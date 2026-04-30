İBB davasında ara karar: 15 sanık hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 30'uncu celsesi bugün görüldü.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görülmüştü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 35 kişinin savunması alındı. Cuma günleri duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam edildi.

Davanın dünkü duruşmasında itirafçı sanık Adem Soytekin’in sırasının değiştirilip tutukluluk incelemesinden önceye alınan savunması ve sorgusu tamamlandı. Bugünkü duruşmada savcı, Soytekin'in tahliyesini istedi.

15 KİŞİ HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Tutuklu sanıkların ve avukatların dinlenmesi ve tahliye taleplerinin alınmasından sonra duruşmaya ara veren mahkeme, ara kararını saat 16.30 sularında açıkladı.

Mahkeme, aralarında dün savunmasını tamamlayan itirafçı sanık Adem Soytekin'in de yer aldığı 15 sanık hakkında tahliye kararı verdi.

Tahliye edilecek 15 sanığın isimleri şu şekilde:

Nuri Cem Ceylan

Emrah Yüksel

İsmet Korkmaz

Çağlar Türkmen

Adem Soytekin

Ulaş Yılmaz

Yusuf Utku Şahin

Seyhan Özcan

Mehmet Çağlar Kuru

Esma Bayrak

Murat Keleş

Fatih Özçelik

İsmail Akkaya

Harun Cengiz Beğenmez

Mehmet Kaya

TUTUKLU SAYISI 77'YE DÜŞTÜ

Birleştirilen Beyoğlu dosyasıyla birlikte davada 110 tutuklu bulunuyordu. Önceki tutukluluk incelemesinde 18, bu tutukluluk incelemesinde ise 15 kişi tahliye edildi. 77 kişinin tutukluluğu devam ediyor.

SAVCI, 9 KİŞİNİN TAHLİYESİNİ İSTEMİŞTİ

Davanın 30'uncu gününde ara mütalaasında tahliye taleplerini mahkemeye sunan duruşma savcısı, 9 tutuklu sanık için tahliye talep etmişti:

Emrah Yüksel

İsmet Korkmaz

Mehmet Çağlar Kuru

Ulaş Yılmaz

Yusuf Utku Şahin

Çağlar Türkmen

Adem Soytekin

Seyhan Özcan

Nuri Cem Ceylan

Mahkeme başkanı, tahliye taleplerinin alınmasından sonra duruşmaya saat 15.30'a kadar ara vermişti.

İMAMOĞLU'NDAN İLK MESAJ

Kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu, "Kendinize iyi bakın. Çok güçlü olun. Pazartesi yeni bir gün başlayacak. Bu sabahtan daha güçlüyüz" dedi.

Davada bir sonraki tutukluluk incelemesi 3 hafta sonra, Kurban Bayramı'ndan önce yapılacak.

DİLEK İMAMOĞLU DURUŞMAYI DÜRBÜNLE İZLEDİ

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da duruşma salonundaki yerini aldı. Dilek İmamoğlu duruşmayı sarı renkli bir opera dürbünü ile izliyor.

"DOSYANIN BÜTÜNÜNE DERHAL TAHLİYE KARARI ÇIKMALI"

Duruşmaya verilen arada kısa bir basın açıklaması yapan Dilek İmamoğlu, şunları söyledi:

"İnsanların yargılanıyormuş gibi yapıldığını ama peşinen cezalandırıldığını görüyoruz. İddianame her geçen gün çöküyor. Tel tel dökülen bu iddianame birilerinin kariyer basamağı olmuştur. İddia makamı dışında kimse bu insanların neyle suçlandığını bilmiyor. İddianamede bile yer almayan suçları medyada yaydılar ama olmadı. Masumiyet karinesi yerle bir edilmiş durumda. Bu dosya kapsamında tutukluluğun devamına karar verilecek tek bir delil, tek bir somut suçlama yok. Biz aklımızı mı oynatacağız ya? Dosyanın bütününe tahliye kararı çıkmalıdır, bugün, hemen, derhal. Bu bir istek değil, sizin zorunluluğunuz."

