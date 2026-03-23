İBB davasında 8'inci gün: Ali Sukas'ın savunmasıyla duruşma başladı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı İBB davası, görülmeye devam ediyor.

Silivri'deki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesi çevrede jandarma ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

18 Mart'ta görülen bir önceki duruşmada, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın Özel Kalem Müdürü Murat Or, savunma yaptı. Duruşmada bugüne kadar 9 sanık savunma yaptı.

Avukatların, 9 sanık için bayram öncesi talep ettiği tutukluluk incelemesi ise reddedilmişti. Mahkeme Başkanı, Ramazan nedeniyle ilk iki hafta saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında görülen duruşmaların bu haftadan itibaren saat 10.00 ile 21/22.00 saatleri arasında görüleceğini açıklamıştı.

Duruşma, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın yarım kalan savunmasına bugün devam edilecek. Ardından avukat beyanları ve çapraz sorgu süreci yürütülecek, sonrasında ise Altan Ertürk’ün savunmasına geçilecek.

Hafta boyunca ise tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da savunma yapması bekleniyor.

10:41 | İMAMOĞLU SALONDA, DURUŞMA BAŞLADI

Ekrem İmamoğlu, alkışlarla salona girdi. İzleyiciler, Ekrem İmamoğlu'na "Başkanım bayramınız kutlu olsun, sizi çok seviyoruz" diye seslendi.

Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın yarım kalan savunması ile duruşma başladı. Ali Sukas, 2024 yerel seçimleri için para istediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını, sürekli üst üste para istediği iddialarının anlaşılabilir olmadığını söyledi.

10:24 | TUTUKLULAR GETİRİLDİ

Tutuklular, alkışlarla salona girmeye başladı. Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları da duruşmaya geldi.

Bazı tutuklu sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi.

09.48 | İZLEYİCİLER VE TUTUKSUZ SANIKLAR SALONA ALINDI

Avukatlar, gazeteciler, aileler, izleyiciler ve tutuksuz sanıklar duruşma salonuna alındı.

Tutuklu sanıkların getirilmesi ve mahkeme heyetinin de yerini almasıyla duruşma Ali Sukas’ın yarım kalan savunmasıyla başlayacak.

Saat 10.00’da başlaması beklenen duruşma hâlâ başlamadı.