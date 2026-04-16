İBB davasında 6'ncı hafta sona erdi | Ekrem İmamoğlu'ndan Maraş'taki okul katliamıyla ilgili açıklama

İBB davasında 6'ncı hafta sona erdi

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 92'si tutuklu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 23'üncü celsesi ve 6'ncı haftası sona erdi.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görülmüştü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 31 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

Davanın 23. gününde tutuklu sanıkları, avukatları, gazeteciler ve izleyiciler salondaki yerini aldı. Mahkeme heyetinin gelmesiyle duruşma başladı.

İMAMOĞLU: İÇİM YANIYOR

Duruşmanın başında dün Maraş'taki okul katliamına ilişkin konuşan Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

"Evlatlarımıza canımız yanıyor. İnanın çok acımız var. Öğretmenimize de… Başımız sağ olsun. Büyük acı yani. Büyük acı. Bunların her birisi fetret döneminin izleridir. Böyle 'Bu siyasi değildir' falan olmaz. Bu mücadelenin zaten bir zemini de budur. Adı eğitim alanıdır, adı adalettir, adı ekonomidir. Gerçekten başımız sağ olsun, içim yanıyor. Dünden beri içim yanıyor. Akşam detayları öğrenebildim. Hepimizin başı sağ olsun."

17.30 | 6'NCI HAFTA SONA ERDİ

İBB davasının 6. haftası ve 23. günü Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün savunmasını tamamlamasıyla son buldu. Sorular ve avukat beyanları pazartesi günü 7. haftanın başlangıcıyla olacak.

16.10 | ALİ RIZA AKYÜZ'ÜN SAVUNMASINA GEÇİLDİ

Tutuklu Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün savunması başladı. Capacity AVM’ye zabıt tutulmasıyla ilgili iddialara Akyüz, "Zabıt tutmasaydım ben bugün karşınızda yoktum. Ben insan olmanın gereğini yaptım. Bu deprem bir kere oluyor. Atlattın atlattın. Atlatamadın gitti. Bu gibi yerlerde çok duyarlı davranmak lazım. O yüzden alnım açık başım dik" dedi.

Capacity AVM'nin Bakırköy Belediyesi tarafından hazırlanan rapora itiraz etmediğini ifade eden Akyüz, "Bir tarafta Ekrem Bey, bir tarafta ben bir tarafta da Ertan Yıldız'ın olduğu haberler çıktı. Bütün işlemler Bakırköy Belediyesi tarafından yapıldı. Büyükşehir Belediyesi bu işin hiçbir tarafında yok." dedi. "Yaptıkları hataları rüşvete teşebbüs suçlamasıyla gölgelediler" diyen Akyüz, kendisini suçlayan isimlerden Seyfi Beyaz ve Adem Kameroğlu'nun ifadelerininin noktasından virgülüne kadar aynı olduğunu ifade etti.

İtirafçılardan Seyfi Beyaz'ın tüm ifadelerini reddettiğini belirten Akyüz, "Bana geldiğini söylüyor. Bana hiçbir zaman gelmedi, görüşmedik. İmar Komisyonu'nun aldığı kararlar doğrultusunda ilerleme oldu. Bu kararlar da kişisel değil kurumsaldır" dedi. Akyüz, iddiaların gerçek dışı ve soyut olduğuna da değinerek, "Bahsedilen işler benim irademle başlamamıştır" dedi.

15.20 | İMAMOĞLU İLE HAKİM ARASINDA TARTIŞMA

Türkmen'in avukatının savunması sırasında Ekrem İmamoğlu Çağlar Türkmen'e "Bantlamayı sağdan sola mı bantladınız soldan sağa mı?" diye sordu.

Araya giren hakim, "Bu sorunun nasıl bir katkısı olacak" dedikten sonra "izin vermediğini" ifade etti.

İmamoğlu ise hakimin sözlerine "TRT'de defalarca bu görüntüler yayınlanınca benim de bu soruyu sormam en doğal hakkım" şeklinde yanıt verdi ve "Bu saçma suçlamadan bu arkdaşımın eve gönderilmesini istiyorum" dedi. Hakim ise "Onun değerlendirmesini ben yaparım" ifadelerini kullandı.

