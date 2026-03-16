İBB davasında beşinci gün: Duruşma ikinci haftasında savunmalarla sürecek

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı İBB Davası, bugün devam edecek.

Duruşma, Silivri'deki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 107 kişi yeniden hâkim karşısına çıkıyor.

BU HAFTA KİMLER İFADE VERECEK?

Duruşmanın bugün, Polat’ın avukatlarının savunmalarıyla devam etmesi bekleniyor.

Mahkeme tarafından düzenlenen sanık savunma listesine göre davanın, iddianamede Ağaç AŞ’ye yönelik iddialar kapsamında tutuklu Ağaç AŞ çalışanı Fatih Yağcı ve iş insanları Ali Üner ile Evren Şirolu’nun savunmalarıyla devam etmesi öngörülüyor.

İBB davası, bu hafta arife günü olan 19 Mart’a kadar devam edecek.

Savunma listesinde 12. sırada olan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve 13. sırada olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da bu hafta savunma yapabileceği belirtiliyor.

Bugün yapılacak duruşmada basın mensuplarının salondaki yerlerine ilişkin mahkemenin ne karar vereceği ise henüz netlik kazanmadı.

Davanın ilk haftası, gergin anlara sahne oldu. Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tartışmalar yaşandı.

Geçen perşembe günü dördüncü günü görülen duruşmada ise "basın krizi" çıkmış, mahkeme başkanının "duruşma düzeninin bozulduğu" gerekçesiyle salonun arka tarafına göndermek istediği basın mensupları bu isteği reddedince duruşma ertelenmişti.

Gözler, mahkeme heyetinin bugün basın kriziyle ilgili nasıl bir karar alacağında.

İBB Davası'nın ilk haftasında şunlar yaşandı:

BİRİNCİ GÜN

Davanın ilk gününde Ekrem İmamoğlu duruşma salonuna getirilirken alkışlarla karşılandı.

İmamoğlu'nun konuşacak son sanıklardan biri olduğunun açıklanmasının ardından tartışma yaşandı.

İmamoğlu, "Söz almak istiyorum bu benim hakkım" derken hakim söz vermedi. Öte yandan hakimin, İmamoğlu'na 'sen' diye hitap etmesi de izleyicilerden tepki topladı. İmamoğlu, tartışma üzerine kürsüye çıktı, uyarılara rağmen kürsüye geldiği için hakkında zabıt tutuldu. Hakim, "Bu şekilde yargılamaya devam edemeyiz, lütfen yerinize geçin" dedi.

İmamoğlu'nun avukatları, mahkeme heyetinin tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. Talepler reddedildi.

İlk celsenin sonlarında Ekrem İmamoğlu ile hakim arasında bir tartışma daha yaşandı. İmamoğlu, hakime "Yüce Türk yargısına yazık ediyorsunuz. Sayın Hakim, görevinizi yapacaksanız, on dakika söz hakkı verirsiniz, rahatlarsınız. Sizi uyarıyorum" dedi.

Araya giren savcı, İmamoğlu'na "O elini indir" derken İmamoğlu ise "Biraz mertliğiniz varsa o insanları bırakın tek başıma benimle mücadele edin. İnsanları yollayın evine benimle mücadele edin. Ben sizi 4 defa yendim, 7 defa yeneceğim" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ GÜN

İBB davasının ikinci gününe “oturma düzeni krizi” yaşandı. Duruşma salonunda Ekrem İmamoğlu’nun oturduğu bölümün önüne sandalye konulması ve etrafına jandarma yerleştirilmesi üzerine İmamoğlu sert tepki gösterdi.

İmamoğlu, duruşma başlamadan önce yapılan bu düzenlemeye itiraz ederek, “Böyle bir şey yok. Hayır oturmuyorum. Gerginliği siz başlatıyorsunuz. Önümü göremiyorum, etrafımızda jandarma var” diyerek uygulamanın kaldırılmasını istedi. Mahkeme başkanı ise yapılan uygulamanın duruşma düzeni kapsamında olduğunu savundu. “Duruşmanın düzenini mahkeme başkanı belirler” diyen mahkeme başkanı, bir önceki gün yaşanan tartışmaları hatırlatarak güvenlik tedbirlerinin bu nedenle alındığını söyledi.

