İBB davasında reddi hâkim itirazı da reddedildi: Aynı heyet yargılamaya devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik davada, sanık avukatlarının reddi hâkim talebine ilişkin itirazı da sonuçlandı. Üst mahkeme, yapılan başvuruyu reddederek davaya bakan heyetin görevine devam etmesine karar verdi.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Sanıklar Ramazan Gülten, Aykut Erdoğdu, Ulaş Yılmaz ve Yavuz Oğhan’ın avukatı Hüseyin Ersöz’ün, reddi hâkim talebinin geri çevrilmesine yönelik yaptığı itiraz, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi.

Mahkeme, 9 Mart 2026 tarihli ara kararın “usul ve yasaya uygun” olduğuna hükmederek itirazların ayrı ayrı reddine karar verdi.

SAVUNMA NE DEMİŞTİ?

Avukat Hüseyin Ersöz, başvurusunda yargılamanın başından itibaren usule ve hukuka aykırı işlemler yapıldığını savunmuştu.

Ersöz, mahkeme heyetinin tarafsızlığı ve bağımsızlığına ilişkin ciddi kuşkular bulunduğunu belirterek, 9 Mart’taki duruşmada Ceza Muhakemesi Kanunu’na aykırı şekilde kovuşturma işlemlerine başlandığını ve savunmanın itirazlarının dikkate alınmadığını ifade etmişti.

Savunma ayrıca, davaya yeni bir heyet atanmasının “doğal hâkim ilkesine aykırı” olduğunu ve bu durumun yargıya duyulan güveni zedelediğini öne sürmüştü.

HEYET YARGILAMAYA DEVAM EDECEK

Üst mahkemenin kararıyla birlikte reddi hâkim talebine ilişkin süreç tamamlanmış oldu.

Buna göre, davaya bakmakta olan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti görevine devam edecek ve yargılama mevcut heyetle sürdürülecek.