Hakim ve İmamoğlu arasındaki tartışma şu şekilde yaşandı:

Mahkeme Başkanı: Ekibe 16 Ocak 2024’te mi katılmıştınız? En son katılanlardansınız sanırım. Çağlar Türkmen:Evet Başkanım. Mahkeme Başkanı:Evet. Sanıklardan sorusu olan var mıdır? Buyurun. Ekrem İmamoğlu: Evet Sayın Başkan, Sayın Heyet; tabii öncelikle kısa bircümle. Kaybettiğimiz evlatlarımıza ve eğitimcimize Allah’tan rahmet diliyorum, milletimizin başı sağ olsun. Çok üzücü bir olay yaşadık. Ben, açıkçası Çağlar Bey’e soru sormak arzusunda değildim ama anlıyorum ki iddia makamı için ve bu dosya için bana göre bu dosyanın en absürt ve aynı zamanda siyasi hasımlığın ve düşmanlığın bir iftiraname üzerinden nasıl organize bir şekilde bir insana yönelik bir suçlamaya dönüştürüleceğinin en somut örneği olan bu maddede, Çağlar kardeşimizin burada 12 aydır tutsak tutulmasının önüne geçecek şekilde tekrar tekrar soru sorulmasına kendi adıma, kendi vicdanıma yönelik bunu sorguladığımı, kendi vicdanım üzerinden sorguladığımı ve ayıpladığımı ifade etmek isterim. Dünyada bir bantlama üzerinden hapis yatan, hem de 12 ay, hem de karar alınmadan hapis yatan bir Allah'ın kulu var mıdır? Ben emin değilim. Ben olmadığını düşünüyorum. Yani Uganda’da bile olmadığını düşünüyorum. Nairobi’de, herhalde o kadar suç örgütünün dolandığı 20 milyonluk bir şehirde olmadığını düşünüyorum. Bu çerçevede, hani şu sözümü de bitireceğim. Çünkü dün söyledim, bugün avukatım gelince düşündüm, avukatım da tutsak… Dün sıraladı çünkü işte baba, oğul, çoluk çocuk, koruma, şu, bu... Yani deniyor ki “Ekrem; doğman yasak, yaşaman yasak, üniversite bitirip diploma alman yasak, seni kollamak korumak yasak, senin mahremini düzenlemek yasak, senin şoförün olmak arabanı kullanmak yasak, belediye başkanı olman yasak, cumhurbaşkanı olman zaten yasak...” Böyle bir nizamname üzerinden bir iftiraname düzenlenmiş ve önümüze konulmuştur Sayın Başkan, Sayın Heyet. Ve bunun ifşa edilmesi de şarttır. O bakımdan bu sorumu sorma ihtiyacı hissettim sorularınıza binaen. Çağlar Bey, kaç çocuğunuz var? Çağlar Türkmen:İki Başkanım, bir kız bir erkek. Ekrem İmamoğlu:Şu anda kaç lira maaş alıyorsunuz Çağlar Bey? Çağlar Türkmen:Şu an alamıyorum Başkanım. Ekrem İmamoğlu:Bir bant bantladığınız ve bir jammer çantası taşıdığınız için tutsak olduğunuz söyleniyor. Bunun bilincinde misiniz, farkında mısınız Çağlar Bey? Çağlar Türkmen:Evet maalesef. Ekrem İmamoğlu: O bandı az önce söylediniz de yani yine tekrar edeyim; hani “Başkanın mahremini korumak için ben yapıştırdım” dediniz. Siz mi yapıştırdınız? Çağlar Türkmen:Evet Başkanım. Ekrem İmamoğlu: Sağdan sola mı yapıştırdınız, soldan sağa mı yapıştırdınız Çağlar Bey? Mahkeme Başkanı: Ekrem Bey, bu sorunun bize bir katkısı yok. Ekrem İmamoğlu: Ama benim canım nasıl yanıyor biliyorsunuz değil mi Sayın Başkan? Benim canımın içi, ciğerimin nasıl yandığını biliyor musunuz Sayın Başkan? Mahkeme Başkanı: Ben Mustafa Akın hakkında da aynı... Ekrem İmamoğlu: Hayır benim, benim canımın, canımın ciğerimin nasıl yandığını biliyor musunuz? 