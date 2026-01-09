İBB davasında tutukluluk incelemesi

23 Mart'tan beri tutuklu olan ve hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu tutuklular hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İBB iddianamesi kapsamında, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde görülen kovuşturma sürecinde bugün yapılan tutukluluk incelemesinde aralarında CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.