Dilek İmamoğlu'ndan sonra konuşan avukat Tuba Torun ise eşi Aykut Erdoğdu'nun tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

TUBA TORUN: BU BİR SAVAŞ İLANIDIR

Tuba Torun şu şekilde konuştu:

"21 suçtan yargılanan Adem Soytekin'in stres dahi çekmesin diye tahliyesi istenirken 1 suçtan yargılanan ve şu ana kadar cezasını çoktan çeken ve içeride yattığı 1 sene nedeniyle devletten alacaklı olan Aykut Erdoğdu'nun tahliyesinin istenmemesi hukuksuzluğun dibinin dibidir. Biz bu zamana kadar gayet saygılı şekilde hakkımızı talep ettik. Bu akşam benim kocam 33 yıl bu devlete hizmet etmiş, Ak Parti'nin boy boy yolsuzluklarını dökmüş olan Aykut Erdoğdu salınmazsa bu savaş ilanıdır. Savaş ilanıdır."



CANLI BLOG

16.40 | 15 KİŞİ HAKKINDA TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Ara sona erdi. Sanıklar yerini aldı. Duruşma salonunda "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı atıldı. Mahkeme heyeti, tutukluluk incelemesinin ardından ara kararını açıkladı ve 15 kişi hakkında tahliye kararı verdi.

12.45 | KARAR İÇİN ARA VERİLDİ

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme başkanı, savcıdan mütalaasını istedi. Savcı, tutuklu 9 sanığın tahliyesini talep etti. Mahkeme başkanı, karar için 15.30'a kadar ara verdi.

12.25 | "İNAN GÜNEY'İN İSMİ GEÇMİYOR"

İBB Davası'nda İnan Güney'in isminin geçmediğini söyleyen avukat Kocuk, MASAK raporunda da müvekkiliyle ilgili maddi bir bulguya rastlanmadığını, gizli ortağı olduğu iddia edilen şirketin gerçek ortağıyla hiçbir görüşmesinin olmadığını ifade etti.

İsmail Akkaya'nın İnan Güney'in ablasıyla evli olduğunu ifade eden avukat Doğan, "Aynı yastığa baş koyduğu eşiyle HTS kaydı çıkartılmış, suç delili olarak dosyaya konulmuş. Kayınbiraderiyle görüşmeleri de suçun delili olarak dosyada" dedi ve müvekkilinin tahliyesini talep etti. Doğan'ın ardından Seyhan Özcan'ın avukatı İbrahim Afacan söz aldı.

12.05 | İMAMOĞLU İLE HAKİM ARASINDA TARTIŞMA

Avukatlar savcılığın mütalaasından önce İnan Güney'in avukatına söz verilmesine itiraz etti. Bu sırada söz isteyen Ekrem İmamoğlu'na mahkeme başkanı, "Bir ayrıcalık tanımayacağız" dedi. İmamoğlu, "Sesimizin duyulmasına karşı çıkıyorsunuz. Ben 10 korumayla gelip buraya kafasını eğerek giren biri değilim. Burada hiç kimsenin Ekrem İmamoğlu konuşmasın diyeceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanı, "Size ayrıcalık tanımayacağız" sözlerini yineledi. İmamoğlu, "Ayrıcalık iddianameyle yapılmış zaten" dedi. Mahkeme başkanı ise, "Böyle devam ederse salondan çıkaracağım" yanıtını verdi.

Mahkeme başkanının "Dışarı çıkaracağım" sözlerine yanıt olarak Ekrem İmamoğlu, "Başka bir motivasyonda mısınız?" ifadelerini kullandı. 15 dakika söz isteyen İmamoğlu'nun talebi reddedildi. İmamoğlu, "Sizin kendi iradenizin bana söz hakkı vermeye meyilli olduğunu düşünüyorum" dedi. Mahkeme başkanı, söz hakkı konusunda bir engel olmadığını, soru sorarken de savunma yaparken de istenilen şekilde konuşulabileceğini söyledi. İmamoğlu, Beyoğlu Belediyesi'yle ilgili 3 kişinin ardından mahkeme başkanının söz hakkı konusundaki kararını değiştirmesini beklediğini söyledi.

