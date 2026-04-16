İBB davasında tutuklu olan Barış Kılıç’ın babası: Jandarma, açık görüşte torunlarımın oğluma sarılmasına izin vermedi

Silivri’de tutuklu bulunan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Danışmanı Barış Kılıç’ın babası Mehmet Kılıç, BirGün TV canlı yayınında sanıklara, ailelere ve çocuklara yaşatılan travmalara dair dikkat çeken bir olayı aktardı.

Bugün İBB davasının 23. gününde Silivri’den canlı olarak yayınlanan Zafer Arapkirli ile Medyaterapi programının konuğu olan Mehmet Kılıç, açık görüşte oğlu Barış Kılıç’ın çocuklarıyla sarılmasına jandarma tarafından engel çıkarıldığını anlattı.

Mehmet Kılıç, 5 yaşındaki torununun babasına “Demek ki sen kötü bir adamsın” diyerek ondan uzak durduğunu ifade etti.

"ESKİŞEHİR'DEYKEN HİÇ HİSSETMEDİLER"

“İlk defa böyle bir olay yaşadım. İlk kez böyle bir şey görüyorum” diyen Mehmet Kılıç, şunları söyledi:

“19 Mart’tan itibaren görüşlere gidiyorum, torunlarımı açık görüşlere götürüyorum. Açık görüş ayda bir oluyor. Bu açık görüşte, torunlarım daha fazla görüşsün diye ben gelmedim. Gelinlerim ve torunlarım geldiler. İlk defa açık görüş salonunda bir jandarma vardı. Bu jandarma, çocuklarının babalarına sarılmasına, dokunmasına, temas etmesine müsaade etmedi. Oğlum da haliyle ‘Çocuklarım bunlar benim’ dedi. Biz (Eskişehir’de) infaz koruma memurlarından şunu rica ediyorduk. Çocuklar bilmiyor, iş arkadaşları olarak biliyor. Bu konuda hassasiyetinizi rica ediyoruz. Onlar da buna gerçekten uyuyordu. (Çocuklar) özellikle Eskişehir’de hiç hissetmediler. İlk defa büyük kızım (torunu) 5 yaşında, babasına, ‘Sen kötü adamsın, onun için buradasın’ diyerek 45 dakika hiç yanına bile yaklaşmadı. Dede olarak, baba olarak gerçekten çok üzüldüm buna. Hâlâ ona psikolojik destek alıyoruz.”

Eskişehir L Tipi Cezaevinde tutulan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Danışmanı Barış Kılıç, İBB davasının başlamasıyla birlikte Silivri’ye nakledilmişti.