İBB davasında İmamoğlu'ndan 23 Nisan mesajı: Nazım Hikmet'in şiiriyle seslendi

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 92'si tutuklu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 26'ncı celsesi görülüyor.

Duruşmada bugün Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan da savunma yaparken İmamoğlu, duruşmaya verilen ilk arada salona katılanların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, "Ben bu memleketin çocuklarına çok güveniyorum, çok inanıyorum. Yürekleri başka ama çocukların feryadı var. Çocuklar üzgün" dedi.

İmamoğlu, Nazım Hikmet'in 11 yaşındayken kaleme aldığı 'Feryad-ı Vatan' şiirini de okudu.

"ÇOCUKLARIN HAYALLERİNİ ENGELLEYEN ZİHNİYETE KARŞI MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

İmamoğlu'nun 23 Nisan için verdiği mesajın tamamı şu şekilde:

"Çocuğumuz burada ve o çocuğumuz, bugün aslında anlamlı bir günde burada. Yarın 23 Nisan. Aslında arkadaşlarımla paylaşmıştım ama ben bu memleketin çocuklarına çok güveniyorum, çok inanıyorum. Yürekleri başka ama çocukların feryadı var. Çocuklar üzgün. Çocuklar feryat ediyorlar, çünkü canları yanıyor. Eşit değiller. Özgür değiller. Gelecekten en fazla onlar hissederek, şüphe duyarak hareket ediyorlar. Bakın az önce not verdim. 11 yaşında, 1913’te Nazım ne demiş biliyor musunuz? Bu çok bilinmez bir şiiri. Feryad-ı Vatan: Sisli bir sabahtı henüz / etrafı bürümüş bir duman / uzaktan geldi bir ses / ah aman aman / sen bu feryad-ı vatanı dinle / işit / dinle de vicdanına öyle hükmet / vatanın parçalanmış baharı / bekliyor senden ümit. Bunu, 11 yaşında Nazım söylemiş, 11 yaşında. Balkan Savaşı'ndan hemen sonra. Darmadağınık. İnsanlar kopmuş. Üzgün. Başları öne eğik. Çocuklar bunu hissediyor. Ben de çocukları hissediyorum. Çocuklardan çok şey öğreniyorum. Çocukların vicdanına güveniyorum. Çocukların başını öne eğdiren, geleceğe umutla bakmasını engelleyen, çocukların geleceğe hayalleriyle, hayal kurarak koşmasını engelleyen zihniyete karşı mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz."

"BURASI, ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN MÜCADELENİN MAHKEMESİDİR"

Cumhuriyetin en çok 'kimsesiz çocuklar' için önemli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, içinde bulunduğu davanın ve mahkeme salonunun çocukların geleceğini de ilgilendirdiğini belirtti ve konuşmasını şöyle noktaladı: