İBB davasında 7'nci gün: Duruşma başladı, Ekrem İmamoğlu söz istedi

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı İBB Davası, görülmeye devam ediyor.

Silivri'deki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesi çevrede jandarma ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

Dünkü duruşmada, İBB iştirak şirketi Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü tutuklu sanık Ümit Polat'ın sorgusu yapıldı. Ayrıca Fatih Yağcı, Ali Üner, Evren Şirolu ve Hüsnü Yüksel Tunar ile avukatlarının da savunması alındı.

Duruşmada bugüne kadar 8 sanık savunma yaptı. Bayram nedeniyle haftanın son celsesi görülecek. Yedinci celsenin ardından tutuklular, Ramazan Bayramı'nı hapiste girecek.

Bugün 10.00’da başlayacak olan duruşma Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın Özel Kalem Müdürü Murat Or’un savunmasıyla devam edecek. Or’un savunmasının bitmesi halinde sıra Ali Sukas’a gelecek.

10:35 | İMAMOĞLU: BURADA YAŞANAN BİR SIKINTI VAR

Hakim, İmamoğlu söz verdi. Ardından konuşan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı'na gireceğiz. Bir olgunlaşma yaşandı. İstenmeyen şeyler oldu. Bu çerçevede benim gözlemlediğim burada gerçekten yaşanan bir sıkıntı var. Ailelerden bir kişi alınıyor. Zaten bu insanların aileleriyle görüşmeleri çok sıkıntılı. Ailesini görüp mutlu olan var. 1 kişi sınırının doğru olmadığını düşünüyorum. Medyanın en köşeden 50-60 metre kuş bakışı ile buradan izlemeye mecbur bırakılması doğru değil. Bunlar çete değil, liyakatli geçmişi güçlü insanlar. İBB Başkanvekili alınmadı. CHP Genel Başkanı'nın buraya girişi bir lütuf gibi görülüyor. Bu doğru değil."

10.30 | DURUŞMA BAŞLADI, İMAMOĞLU SÖZ İSTEDİ

Salona getirilen tutuklular alkışlarla karşılandı. İzleyicilerden bazıları gözyaşları ile yakınlarını karşıladı.

Ekrem İmamoğlu alkışlarla salona girdi. İzleyiciler, "Günaydın başkanım" diye seslendi.

Mahkeme heyetinin salona girişinin ardından Ekrem İmamoğlu, "Sayın hakim 3 dakikalık bir söz istiyorum" dedi.

10.20 | AİLELER SALONA ALINDI

Saat 10.00’da başlaması beklenen duruşma hâlâ başlamadı.

Avukatlar, basın mensupları, aileler ve milletvekileri salondaki yerini aldı. Ancak tutuklu sanıklar henüz getirilmedi.

09.55 | DURUŞMA SALONUNA AVUKATLAR GİRDİ

Sanık ailelerinin henüz alınmadığı duruşma salonuna şu ana kadar yalnızca avukatların girişine izin verildi.