12 aydır bu insan burada. Ekrem İmamoğlu’nun koruması olduğu için 12 aydır bu çocuğu olan, sıfır maaşlı bir insan burada. Mahkeme Başkanı: Bizim önümüze bir iddianame getirilmiş, bir isnat... Ekrem İmamoğlu: Müsaade edin de ben de kendi usulümce… Mahkeme Başkanı: Sağdan sola mı soldan sağa mı sormanızın bize iddianame bazında ne gibi bir katkısı olur? Ekrem İmamoğlu: Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi Sayın Başkan? Sağdan sola, soldan sağa milyon kere TRT’de, şurada burada, Savcılığın elinde durması gereken görüntü niye görüntülendiyse, benim de bu soruyu sormam o kadar makbuldür Sayın Başkan. Mahkeme Başkanı: Ya bu sorunun bize bir katkısı yok. Ben, bu sorunun sorulmasına izin vermiyorum. Ekrem İmamoğlu: Hayır, nasıl sorunun sorulmasına izin vermiyorsunuz anlamadım? Mahkeme Başkanı: Bu sorunun bir katkısı yok bize Ekrem Bey. Ekrem İmamoğlu: Emin misiniz Sayın Başkan? Mahkeme Başkanı: Bu sorunun bize bir katkısı yok Ekrem Bey. Ekrem İmamoğlu: Aynı soruyu şimdi iddia makamı sordu da sizin önünüzde yazıyor, aynı soruyu bir daha sordu... Mahkeme Başkanı: Sağdan sola soldan sağa diye mi sordu soruyu? Mahkeme Başkanı: İddianamede olmayan bir soru nerede soruldu? İfadesinde çünkü sanık şunu anlatıyor. Sanık ifadesinde bunun bir rutin uygulama olduğunu anlatıyor. Biz de bunun hangi tarihten itibaren bu uygulamasının yapıldığını, dün sanık Mustafa Akın da bize çünkü Kahraman balık olayından sonra bu uygulamaya geçildiğini anlattı. Savcı Bey de bunun rutin uygulama mı yoksa iddianameye yansıyan 12 Ekim 2024 tarihindeki toplantıya özel bir uygulama mı olduğunu anlamak için sordu. Bunun bir katkısı tabii ki var soru olarak. Sağdan sola, soldan sağa bandın yapıştırılmasının bize ne gibi bir katkısı var Avukat Bey, siz de biliyorsunuz bu sorunun çok saçma bir soru olduğunu yani. Ekrem İmamoğlu: Tamam Avukat Bey müsaade edin, müsaade edin. Mahkeme Başkanı: Başka sorunuz varsa buyurun Ekrem Bey. Ekrem İmamoğlu: Ben bu saçma bulduğunuz soruyu geri alıyorum ama umarım dünyanın en saçma suçlamasıyla ilgili de bir an önce bu genç kardeşimizi evine yollarsınız Sayın Başkan. Mahkeme Başkanı: Onun değerlendirmesini biz yaparız. Siz sorunuzu sorun Ekrem Bey. Ekrem İmamoğlu: Başka ne yapacaksınız? Zaten size niye belirtiyorsunuz? İddia makamını da savunmayın Sayın Başkan ya! Bırakın. Bizi de savunun, biraz bizi de savunun. Mahkeme Başkanı: Ben iddia makamını savunmuyorum, yeri geldiğinde diğer celsede soru sorulmasına karşı çıktığımda oldu. Ekrem İmamoğlu: Bayağı savundunuz Sayın Başkan, bayağı savundunuz Sayın Başkan. Sağdan sola mı soldan sağa mı? Ben söyleyeyim Çağlar Bey; sağdan sola yapıştırdınız. Allah sizi bir an önce bundan kurtarsın kardeşim. Mahkeme Başkanı: Başka soru var mıdır? Sanıklarımızdan başka soru var mıdır?

