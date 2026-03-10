İBB davasında ikinci gün: İmamoğlu ile hakim arasında 'oturma düzeni' tartışması

Haber: Öncü DURMUŞ & Kayhan AYHAN

Fiili OHAL baskısı altında başlayan 106’sı tutuklu 402 sanıklı İBB davası, ikinci günde devam ediyor.

Aralarında CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu sanıklar dün duruşma salonuna getirilmiş ancak kendilerine söz hakkı verilmemişti.

Bugünkü duruşmada yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamenin özetinin okunması, sonrasında ise tutuklu sanıkların kimlik tespitlerine geçilmesi bekleniyor.

CANLI BLOG

11.10 | KİMLİK TESPİTİNE GEÇİLDİ

Oturma düzeni sorunu İmamoğlu'nun talep ettiği şekilde çözüldükten sonra tutuklu sanıkların kimlik tespitine geçildi.

11.05 | KÜRSÜNÜN YANINDAKİ BARİYER KALDIRILDI

Oturma düzenine yönelik itirazlarına devam eden İmamoğlu, "Bu düzende ben avukatımla nasıl istişare edeceğim, göremiyorum şu an avukatımı" diye sordu. Hakim bunun üzerine kürsünün yanındaki bariyerin kaldırılmasını istedi ve kürsüye giden yol açıldı. Mahkeme başkanı, jandarmanın ön sıraya oturtulmasını istedi.

10.55 | İMAMOĞLU, OTURMA DÜZENİNE İTİRAZ ETTİ

Ekrem İmamoğlu, oturma düzenine itiraz etti. Mahkeme başkanı "Bu düzene uyacaksın" diye karşılık verdi. "Dün de söz hakkı vermeden konuştunuz. Söz hakkınız gelince konuşun. Bu duruşma salonunda her şey bana bağlı" diyen hakime İmamoğlu, "Düzeni sağla yerime oturayım" şeklinde yanıt verdi. Hakim, ayaktaki sanıklar oturmaya davet etse de sanıklar ayakta durmaya devam etti.

İmamoğlu hakime dönerek "Yaptıklarınız yüz karası sizin. Kimden talimat alıyorsunuz?" diye sordu.

10.53 | İMAMOĞLU: AYAĞA KALKIN

İmamoğlu salona, "Herkes ayağa kalksın, ben ayaktayım" diye seslendi. Önceki celsede olduğu gibi kürsüye çıkışların engellenmesine tepki gösteren İmamoğlu, "Korkuyorsunuz dedi. Tutuklu arkadaşlarına dönen İmamoğlu "Ayağa kalkın" diye seslendi. Salondaki herkes ayağa kalktı.

10.48 | MİLLETVEKİLİ İLE JANDARMA ARASINDA 'ÇEKİM' TARTIŞMASI

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler'in çekim yapmasına jandarma müdahale etmeye çalıştı. Çiler, "Dava daha başlamadı. Şu an yasak yok, keyf iş yapmayın" diye yanıt verdi. Jandarmanın üstelemesi üzerine Çiler "Dava başlamadı o yüzden çekeceğim, gel al telefonu alabiliyorsan" dedi.

10.40 | İMAMOĞLU SALONA GETİRİLDİ

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşma salonuna getirilen son sanıklardan biri oldu. İmamoğlu izleyicileri selamlarken "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları atıldı.

10.25 | SANIKLAR SALONA GETİRİLDİ

Avukatların ardından sanıklar da duruşma salonuna getirildi. Sanıklar, izleyiciler tarafından bugün de alkışlarla karşılandı. Jandamanın, tutukluların seyirciyi selamlamalarına izin vermemesine avukatlar tepki gösterdi. Jandarmaya rağmen tutuklular ellerini kaldırarak seyircilere selam verdi. Seyirciler ve tutuklu yakınları sırayla tutukluların ismini bağırırken "Sizinle gurur duyuyoruz" sesleri yükseldi. İmamoğlu'nun avukatı ve sanık Mehmet Pehlivan izleyicilere selam verirken jandarma elini indirmeye çalıştı. Özellikle avukatlar, Mehmet Pehlivan'a destek veriyor.

09.45 | AVUKATLARLA MÜBAŞİR ARASINDA TARTIŞMA

İkinci celse öncesi, mübaşirin avukatlardan kimlik kartı istemesi üzerine CHP'li hukukçu milletvekilleri ve sanık avukatları ile mübaşir arasında tartışma çıktı. Mahkeme heyetinin, avukat sınırlamasını uygulamaya çalıştığı öne sürüldü. Avukatların listeye bakarak alınacağı iddia edildi. Avukatlar, mahkeme salonunun kapılarına vurarak durumu protesto etti.

İlk aşamada avukatların içeri girmesine izin verilmezken tartışmaların ardından avukatlar duruşma salonuna alındı.

İLK CELSEDE NELER YAŞANDI?

Tarihi İBB davasının ilk duruşması dün saat 11.00'de başladı. Gergin geçen duruşma, Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasındaki 'selamlama' ve 'söz alma' tartışmasıyla başladı. Mahkeme başkanının İmamoğlu'na 'sen' diye hitap etmesi izleyicilerin tepkisini çekerken İmamoğlu'nun konuşacak son sanıklardan biri olduğunun açıklanmasınada izleyiciler tepki gösterdi.

Gelen tepkilerin üzerine mahkeme heyeti mahkeme salonundan ayrılırken duruşma, saat 14.00'te seyircili olarak tekrar başladı. İmamoğlu'nun avukatları, mahkeme heyetinin tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. Bu talepler reddedildi.

İMAMOĞLU: SİZİ 4 DEFA YENDİM, 7 DEFA DA YENECEĞİM

İlk celsenin sonlarında Ekrem İmamoğlu ile hakim arasında bir tartışma daha yaşandı. İmamoğlu, hakime "Yüce Türk yargısına yazık ediyorsunuz. Sayın Hakim, görevinizi yapacaksanız, on dakika söz hakkı verirsiniz, rahatlarsınız. Sizi uyarıyorum" dedi.

Araya giren savcı İmamoğlu'na "O elini indir" derken İmamoğlu ise "Biraz mertliğiniz varsa o insanları bırakın tek başıma benimle mücadele edin. İnsanları yollayın evine benimle mücadele edin. Ben sizi 4 defa yendim, 7 defa yeneceğim" ifadelerini kullandı. İlk celse bu şekile sona erdi.