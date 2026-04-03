İBB davasında dikkat çeken konuşma: "Dosya boştu, HTS ve MASAK ile doldurduk"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik süren davaya bakan bir savcının "iddianamenin tanık ifadeleriyle boş olduğunu, HTŞ kayıtları ile MASAK raporlarının dahil edilerek yeterli delil oluşturulduğunu" söylediği belirtildi.

Gazeteci Bahadır Özgür'ün Halktv.com.tr'de bugün yayımlanan "İBB davasında vahim iddia! ‘Dosya boştu, HTS ve MASAK ile doldurduk" başlıklı yazısında İBB davası hakkında önemli bir gelişmeyi aktardı.

Özgür, Silivri'de devam eden dava kapsamında yargılanan Fatih Keleş’in tutuklandığı İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği’nin sorgu tutanağında savcı ile avukat Baran Kaya arasında yaşanan diyaloğu anlattı.

Söz konusu diyalog şöyle:

"Tutuklamaya sevk konusunda şaşkınız. Savcı ile ifade sırasında görüştüğümüzde tanık ifadeleri ile boş olduğunu, bunun için HTS ve MASAK raporu aldığını söylemiştir. Böylece buraya çağırabilmek için yeterli delil oluştuğunu beyan etmiştir. Gözaltına almak için yeterli şüpheye ancak bu şekilde ulaşılmıştır. Bu şüphe tutuklamaya yeterli değildir. Kendi beyanından dolayı sevke şaşkınız. Kendisi bize söz konusu dosyayı sadece tanık beyanları ile boş olan dosyayı en azından buraya çağırabilmek için topladığı HTS kayıtlarının yetersiz olduğunu, 2 km'lik yarı çaplı bir HTS kaydı almak bilimsel bir sonuç vermeyeceğini, bunun yerine doğrulanmış daha daraltılmış baz kayıtlarının neden toplanmadığını sorduğumuzda, yetişmemiş. Neye yetişmemiş. Neye yetişecekmiş anlamış değiliz."

"DELİL DAHİ TOPLAYAMADIKLARININ BİR İTİRAFI BU"

Özgür, savcı ve avukat arasında geçen konuşmayı açık ifadelerle şöyle açıkladı:

"Savcının neyi itiraf ettiğini anlamak için tutanaktaki olayı daha düzün cümlelerle yeniden ifade etmek lazım. Zaten Avukat Baran Kaya da dünkü duruşmada böyle yapmak zorunda kaldı.

Daha anlaşılır şekilde olay şöyle:

Fatih Keleş’in ifadesi alınırken avukatı Kaya, ‘delil olmadığına’ dair savcıya itiraz ediyor. Savcı da dosyanın tanık beyanlarından oluştuğunu, bu haliyle boş olduğunu ama kendilerinin HTS kayıtları ve MASAK raporları ile bunu doldurduklarını iddia ediyor. Ancak Kaya, HTS kayıtlarının da sorunlu olduğuna dikkat çekiyor. Bu tutuklamada ‘2 kilometre yarı çapında’ bir bölgedeki baz sinyallerinin toplanmasının bilimsel olamayacağını vurguluyor. Çünkü böyle bir durumda tesadüfen, o an oradan geçenler dahil, bir ilçedeki on binlerce kişinin şüpheli olabileceğini anlatıyor.

Peki savcının yanıtı ne oluyor?

‘Daraltılmış’, yani en azından kağıt üzerinde daha net sonuç verebilecek baz sinyallerini toplayamadıklarını, yetiştiremediklerini anlatıyor. Bunun söylerken kurduğu cümle kritik: “Sizi buraya getirebilmek için…” Kaya’ya göre, savcı tutuklamak için öylesine aceleci ki, delil dahi toplayamadıklarının bir itirafı bu."

Gazeteci Bahadır Özgür, çoğu kişi hakkında sunulan yegane ‘somut kanıtın’ bu kayıtlar olduğunu, Yargıtay’ın HTS’nin kanıt olarak sayılamayacağına dair kesin kararları olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nitekim İBB iddianamesi HTS konusunda garabet örneklerle dolu. Mesela; baz sinyalleri arasında birkaç kilometre olduğu halde iki kişinin buluştuğu iddia ediliyor. Hatta 50 bin kişilik stadyumda aynı anda yer alanların baz sinyalleri bile delil olarak konuluyor. Veya HTS kayıtlarına bakınca CHP’li Aykut Erdoğdu’nun birkaç saniye içinde İstanbul’un iki yakası arasında seyahat edebildiği görülüyor."