"BANTLAMA ÜZERİNDEN 12 AY HAPİS YATAN BİRİ VAR MI?"

Tartışmanın devamında İmamoğlu şunları söyledi:

"Bana göre bu dosyanın en absürt ve siyasi hasımlığın bir iftiraneme üzerinden organize bir şekilde bir düşmanlığa dönüştürüldüğünün en büyük örneği. Dünyada bir bantlama üzerinden 12 ay hapis yatan bir Allah'ın kulu var mı? Ben olmadığını düşünüyorum. Uganda'da bile olmadığını düşünüyorum. Avukatım da tutuklu. Yani deniliyor ki Ekrem doğman yasak, korunman yasak, arabanı kullanman yasak Cumhurbaşkanı olman zaten yasak."

14.20 | DURUŞMA DEVAM EDİYOR

Duruşmaya verilen ara sona erdi. Tutuklu Mustafa Akın'ın avukatı Cihat Ceylan, müvekkilinin savunmasına devam ediyor.

Akın'ın ardından tutuklu İBB güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen'in savunmasına geçildi. Türkmen, "Henüz 11 yaşında olan ve okula giden oğluma okulda 'senin baban bu mu?' diyerek akran zorbalığı yapılmaktadır. 11 yaşındaki bir çocuk medyadaki yalan haberler yüzünden psikolojik baskılara maruz kalmıştır" dedi.

12.50 | DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Mustafa Akın'ın avukatı Cihat Ceylan, müvekkilinin gözaltına alındığında gizlilik kararı olduğunu söyledi. Müvekkilinin ifadesinde yanında olduğunu belirten Ceylan, savunmasının emniyetteyken sosyal medyaya düştüğünü söyledi. Avukat Ceylan, savcılık aşamasında müvekkili hakkında tutuklama talep edilip edilmediğini ise kendisine duyurulmadan basından öğrendiğini belirtti. Mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi.

11.30 | SAVUNMALAR DEVAM EDİYOR

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu yakın koruması Mustafa Akın'ın savunması devam ediyor. Akın'ın avukatı Rabia Berfin İstek, müvekkilinin gözaltı sürecinde polis memurunun telefonla birilerini arayıp 'nereden görüntü alacaksınız, sağdan mı soldan mı?' diye sorduğunu söyledi. İstek, "Benim müvekkilim araçta bunları duyuyor, bunlara şahit oluyor. Yani bu da aslında ortaya koyuyor ki bir algı yaratılmak isteniyor" dedi.

"KASADAN 4 VİDA ÇIKTI"

İstek, müvekkilinin yayla evinde çelik kasa bulunduğu haberlerine değindi. Avukat İstek, "Yandaş medyada manşetler atılıyor 'sır dolu kasa ortaya çıktı' diye. Deste deste para çıkması bekleniyordu. Kasadan 4 tane vida çıktı. Takipsizlik kararı verildi" dedi.

"DİLEK HANIM’IN ALDIĞI ALENİ TEHDİTLER HAT SAFHAYA ULAŞMIŞTI"

Avukat İstek, müvekkilinin Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu halinde Dilek İmamoğlu’nu da korunması ve kollanması görevini ifa etme zorunluluğunun olduğunu belirtti. Bu durumun asla gözetilmediğini söyleyen İstek, "Dilek Hanım’ın o dönemde aldığı aleni tehditler hat safhaya ulaşmıştı. Tehditler bu kadar artmışken, tam o aşamada benim müvekkilim gözaltına alınıyor. Yapılan bu uygulama, Sayın Başkan’ı ve ailesini daha fazla korumasız bırakma çabasıdır" dedi.

İstek, müvekkilinin tahliyesini talep etti. İstek'in savunmasının ardından Akın'ın diğer avukatı Cihat Ceylan'ın savunmasına geçildi.

11.00 | İMAMOĞLU'NDAN MARAŞ'TAKİ OKUL KATLİAMI İÇİN MESAJ

Sanıklar, avukatları, gazeteciler ve izleyiciler duruşma salonundaki yerini aldı. Duruşmada ilk sözü alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırına ilişkin başsağlığında bulundu. İmamoğlu, "Evlatlarımıza canımız yanıyor. İnanın çok acımız var. Başımız sağolsun. Büyük acı. Bunların her birisi fetret döneminin izleridir. Dünden beri içim yanıyor. Akşam detayları öğrenebildim. Hepimizin başı sağolsun" dedi.

10.30 | DURUŞMA BAŞLADI

Davanın 23. günü başladı. Duruşma, Ekrem İmamoğlu'nun yakın koruması Mustafa Akın’ın avukatlarının savunmasıyla devam edecek. Akın'ın avukatlarının savunmasının ardından İBB güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen'in savunmasının alınması bekleniyor.