İBB davasında duruşma ertelendi: Mahkeme heyeti salondan ayrıldı, İmamoğlu "Kaçıyorsunuz" dedi
Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 ismin yargılandığı İBB davasında 9'uncu hafta başladı. Duruşmanın 31'inci celsesi tartışmalarla başladı ve kısa sürdü. İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin, talebi olan avukatların taleplerinin dinlenmemesi nedeniyle mahkeme başkanına tepki gösterdi. Tartışmaların ardından salondan ayrılan mahkeme heyeti salonun boşaltılmasını istedi. Sanıklar salondan ayrılmazken duruşmanın yarına ertelendiği açıklandı. İmamoğlu, "Ne yazık ki yargı heyeti yargılama yapmak istemiyor" dedi.
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 ismin yargılandığı İBB davasında yeni hafta başladı.
Davada 9'uncu haftaya girilirken 31'inci celse bugün görüldü ancak kısa sürdü. Sanık avukatlarıyla mahkeme heyeti arasında yaşanan tartışmaların adından heyet salondan ayrıldı ve duruşma ertelendi.
İMAMOĞLU: SALONDAN ÇIKMIYORUM
Tartışmaların ardından mahkeme heyeti salondan çıktı ve duruşmaya ara verildi. Heyet, salonun boşaltılması talimatında bulundu. Ekrem İmamoğlu, "Salondan çıkmıyorum" dedi ve mahkeme heyetine "Salondan kaçıyorsunuz" diye seslendi.
İtirafçı Servet Yıldırım'la röportaj yapan yandaş gazeteci Ferhat Murat, duruşmaya ara verilince hakim ve savcıların bulunduğu koridorda görüldü. Ferhat Murat'ın savcı heyet koridorunda olması ve sanıklara karşı hareketleri nedeniyle avukatlar tutanak tuttu.
Yaşananların ardından duruşmanın yarına ertelendiği açıklandı. Ekrem İmamoğlu salondan çıkarken, "Ne yazık ki yargı heyeti yargılama yapmak istemiyor" dedi.
ULUSOY YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKTİ
İBB davasında tutuklu olan ve sağlık durumu kötüleşen eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy salona arkadaşlarının kollarına girerek geldi. Ulusoy'un yürümekte zorluk çekti görüldü. Ulusoy'a yaşatılanlara tepki gösteren Aykut Erdoğdu, "Engin Ulusoy'un durumunu dile getirin. Morfinle ayakta duruyor. Hastaneye götürmüyorlar. Adam ölüyor, bu zulümdür" dedi.
İMAMOĞLU SALONA ALKIŞLARLA GİRDİ
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu salona alkışlarla girdi. İzleyiciler "Başkanım bu hafta her şey daha iyi olacak" diye seslenince İmamoğlu, "Evet daha iyi olacak" diye yanıt verdi.
İBB davasında Ferhat Murat krizi: Yandaş isim hangi kapıdan girdiğini açıklayamadıhttps://t.co/GYz69nifjv pic.twitter.com/PY1rN2eL2E— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 4, 2026
- CANLI BLOG
11.50 | DURUŞMA ERTELENDİ
Yaşanan tartışmaların ardından duruşma yarına ertelendi. Ekrem İmamoğlu salondan çıkarken, "Ne yazık ki yargı heyeti yargılama yapmak istemiyor. Çünkü yandaş medyayı adliyenin arka tarafına kimsenin giremediği bir yere alıp bizim arkadaşımıza parmak sallamasına müsaade eden bir akıl yargılama yapmak istemiyor algı yapmak istiyor" dedi.
11.35 | YANDAŞ GAZETECİ SAVCI KORİDORUNDA
İtirafçı Servet Yıldırım'la röportaj yapan yandaş gazeteci Ferhat Murat, duruşmaya ara verilince hakim ve savcıların bulunduğu koridorda görüldü. Bunun üzerine avukatlar tepki gösterdi, Kazım Yiğit Akalın "O kısma ben geçemem" dedi. Murat, sosyal medyada paylaşımıyla Aykut Erdoğdu'nun avukatı Tuğba Torun'un provokasyon yaptığını ileri sürdü. Bunun üzerine Torun, "Sana dava açacağım. Erkeksen gel burada konuş" diyerek tepki gösterdi.
Ekrem İmamoğlu da yandaş gazeteci Ferhat Murat'ın savcı koridorunda olmasına işaret ederek, "Oradan yalan haber yazıyor" dedi. Avukatlar, savcı-heyet koridorunda olan Ferhat Murat'ın sanıklara parmak salladığını da ifade etti.
Ferhat Murat'ın savcı heyet koridorunda olması ve sanıklara karşı hareketleri nedeniyle avukatlar tutanak tuttu.
11.30 | "ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL"
Jandarma personelinin, "Mahkeme başkanı gelmez, duruşmayı bitirdi" sözlerinin ardından Ekrem İmamoğlu "Çocuk oyuncağı değil. Burada herkes insan. Devam etmeyecekse etmesin" dedi.
11.15 | MAHKEME HEYETİ SALONDAN ÇIKTI
Tartışmaların ardından mahkeme heyeti salondan çıktı ve duruşmaya ara verildi. Heyet, salonun boşaltılması talimatında bulundu. Ekrem İmamoğlu, "Salondan çıkmıyorum" dedi ve mahkeme heyetine "Salondan kaçıyorsunuz" diye seslendi.
Salonun boşaltılması talimatına karşı tutuklular salondan ayrılmıyor. Jandarmanın tutukluları indirmek istemesine karşı Ekrem İmamoğlu, "Önce beni indirin yaka paça hadi bakalım" dedi.
