İBB davasında 7'nci hafta başladı: İmamoğlu'ndan mesaj bekleniyor

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 92'si tutuklu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 24'üncü celsesi ve 7'nci haftası başlıyor.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görülmüştü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 31 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

Mahkeme heyetinin gelmesi ve duruşmanın başlaması bekleniyor.

24. oturum, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün avukatlarının savunması ile başlayacak. Ardından Akyüz’ün avukatları söz alacak. Daha sonra İBB Boğaziçi Müdürü Elçin Karaoğlu’nun savunmasına geçilecek.

İNAN GÜNEY DE SAVUNMA YAPACAK

Hakkındaki dosya İBB davasıyla birleştirilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de salondaki yerini aldı. Güney, İBB davası kapsamında ilk kez bugün hakim karşısına çıkacak. Güney hakkındaki iddianame, yargılama devam ederken tamamlanmış mahkemece İBB “yolsuzluk” davasının ek iddianamesi olarak kabul edilmişti. İBB davası bu iddianamenin kabul edilmesiyle bir çatı davaya dönüşmüştü.

Ekrem İmamoğlu'nun yeni haftaya başlarken bir mesaj vermesi de bekleniyor.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASI DA VAR

Öte yandan bugün Silivri'de 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davası da görülecek. Duruşma, 3'üncü salonda görülecek. Aktaş davasında da 'gizli tanık yaprak' dinlenecek.