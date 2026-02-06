İBB davasında bir günde iki kez aynı ret kararı

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 100’ü aşkın kişi tutuklu olarak yargılanıyor. Davada tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın avukatlarından Hüseyin Ersöz mahkemeye yaptıkları başvuruya ilişkin bilgileri paylaştı.

İBB davasında tutukluluk incelemesi yapan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Avukatların İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı itiraz da reddedildi. Daha sonra yaptığı bir başka açıklamada ise Ersöz, "İBB Davasına bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi “bugün” yaptığı değerlendirmeyle 105 sanık hakkında 'tutukluluk halinin devamı kararı' verdi. Mahkeme 'kişi bazlı bir değerlendirme yapmaksızın' genel ve kalıp tek bir gerekçe üzerinden bu karara hükmetti" ifadelerini kullandı.

"TEBLİGATLA ÖĞRENDİK"

Avukat Ersöz konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Geçtiğimiz haftalarda davaya bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden tutukluluk incelemesi yapmış ve tüm tutukluların “tutukluluk hallerinin devamına” karar vermişti. Bu karara itirazımızı İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nin reddettiğini az önce gelen tebligatla öğrendik.

105 tutuklu için Mahkemenin genel gerekçesi “üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti mevcut delillerin durumu, sanıkların henüz savunmalarının alınmamış olması nedeniyle İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutukluluğun devamı kararının dosya kapsamı ile mütenasip, hukuka kanuna uygun olduğu anlaşılmakla yerinde görülmeyen itirazların ayrı ayrı REDDİNE” cümlesinden ibaret. Hiçbir hukukçunun genel ve kalıp gerekçelerle verilen bu kararı içine sindirebileceğini düşünmüyorum. Cezaevindeki insanlar sayılardan ibaret görülemez. Bu karar karşısında herkesin bir vicdan muhasebesine girmesi gerekiyor.”

Daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda ise Ersöz, "İBB Davasına bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi 'bugün' yaptığı değerlendirmeyle 105 sanık hakkında 'tutukluluk halinin devamı kararı' verdi. Mahkeme 'kişi bazlı bir değerlendirme yapmaksızın' genel ve kalıp tek bir gerekçe üzerinden bu karara hükmetti" ifadelerini kullandı.

Ersöz'ün paylaşımının tamamı şöyle:

İBB Davasına bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi “bugün” yaptığı değerlendirmeyle 105 sanık hakkında “tutukluluk halinin devamı kararı” verdi. Mahkeme “kişi bazlı bir değerlendirme yapmaksızın” genel ve kalıp tek bir gerekçe üzerinden bu karara hükmetti:

“… üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun kanunda öngörülen cezalarının alt ve üst sınırının kaçma kuşkusun somutlaştırması, yargılama sonucunda eylemlerinin sübutu halinde verilmesi muhtemel ceza veya güvenlik tedbiri ile tutuklama tedbirinin Anayasanın 13.maddesi ile AİHM kararları bağlamında orantılı ve ölçülü oluşu, tutuklama sebep ve koşullarında bu aşamada herhangi bir değişiklik olmaması, tüm bu nedenlerle bu aşamada sanıklar üzerinde adli kontrol hükümleri ile yeterli ve etkili hukuksal denetim sağlanamayacak oluşu hususlarına nazaran sanıkarın 5271 sayılı CMK'nın 100 ve devamı maddeleri uyarınca TUTUKLULUK HALLERİNİN AYRI AYRI DEVAMINA, …”

İsnat edilen suçlar, delil durumları ve tutuklu kaldıkları süreler birbirinden farklı oan kişiler hakkında verilen bu toplu karar, bir prosedürün (aylık gözden geçirme) tamamlanmasından başka bir anlam taşımıyor. Bugüne kadar, isnat edilen suçlar yönünden kapalı ceza infaz kurumunda hiç kalmayacak kişiler dahi serbest bırakılmadı. Bu uygulama bağımsız ve tarafsız mahkeme algısını yıkan bir tartışmaya da zemin hazırlaması yanında, Hukuk Güvenliği sorununu da gündeme taşıyor."