Jandarma basını da dışarı çıkartmak istedi ancak gazeteciler de salonda kalmayı sürdürüyor.
11.10 | MAHKEME BAŞKANINDAN AVUKATA TEPKİ
Avukat Kazım Yiğit Akalın, "Allah'ın Fethullahçıları bile 2 haftada bir tahliye talebi alırdı. Şimdi siz almıyorsunuz, 1 sene tutuklu kalsa hiç söz vermeyecek misiniz?" sözleriyle tahliye taleplerinin haftalık alınmamasına tepki gösterdi. Akalın'ın bu sözleri üzerine mahkeme başkanı, "Neden haftalık talep alalım?" diye sordu. Akalın, "İnfazı dolanlar tahliye olamayıp itirafçılar tahliye olunca biz de talepte bulunmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
Mahkeme başkanı, söz isteyen avukat Baran Kaya'ya, "Talebinizi almayacağım. Gözümün içine bakıp talimatla iş yapıyorsunuz diyen avukatı dinlemem" dedi.
11.00 | ADEM SOYTEKİN TARTIŞMASI
İBB davasında yeni hafta tartışmayla başladı. İfadesi öne alınan itirafçı sanık Adem Soytekin'in geçen haftanın son celsesinde tahliye edilmesinin ardından avukatların itirazları sürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin, talebi olan avukatların taleplerinin dinlenmemesi nedeniyle mahkeme başkanına tepki gösterdi. Duruşma salonunda bulunan diğer avukatlar da mahkeme heyetinin uygulamasına tepkili.
Avukat Tora Pekin, tahliye talepleri için mahkeme heyetinin avukatlara söz vermesi gerektiğini ve ay sonunun beklenmesinin anlamsız olduğunu belirtti. Haftalık tutukluluk değerlendirmesi yapılması gerektiğini söyleyen Pekin, itirafçı Adem Başer'in duruşmada ifadesinin kendisine ait olmadığını söylemesine rağmen bunun mahkeme heyeti tarafından dikkate alınmadığını söyledi. Pekin'in yanı sıra avukat Baran Kaya da, mahkeme heyetinin uygulamasına tepki gösterdi. Mahkeme başkanı Kaya'nın mikrofonunu kapattı, "Böyle devam ederseniz sizi salondan çıkartırım" dedi.
10.40 | DURUŞMA BAŞLADI
Tutuklu sanıklar, avukatları, gazeteciler, izleyiciler ve mahkeme heyeti yerini aldı. Duruşma başlıyor. Dava Cebeci maden sahasındaki kamu zararı iddiasından yargılananların savunmasıyla devam edecek.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı "ihbar eden" sıfatıyla, Hazine ve Maliye, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman bakanlıkları ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer alıyor.
Ayrıca iddianamede, 16 kişi "müşteki", 89'u tutuklu, 7'si firari, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere toplam 402 kişi "sanık" olarak bulunuyor.
İddianamede yer alan "örgüt" şemasında, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun "örgüt elebaşı", tutuklu Murat Ongun, Fatih Keleş ile Adem Soytekin ve tutuksuz Ertan Yıldız, başka suçtan tutuklu Hüseyin Gün ile Murat Gülibrahimoğlu'nun da "örgüt yöneticisi" olduğu iddia ediliyor.
İMAMOĞLU'NUN 2 BİN 430 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delillerini gizleme", "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet" ve "Maden Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplam 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
İddianamede, Keleş'in 48 kez "rüşvet", "rüşvet alma", "rüşvet verme", 55 kez "ihaleye fesat karıştırma", 39 kez "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", 8 kez "suç gelirlerini aklama", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "irtikap", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "haberleşmenin engellenmesi" suçlarından 556 yıl 8 aydan 1542 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
Ongun'un "rüşvet", 53 kez "ihaleye fesat karıştırma", 33 kez "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "suç gelirlerini aklama" suçlarından 287 yıl 6 aydan 779 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Yıldız'ın "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 86 yıldan 251 yıla kadar hapsi öngörülüyor.
İddianamede, Soytekin'in "rüşvet", "zincirleme şekilde rüşvet", "irtikap" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından 67 yıldan 194 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, Gülibrahimoğlu'nun "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç gelirlerini aklama", "evrakta sahtecilik", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 19 yıl 6 aydan 51 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Gün'ün "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme" suçlarından 20 yıldan 40 yıla kadar hapsi talep edilen iddianamede, örgüt yöneticisi konumundaki bu sanıkların, örgütün kendilerine bağlı yapılanmalarının faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan ayrıca fail olarak cezalandırılmalarına karar verilmesi gerektiği belirtiliyor.
İddianamede, yakalandıktan sonra işlendiği iddia edilen suçlarla ilgili bilgi veren sanıklardan Adem Soytekin, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız hakkında "etkin pişmanlık" hükümlerinin uygulanması isteniyor.
Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan hakkında 5 kez "rüşvet alma", 2 kez "irtikap", "kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplamda 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası istemine yer verilen iddianamede, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın ise 7 kez "rüşvet alma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplam 30 yıldan 88 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
77 KİŞİ TUTUKLU
Davanın bir önceki haftasının son celsesinde 15 kişi hakkında tahliye kararı verilmişti. Tahliye edilenler arasında savunması öne alınan itirafçı sanık Adem Soytekin de yer alıyor. Birleştirilen Beyoğlu dosyasıyla birlikte davada 110 tutuklu bulunuyordu. Önceki tutukluluk incelemesinde 18, son tutukluluk incelemesinde ise 15 kişi tahliye edildi. 77 kişinin tutukluluğu devam ediyor.