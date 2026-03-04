İBB davasında duruşmaya girişlere dair karar

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Mart’ta başlayacak İBB davası öncesinde duruşma düzenine ilişkin bir yazıyı ilgili kurumlara gönderdi. Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi’ndeki duruşma salonunda yapılacak yargılamaya dair yazıda, salona giriş önceliği ve izleme düzeni ayrıntılı şekilde sıralandı.

Gazeteci Ceylan Sever, mahkeme tarafından gönderilen yazıya dikkat çekerek duruşma salonuna giriş sıralamasını paylaştı.

GAZETECİLER SONDA

Mahkemenin gönderdiği yazıya göre duruşma salonuna giriş şu sıraya göre yapılacak:

Tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar, sanık müdafileri, müştekiler, müşteki vekilleri, tutuklu sanık yakınları, basın mensupları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri.

Bu düzenlemeye göre gazeteciler; sanıklar, müştekiler ve yakınlarının ardından salona alınacak.

BASIN EKRANLARI KURULACAK

Mahkeme ayrıca salonun fiziki kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle içeri giremeyen basın mensuplarının duruşmayı kurum bünyesinde tahsis edilen basın odasındaki ekranlardan takip edebileceğini bildirdi.

İlgili birimlere gönderilen kararda güvenlik görevlilerinin ve ilgili birimlerin söz konusu düzenin uygulanmasını titizlikle sağlaması istendi.