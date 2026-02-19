İBB davasında yeni gelişme: Duruşma yeri belli oldu

Aralarında İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 400’den fazla sanıklı İBB davasının başlamasına günler kaldı.

Silivri’deki Marmara F Tipi Cezaevi kampüsünde bulunan duruşma salonunun yetersiz kalacağı gerekçesiyle kampüse dev bir duruşma salonu inşa edilmeye başlanmıştı.

İNŞAAT YETİŞMEDİ

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberin göre Ancak binanın 9 Mart’ta görülecek ilk duruşmaya yetişmeyeceği öğrenildi. Mahkeme heyeti yargılamaya mevcut binadaki 1 no’lu salonda başlama kararı aldı.

Salon darlığından ötürü sadece tutuklu sanıklar davet edilecek.

Tutuksuz sanıklar ya Ramazan ayından sonra ya da o tarihe kadar yetişirse yeni salona çağrılacak.

İDDİANAMEDEN

Davaya ilişkin iddianame 8 Aralık’ta hazırlanmıştı. İddianame 143 farklı eylemle ilgili olarak 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'suç örgütüne üye olma', 'örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme', 'rüşvet alma', 'rüşvet verme', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma', 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'kişisel verilerin kaydedilmesi', 'kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'çevrenin kasten kirletilmesi', 'Orman Kanunu'na muhalefet', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, 'kamu malına zarar verme, 'Maden Kanunu'na muhalefet ve Orman Kanunu'na muhalefet' iddiasıyla hapis cezaları talep edilmişti. İmamoğlu’nun 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.