delillerle sabittir" dedi.

10.45 | DURUŞMA BAŞLADI

Tutuklu sanıklar, avukatları, gazeteciler, izleyiciler ve mahkeme heyeti yerini aldı ve İBB davasının 43'üncü celsesi başladı.

Duruşmada, savunması için söz alan tutuklu Yunus Göçer, "Bu yaşıma kadar devletle kamu kurumlarıyla ilgili güven sarsacak bir davranışım olmamıştır. Hukukçuyum aynı zamanda. Hiç yapmasam da böyle bir suçtan burada olmaktan ızdırap duyuyorum" dedi.

Tutuklu iş insanı Yunus Göçer, etkin pişmanlıktan yararlanan Gökhan Köseoğlu’nun kendisinin firmasına 'sahte fatura kesmediğini' söylediğini belirtti. Göçer, "Sözleşme yapmayı kamu zararı olarak göstermiş iddia makamı. Kültür A.Ş. ile yaptığım sözleşmede hileli bir durum mevcut değildir" dedi.

Tutuklu iş insanı Yunus Göçer, Gold Medya’nın sahibiyle beraber gözaltına alındıklarını belirtti. Göçer, "O serbest bırakıldı ben tutuklandım. O 14 eylemle yargılanırken ben 1 eylemle yargılanıyorum. O dışarıda ben içerideyim. Olması gereken onun da dışarıda olması lazım. Benim de dışarıda olmam lazım" ifadelerini kullandı.