İmamoğlu ile hakim arasındaki tartışma şu şekilde yaşandı: Tahliye taleplerine geçirlirken Ekrem İmamoğlu söz hakkı istedi. Hakim "2 gün önce de belirttiniz ayrıca söz hakkı verilmeyeceğini belirttim" dedi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu söz almak istediğini belirttiği bir talepte bulundu. Ekrem İmamoğlu: Bakın olmaz. Burada benim sizden talebim yargılanan bu insanlarla ilgili benim duygumu duymanız gerekiyor. 86 milyonun Cumhurbaşkanı adayı olarak konuşmak istiyorum. Burada tek bir kişinin bile benim konuşmama karşı çıkacağını düşünmüyorum. Hakim: Size ayrıcalık yapacak değiliz. Ekrem İmamoğlu: Ayrıcalığı iddianame yapmış zaten! Hakim: Ekrem bey böyle bağırmaya devam ederseniz salondan çıkartmak zorunda kalırım sizi.

11.50 | İNAN GÜNEY'İN AVUKATI SÖZ ALDI

Avukat Balsak, dosyada Adem Başer aleyhine bir iddia olmadığını, soruşturma sürecinde 4 ay boyunca kayyumla çalıştığını, kayyuma yardım ettiğini ve kayyumun müvekkili hakkında olumlu rapor verdiğini ifade etti. Müvekkilinin kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluğunun devam ettiğini söyleyen avukat Balsak, "Ailesiyle Yunanistan'a gitmiş, geri dönmüş" dedi. Müvekkilinin tahliyesini talep eden Balsak'ın ardından mahkeme başkanı tutukluluk incelemesi için Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in avukatına söz verdi.

11.20 | FATİH KELEŞ, İTİRAFÇININ NEDEN KENDİSİNİ ARADIĞINI SORDU

İBB davasının tutuklu sanıklarından Fatih Keleş, Adem Başer'e, "Madencilik sektöründe tecrübe edinsin' diye bir cümle kullandınız. Benim şirketimin ne kadar tecrübesi olduğunu biliyor musunuz?" diye sordu. Başer, "Bilmiyorum yanıtını verdi. Keleş'in "Kuzey İstanbul" adlı şirkette benim adıma ortaklık var mı?" sorusuna Başer'in yanıtı "Yok" şeklinde oldu. Keleş, itirafçı sanıklardan Sarp Yalçınkaya'nın kendisini niye aradığını sorduğunda ise Başer, "Sizi tanımadığı için bizden teyit almak istedi" dedi.

Fatih Keleş'in sorularının ardından Adem Başer'in avukatı Ozan Adar Balsak savunmasına başladı. "Yalan olduğunu bildiğiniz bir şeye karşı savunma yapmak zordur. Adem Başer hakkındaki tüm ifadeler, onun şirketteki pozisyonunu belirtmekten ibarettir." diyen avukat Balsak, müvekkilinin Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketinde çalıştığını, şirketteki toplantıların örgüt toplantısı olarak değerlendirildiğini ifade etti. Balsak, "İddianamedeki örgüt üyesi iddiası sadece iş yerindeki pozisyonunu tariflemektedir" dedi.

10.40 | DURUŞMA BAŞLIYOR

Tutuklu sanıklar, avukatları, gazeteciler, izleyiciler ve mahkeme heyeti yerini aldı. Duruşma başlıyor.

İlk sözü, dün savunmasını yapan ve sorgusunda sorulara yanıt veren tutuklu Adem Başer’in avukatları alacak. Saat 16.00'ya kadar tutuklu sanıklar dinlenecek. Ardından daha önce tahliye beyanında bulunamayan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve iki ismin tahliye beyanı alınacak.