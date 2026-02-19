İBB davasında salon krizi: İnşaat bitmedi

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıl hapis cezası istenen "İBB Davası" için Silivri’deki Marmara F Tipi Cezaevi kampüsünde yeni bir duruşma salonu için inşaata başlanmıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; bina 9 Mart’ta görülecek ilk duruşmaya yetişmiyor.

Mahkeme heyeti yargılamaya mevcut binadaki 1 no’lu salonda başlama kararı aldı.

Salon darlığından ötürü sadece tutuklu sanıklar davet edilecek.

Tutuksuz sanıklar ya Ramazan’dan sonra ya da o tarihe kadar yetişirse yeni salona çağrılacak.

***

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Kasım'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yaklaşık 3 bin 900 sayfalık iddianameyi 237 gün sonra tamamlayarak mahkemeye sunmuştu.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi 25 Kasım’da kabul ederek dava açtı. Tensip zaptı ise 18 gün sonra düzenlenerek, UYAP'a yüklendi.

Mahkeme heyeti, ilk duruşma tarihini 9 Mart 2026 olarak belirlenmişti.