İBB davasında 7'nci hafta başladı: İnan Güney savunma yapacak

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 92'si tutuklu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 24'üncü celsesi ve 7'nci haftası başlıyor.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görülmüştü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 31 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

Mahkeme heyetinin gelmesi ve duruşmanın başlaması bekleniyor.

24. oturum, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün avukatlarının savunması ile başlayacak. Ardından Akyüz’ün avukatları söz alacak. Daha sonra İBB Boğaziçi Müdürü Elçin Karaoğlu’nun savunmasına geçilecek.

İNAN GÜNEY DE SAVUNMA YAPACAK

Hakkındaki dosya İBB davasıyla birleştirilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de salondaki yerini aldı. Güney, İBB davası kapsamında ilk kez bugün hakim karşısına çıkacak. Güney hakkındaki iddianame, yargılama devam ederken tamamlanmış mahkemece İBB “yolsuzluk” davasının ek iddianamesi olarak kabul edilmişti. İBB davası bu iddianamenin kabul edilmesiyle bir çatı davaya dönüşmüştü.

Ekrem İmamoğlu'nun yeni haftaya başlarken bir mesaj vermesi de bekleniyor.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASI DA VAR

Öte yandan bugün Silivri'de 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davası da görülecek. Duruşma, 3'üncü salonda görülecek. Aktaş davasında da 'gizli tanık yaprak' dinlenecek.

CANLI BLOG

11.15 | "MAHKEMEYE SAHTE FATURA SUNULDU"

Ali Rıza Akyüz, Capacity AVM'yle ilgili mahkemeye gerçek olmayan fatura sunulduğunu belirtti. Mahkemenin sahte belgeyi anladığını vurgulayan Akyüz, "Bu zaptı tutmasaydım bugün burada yoktum" dedi. Akyüz'ün savunmasının ardından sorgusuna geçildi.

10.50 | DURUŞMA BAŞLADI

Sanıklar, avukatları, gazeteciler ve izleyiciler salondaki yerlerini aldı. Mahkeme heyeti duruşma salonuna geldi ve İBB Davası’nın 24'üncü günü başladı. Duruşmada, Murat Ongun’un doğum günü için 'iyi ki doğdun' pankartı açıldı. Ayrıca iddianamesi İBB dosyasıyla birleştirilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de salondaki yerini aldı. Duruşma, Ali Rıza Akyüz savunmasına ek yapmasıyla başladı.