İmamoğlu; “Hakim Bey, burayı şu şekilde yapmanız yüz karasıdır. Yaptığınız Türk yargısı adına yüz karasıdır” diyerek uygulamaya tepki gösterdi. Yaşanan gerilim sonrası mahkeme başkanının talimatıyla İmamoğlu’nun önüne konulan sandalye kaldırıldı ve jandarma geri çekildi.

Söz isteyen Ekrem İmamoğlu, kürsüye çıktı. İmamoğlu, yaptığı açıklamda, "Bakın Ramazan ayındayız, bayram geliyor. Bu arkadaşlarımı evlerine yollayın. Bu sistemin derdi benimle. Ben burada sizinle bu süreci yönetmeye hazırım. Savunmamı yapmaya hazırım. Bu insanları tutuksuz yargılayın. Bu insanlar tutuksuz yargılansın. Anneler, çocuklarıyla buluşsun. Çocuklar, evlerine gitsin. İnsanlar, hasta. Gitsin, tedavilerini yaptırsın, duruşmalara gelsin. Benimle bu şekilde bir süreç yönetin" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı, arife gününe (20 Mart) kadar savunmaların süreceğini, nisan ayının sonunda ara karar verileceğini söyledi.

ÜÇÜNCÜ GÜN

Duruşmanın üçüncü gününde tutuklu iş insanı Bulut Aydöner ve Sırrı Küçük'ün savunması alındı.

Duruşmaya ara verilmesinin ardından Ekrem İmamoğlu bazı gazetecilere dönüp "Bir yıldır bize hakaret eden, üç gündür burada olup bir kelime yazamayan basın utansın" dedi. İmamoğlu, savunmasını ve suçlamalara verdiği cevabı yazan basın mensuplarına ise "İyi ki varsınız siz olmasanız sesimiz çıkmazdı" diye seslendi.

Duruşmanın ardından salondan ayrıldığı sırada TRT'ye tepki gösteren Ekrem İmamoğlu, "Milletin parası ile ahlâksızlık yapmaya devam eden TRT'yi kınıyorum. Haram zıkkım olsun" dedi.

DÖRDÜNCÜ GÜN

İBB Davası'nın ilk haftası dördüncü günkü duruşmayla tamamlandı.

Duruşma, itirafçı olan Ümit Polat'ın savunması alındı.

Savcının, Ümit Polat'a soruları üzerine Ekrem İmamoğlu ayağa kalkarak itiraz etti. Ekrem İmamoğlu söz isteyerek, "İddia makamı yalan bir tabloyu soramaz. İftira makamı" ifadelerini kullandı.

Duruşma savcısı, mahkeme başkanına seslenerek, "Hakaret ediyor, gerekeni yapın" dedi. Mahkeme başkanı ise duruşma savcısına "Savcım karşılıklı tartışmaya girmeyelim" yanıtını verdi.

Duruşmaya verilen aranın ardından İmamoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, "Bunlar sadece bir kişiye hizmet eder. Hizmet ettikleri kişiye de zarar veriyorlar" dedi.

Duruşmada gösterilen tablo ile ilgili İmamoğlu, "20 milyar ödemeye çıktı diye tablo yapmışlar. 20 milyar! Bu kurumun yıllık bütçesi 5 milyar. Bunu yapan iddia makamı. Düşünün, savcılık. Yani başsavcı görünümlü siyasetçinin liderliğinde çalışan savcılık yaptı bunu. Bunu devletin bir kurumu yapamaz" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'na duruşma arasında soru sorduğu gerekçesiyle gazetecilerin yerinin değiştirilmesine karar verildi.

Ekrem İmamoğlu, "Zaten dışarıda büyük bir sansür var" ifadeleriyle karara tepki gösterdi.

Mahkeme başkanı, 10 dakika ara vererek salonun boşaltılmasını, duruşma düzeninin sağlanmasını istedi.

Gazeteciler yerinden kalkmayarak karara tepki gösterdi.

Mahkeme başkanı, 'düzenin sağlanamaması' nedeniyle duruşmayı pazartesi gününe erteledi.