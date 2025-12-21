İBB davasında çıplak arama iddiası: Başsavcılık ve CTE'den açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında tutuklu bulunan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in çıplak aramaya maruz bırakıldığı iddia edildi. Türker'in avukatları, hem bu konu hakkında hem de tutukluluğun kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), çıplak arama iddiası hakkında yazılı açıklama yaptı.

CTE'nin Nsosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, İBB Medya Anonim Şirketi Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in çıplak aramaya maruz bırakıldığı yönünde yayınlanan haber ve paylaşımlar üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumuna kabulleri, üst aramaları ve kuruma yerleştirme işlemleri, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelik hükümleri esas alınarak titizlikle uygulanmaktadır. Kurumlarımızda yürütülen tüm işlemler, insan onuruna saygı, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, ölçülülük ve kişilik haklarının korunması ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir."

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da çıplak arama iddialarına ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla tutuklanan Fatoş Pınar Türker’in, Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na kabul sürecinde yapılan işlemlerin Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 23/03/2025 tarih ve 2025/267 sorgu sayılı kararıyla Rüşvet Almak suçundan tutuklanan Fatoş Pınar Türker, aynı tarihte Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na kabul edilmiştir.

Ulusal basın ve bazı sosyal medya hesaplarında, İBB iştiraki Medya AŞ Genel Müdürü (tutuklu) Fatoş Pınar Türker’in depo olarak kullanılan bir alanda tutulduğu ve çıplak arandığı yönünde iddialara yer verildiği görülmüştür.

Tutuklunun kuruma kabulü sırasında yapılan işlemler, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik’in 34. maddesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda üst ve eşya araması yapılmıştır.

Söz konusu arama, dışarıdan görülmesi mümkün olmayan ve herhangi bir görüntü kaydı bulunmayan bir alanda gerçekleştirilmiş olup, iddia edildiği şekilde tutuklunun kıyafetlerinin çıkarılması söz konusu değildir.

Saat 18.01’de başlayan arama işlemi 18.02’de tamamlanmış; düzenlenen arama tutanağında, tutuklunun “herhangi bir zararının ya da şikâyetinin bulunmadığı” hususu açıkça tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, Fatoş Pınar Türker’in Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda çıplak aramaya tabi tutulduğu ya da tutuklulara mahsus yaşam alanları dışında tutulduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Kuruma kabul, üst araması ve yerleştirme işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmiştir."