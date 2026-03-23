İBB davasında 8'inci gün: Duruşma savunmalarla devam edecek

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı İBB Davası, görülmeye devam edecek.

Silivri'deki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesi çevrede jandarma ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

18 Mart'ta görülen bir önceki duruşmada, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın Özel Kalem Müdürü Murat Or, savunma yaptı. Duruşmada bugüne kadar 9 sanık savunma yaptı.

Avukatların, 9 sanık için bayram öncesi talep ettiği tutukluluk incelemesi ise reddedilmişti. Tutuklular, Ramazan Bayramı'na hapiste girdi.

Duruşma, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın yarım kalan savunmasına bugün devam edilecek.