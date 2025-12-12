İBB davasında kritik gelişme: "Gizli tanık değilim" dedi, yeminli ifadeyi kabul etmedi!

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu İBB davasında 'gizli tanık' gelişmesi ortaya çıktı. Gizli tanık sıfatıyla yeminli ifadesi alınıp gizli tanık diye yazılan reklamcı Ahmet Taşçı, gizli tanık olmadığını kaydetti. 19 Mart operasyonun bir gün sonrasında dilekçe veren Taşçı, yeminli ifade verdiğini de kabul etmedi.

halktv.com.tr'nin haberine göre, "tanık" sıfatıyla dinlenen isimler arasında yer alan reklamcı Ahmet Taşçı’nın beyanları dosyaya eklenmişti. Taşçı'nın operasyondan sadece bir gün sonra, 20 Mart 2025 tarihinde savcılığa dilekçe sunmuştu.

GİZLİ TANIK İTİRAZI

Ahmet Taşçı, savcılığa sunduğu dilekçeyle ifadelerinin "gizli tanık" statüsüne sokulmasına itiraz etti. İfadesinde anlattıklarını görgü tanığı olarak değil, "kulaktan dolma duyumlara" dayandırdığını söyledi.

Soruşturma kapsamında 29 Ocak, 7 Şubat ve 20 Şubat 2025 tarihlerinde verdiği ifadelerde "yolsuzluk, rüşvet ve naylon fatura çarkı" iddialarında bulunan Taşçı, savcılığa sunduğu son dilekçesinde bu beyanların kaynağının somut bilgi olmadığını itiraf etti. Taşçı, savcılık makamının talebi üzerine "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verdiğini, ancak bu beyanların iradesi dışında "gizli tanık" statüsüne sokulduğunu öne sürdü.

Taşçı, savcılığa sunduğu itiraz dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Beyanımda ismi geçen kişilerin tutuklandığını öğrendim. Bu durumdan dolayı vicdanım rahat değil. Ben kimsenin hakkına girmek istemem, kimsenin benim yüzümden bir zarar görmesini istemem. Dürüst bir vatandaş ve Allah korkusu olan biri olarak işbu dilekçeyi vermem gerektiğini düşündüm."

YEMİNLİ İFADE VERDİĞİNİ KABUL ETMEDİ

Tutanakta yeminli ifade verdiği yazan Taşçı, dilekçesinde ise yeminli ifade vermediğini ileri sürdü.

Dilekçesinde, "Basından öğrendiğim kadarıyla söz konusu ifadelerim gizli tanık ifadesi olarak dosyaya yansımıştır" diyen Taşçı, ifadelerinin tutanaklara kendi anlatımından farklı şekilde geçirildiğini ileri sürdü.

19 Mart operasyonu sonrası tutuklamaların gerçekleşmesi üzerine vicdanen rahatsızlık duyduğunu belirten Taşçı, dilekçesinde şunları söyledi: