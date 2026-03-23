İBB davasında 8'inci gün: İmamoğlu mahkeme heyetine ve savcılığa tepki gösterdi, Ali Sukas'a soru yöneltti

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı İBB davası, görülmeye devam ediyor.

Silivri'deki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesi çevrede jandarma ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

18 Mart'ta görülen bir önceki duruşmada, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın Özel Kalem Müdürü Murat Or, savunma yaptı. Duruşmada bugüne kadar 9 sanık savunma yaptı.

Avukatların, 9 sanık için bayram öncesi talep ettiği tutukluluk incelemesi ise reddedilmişti. Mahkeme Başkanı, Ramazan nedeniyle ilk iki hafta saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında görülen duruşmaların bu haftadan itibaren saat 10.00 ile 21/22.00 saatleri arasında görüleceğini açıklamıştı.

Duruşma, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın yarım kalan savunmasına bugün devam edilecek. Ardından avukat beyanları ve çapraz sorgu süreci yürütülecek, sonrasında ise Altan Ertürk’ün savunmasına geçilecek.

Hafta boyunca ise tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da savunma yapması bekleniyor.

CANLI BLOG

14:54 | İMAMOĞLU'NDAN HEYETE VE SAVCILIĞA TEPKİ

Gösterilen tabloların ardından Ekrem İmamoğlu, "İddia makamını kınıyorum. Gösterilen tablolar tamamıyla yanlıştır. Kendisi kabul ediyor hatalı ve yalan. İddia makamının sunmuş olduğu tablolar çöp niteliğindedir" dedi.

İmamoğlu, Ali Sukas’a "Dayatma yaptım mı, AK Partili olanları işten çıkart dedim mi?" diye sordu. Sukas ise, “Kesinlikle hayır. Ben giderim siz kalırsınız demiştim” yanıtını verdi. İmamoğlu, Trabzon'da kaldırılan afişlerini hakime sordu. Hakim, "Bizim böyle bir talebimiz yok" diye yanıtladı.

Ekrem İmamoğlu hakime seslenerek, "Bu yalan belgelerle ilgili gerekli işlemi yapmanızı bekliyorum" dedi. İmamoğlu, devamında şu ifadeleri kullandı:

"Tutsak arkadaşlarımın ailelerinin geçmiş bayramı mübarek olsun. İddia makamının sunmuş olduğu tablolar çöp niteliktedir. Çünkü bu mesele bizi de ilgilendiriyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de ilgilendiriyor. İddia makamı "30'a yakın beyan var" diyerek sorular yöneltti. Ancak tek bir somut belge yoktur. Oraya yansıtılan belge de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve iştiraklerine ait bir belgedir. MASAK üzerinden hazırlandığı ifade edildi. Bu vahim bir durumdur.

18 aydır kurumlarımızdan polisten her istediği belgeyi aldılar. O belgeleri bir yazıyla isteyebilirlerdi. Kınıyorum iddia makamını. Polis marifetiyle her türlü belgeyi isteyen bir iddia makamı var. Ancak ilginç bir şekilde 2019 öncesine ait hiçbir şey talep edilmiyor. Eğer gerçekten sağlıklı bir inceleme yapılsaydı, o belgeler çok daha açık ve net bir şekilde ortaya konulurdu. Mevcut tablolar, en basit düzeyde bir analizle bile hazırlanamayacak niteliktedir. Bir önceki tablonun yanlış olduğu zaten ifade edildi. Bunun da yanlış olduğunu ben söylüyorum.

Bu hayati bir dava. Burada 30-40 beyan üzerinden insanlar yargılanıyor. 10-15 kişi tutuklu. Yazık değil mi? Beyan var ama somut delil yok. Ben beyan değil, doğrudan somut gerçeklik üzerinden konuşulması gerektiğini düşünüyorum."

14.40 | DURUŞMA DEVAM EDİYOR

Hakimin sorularının ardından söz alan duruşma savcısı, MASAK’tan Ağaç AŞ ile ilgili ekstra belge istediğini söyleyerek mahkeme salonundaki projeksiyonlara bir tablo yansıttı. Tabloda, “Ağaç AŞ’nin kendi hesapları dahil para çıkışları ile yalnızca 3. şahıslara yönelik para çıkışlarının karşılaştırmalı verileri” gösterildi. Savcı, tabloya göre 2023 Ocak ayından 2024 Mart ayı arasında para çıkışları arasında ivmelenme olduğunu belirterek 31 Mart 2024’teki yerel seçimler öncesi, Ocak ayında ciddi bir artış olduğunu söyledi ve “Burada ne yaşandı?” diye sordu.

Sukas ise şöyle yanıt verdi: “Tabloya 2025’in Ocak ayını da alsaydınız keşke. Orada da benzer bir eğilim olduğunu görebilirsiniz. Bize Aralık ayının sonu ve Ocak ayının başında ödeme gelir. Sözleşmelerin yapılışı ve merkezi hükümetten gelen paralar, hakediş ödemeleri vb. ile bu tarihlerde böyle bir dönem oluyor. Bunun seçimle değil, iş akışıyla ilgisi var.”

Savcı, “Belirttiğim tarihlerde yüzde 250’den fazla artış var” hatırlatmasında bulunurken Sukas ise “Çok zor. Tam rakamları görmem gerekiyor. Kayıtlar tam alınırsa ortaya çıkacak ama burada seçim odaklı hiçbir bir şey yok. Onu söyleyeyim” diye yanıtladı.

14.00 | DURUŞMA DEVAM EDİYOR

İBB davasında duruşmaya saat 12:38'de ara verildi. Duruşma saat 14:00'te tekrar başladı.

11:50 | GAZETECİLER, MUHABİRİMİZ İSMAİL ARI'YI UNUTMADI

Davayı Silivri'de takip eden gazeteciler, tutuklanan muhabirimiz İsmail Arı için kartlarına "Gazetecilik suç değildir", "İsmail Arı'ya özgürlük" yazılı stickerlar astı.

10:41 | İMAMOĞLU SALONDA, DURUŞMA BAŞLADI

Ekrem İmamoğlu, alkışlarla salona girdi. İzleyiciler, Ekrem İmamoğlu'na "Başkanım bayramınız kutlu olsun, sizi çok seviyoruz" diye seslendi.

Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın yarım kalan savunması ile duruşma başladı. Ali Sukas, 2024 yerel seçimleri için para istediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını, sürekli üst üste para istediği iddialarının anlaşılabilir olmadığını söyledi.

Sukas, itirafçı sanık Ümit Polat’a ilişkin olarak "Bir arkadaşımız hırsına yeni düşerek, benim aleyhime bir yıldır her yerde konuşmuş" dedi. Gizli tanığın sunduğu firma listesine ilişkin ise “Böyle bir firma listesi yok. Zaten dosyaya da sunacağız” diye konuştu.

10:24 | TUTUKLULAR GETİRİLDİ

Tutuklular, alkışlarla salona girmeye başladı. Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları da duruşmaya geldi.

Bazı tutuklu sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi.

09.48 | İZLEYİCİLER VE TUTUKSUZ SANIKLAR SALONA ALINDI

Avukatlar, gazeteciler, aileler, izleyiciler ve tutuksuz sanıklar duruşma salonuna alındı.

Tutuklu sanıkların getirilmesi ve mahkeme heyetinin de yerini almasıyla duruşma Ali Sukas’ın yarım kalan savunmasıyla başlayacak.

Saat 10.00’da başlaması beklenen duruşma hâlâ başlamadı.