İBB davasında duruşma ertelendi: Mahkeme heyeti salondan ayrıldı, İmamoğlu "Kaçıyorsunuz" dedi

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 ismin yargılandığı İBB davasında yeni hafta başladı.

Davada 9'uncu haftaya girilirken 31'inci celse bugün görüldü ancak kısa sürdü. Sanık avukatlarıyla mahkeme heyeti arasında yaşanan tartışmaların adından heyet salondan ayrıldı ve duruşma ertelendi.

İMAMOĞLU: SALONDAN ÇIKMIYORUM

Tartışmaların ardından mahkeme heyeti salondan çıktı ve duruşmaya ara verildi. Heyet, salonun boşaltılması talimatında bulundu. Ekrem İmamoğlu, "Salondan çıkmıyorum" dedi ve mahkeme heyetine "Salondan kaçıyorsunuz" diye seslendi.

İtirafçı Servet Yıldırım'la röportaj yapan yandaş gazeteci Ferhat Murat, duruşmaya ara verilince hakim ve savcıların bulunduğu koridorda görüldü. Ferhat Murat'ın savcı heyet koridorunda olması ve sanıklara karşı hareketleri nedeniyle avukatlar tutanak tuttu.

Yaşananların ardından duruşmanın yarına ertelendiği açıklandı. Ekrem İmamoğlu salondan çıkarken, "Ne yazık ki yargı heyeti yargılama yapmak istemiyor" dedi.

ULUSOY YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKTİ

İBB davasında tutuklu olan ve sağlık durumu kötüleşen eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy salona arkadaşlarının kollarına girerek geldi. Ulusoy'un yürümekte zorluk çekti görüldü. Ulusoy'a yaşatılanlara tepki gösteren Aykut Erdoğdu, "Engin Ulusoy'un durumunu dile getirin. Morfinle ayakta duruyor. Hastaneye götürmüyorlar. Adam ölüyor, bu zulümdür" dedi.

İMAMOĞLU SALONA ALKIŞLARLA GİRDİ

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu salona alkışlarla girdi. İzleyiciler "Başkanım bu hafta her şey daha iyi olacak" diye seslenince İmamoğlu, "Evet daha iyi olacak" diye yanıt verdi.

CANLI BLOG

11.50 | DURUŞMA ERTELENDİ

Yaşanan tartışmaların ardından duruşma yarına ertelendi. Ekrem İmamoğlu salondan çıkarken, "Ne yazık ki yargı heyeti yargılama yapmak istemiyor. Çünkü yandaş medyayı adliyenin arka tarafına kimsenin giremediği bir yere alıp bizim arkadaşımıza parmak sallamasına müsaade eden bir akıl yargılama yapmak istemiyor algı yapmak istiyor" dedi.

11.35 | YANDAŞ GAZETECİ SAVCI KORİDORUNDA

İtirafçı Servet Yıldırım'la röportaj yapan yandaş gazeteci Ferhat Murat, duruşmaya ara verilince hakim ve savcıların bulunduğu koridorda görüldü. Bunun üzerine avukatlar tepki gösterdi, Kazım Yiğit Akalın "O kısma ben geçemem" dedi. Murat, sosyal medyada paylaşımıyla Aykut Erdoğdu'nun avukatı Tuğba Torun'un provokasyon yaptığını ileri sürdü. Bunun üzerine Torun, "Sana dava açacağım. Erkeksen gel burada konuş" diyerek tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu da yandaş gazeteci Ferhat Murat'ın savcı koridorunda olmasına işaret ederek, "Oradan yalan haber yazıyor" dedi. Avukatlar, savcı-heyet koridorunda olan Ferhat Murat'ın sanıklara parmak salladığını da ifade etti.

Ferhat Murat'ın savcı heyet koridorunda olması ve sanıklara karşı hareketleri nedeniyle avukatlar tutanak tuttu.

11.30 | "ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL"

Jandarma personelinin, "Mahkeme başkanı gelmez, duruşmayı bitirdi" sözlerinin ardından Ekrem İmamoğlu "Çocuk oyuncağı değil. Burada herkes insan. Devam etmeyecekse etmesin" dedi.

11.15 | MAHKEME HEYETİ SALONDAN ÇIKTI

Tartışmaların ardından mahkeme heyeti salondan çıktı ve duruşmaya ara verildi. Heyet, salonun boşaltılması talimatında bulundu. Ekrem İmamoğlu, "Salondan çıkmıyorum" dedi ve mahkeme heyetine "Salondan kaçıyorsunuz" diye seslendi.

Salonun boşaltılması talimatına karşı tutuklular salondan ayrılmıyor. Jandarmanın tutukluları indirmek istemesine karşı Ekrem İmamoğlu, "Önce beni indirin yaka paça hadi bakalım" dedi.

Jandarma basını da dışarı çıkartmak istedi ancak gazeteciler de salonda kalmayı sürdürüyor.

11.10 | MAHKEME BAŞKANINDAN AVUKATA TEPKİ

Avukat Kazım Yiğit Akalın, "Allah'ın Fethullahçıları bile 2 haftada bir tahliye talebi alırdı. Şimdi siz almıyorsunuz, 1 sene tutuklu kalsa hiç söz vermeyecek misiniz?" sözleriyle tahliye taleplerinin haftalık alınmamasına tepki gösterdi. Akalın'ın bu sözleri üzerine mahkeme başkanı, "Neden haftalık talep alalım?" diye sordu. Akalın, "İnfazı dolanlar tahliye olamayıp itirafçılar tahliye olunca biz de talepte bulunmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı, söz isteyen avukat Baran Kaya'ya, "Talebinizi almayacağım. Gözümün içine bakıp talimatla iş yapıyorsunuz diyen avukatı dinlemem" dedi.

11.00 | ADEM SOYTEKİN TARTIŞMASI

İBB davasında yeni hafta tartışmayla başladı. İfadesi öne alınan itirafçı sanık Adem Soytekin'in geçen haftanın son celsesinde tahliye edilmesinin ardından avukatların itirazları sürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin, talebi olan avukatların taleplerinin dinlenmemesi nedeniyle mahkeme başkanına tepki gösterdi. Duruşma salonunda bulunan diğer avukatlar da mahkeme heyetinin uygulamasına tepkili.

Avukat Tora Pekin, tahliye talepleri için mahkeme heyetinin avukatlara söz vermesi gerektiğini ve ay sonunun beklenmesinin anlamsız olduğunu belirtti. Haftalık tutukluluk değerlendirmesi yapılması gerektiğini söyleyen Pekin, itirafçı Adem Başer'in duruşmada ifadesinin kendisine ait olmadığını söylemesine rağmen bunun mahkeme heyeti tarafından dikkate alınmadığını söyledi. Pekin'in yanı sıra avukat Baran Kaya da, mahkeme heyetinin uygulamasına tepki gösterdi. Mahkeme başkanı Kaya'nın mikrofonunu kapattı, "Böyle devam ederseniz sizi salondan çıkartırım" dedi.

10.40 | DURUŞMA BAŞLADI

Tutuklu sanıklar, avukatları, gazeteciler, izleyiciler ve mahkeme heyeti yerini aldı. Duruşma başlıyor. Dava Cebeci maden sahasındaki kamu zararı iddiasından yargılananların savunmasıyla devam edecek.