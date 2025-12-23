İBB davasında itirafçı olmuştu: El konulan hesaplardan 120 milyon TL çıkarmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ASOY İnşaat’ın sahibi Adem Soytekin'in el konulan hesabından, "nafaka ödemesi" kapsamında 120 milyon 955 bin TL çıkarmasına izin verildiği ortaya çıktı.

Medyascope'dan Furkan Karabay'ın haberine göre, Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen ifadeleri veren ASOY İnşaat’ın sahibi Adem Soytekin’in, İBB soruşturması gerekçesiyle kayyum atanan şirketinden “nafaka ödemesi” kapsamında 120 milyon 955 bin TL çıkardığı öğrenildi.

23 Mart’ta tutuklanan Soytekin, etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olmuş ve 10 Temmuz’da tahliye edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Soytekin’in verdiği beyanlarda "tutarsızlık" olduğunu belirtip 21 Ekim’de yeniden tutuklama talep etmişti. Soytekin, "suç örgütüne üye olma" ve "rüşvet almak" suçlarından 30 Ekim’de tekrar tutuklanmıştı.

Adem Soytekin’in sahibi olduğu ASOY İnşaat şirketine, İBB soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmış, banka hesaplarına da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konulmuştu.

Adem Soytekin’in boşandığı eşi Hatice Soytekin, nafaka ödemesi kapsamında icra takibi başlattı.

İBB SORUŞTURMASI SAVCISI “OLUR” VERDİ

İBB iddianamesinde de imzası bulunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı tarafından 19 Ağustos’ta Bakırköy 3’üncü Ceza Dairesi’ne bir dilekçe yazıldı. Savcılık, Adem Soytekin’in el konulan hesaplarından nafaka ödemesinin yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığını belirtti.

İBB dosyası savcısı, 22 Ekim’de Ziraat Bankası’na gönderdiği yazıda, nafaka ödemesi adı altında 120 milyon 955 bin TL’nin müdürlük hesabına gönderilmesi gerektiğini bildirdi. Soytekin’in el konulan hesabından İBB dosyası savcının talimatı üzerine “nafaka ödemesi” adı altında 120 milyon 955 bin TL çekildi.

Öte yandan Adem Soytekin’in soyadını kullanan eski eşi Hatice Soytekin’in icra takip işlemini yapan avukatın, her iki ismin de güncel avukatı olması dikkat çekti.