İBB davasında yeni gelişme: Heyetin kararına itiraz edildi

İBB Davası’nda sanık avukatlarından Hüseyin Ersöz, reddi hâkim talebinin reddine itiraz etti. Başvuruda, doğal hâkim ilkesinin ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği savunuldu.

İBB Davası’nda sanıklar Ramazan Gülten, Aykut Erdoğdu, Ulaş Yılmaz ve Yavuz Oğhan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 9 Mart 2026 tarihli reddi hâkim talebinin reddi kararına itiraz etti.

"TARAFSIZLIK" VURGUSU

Halk Tv'de yer alan habere göre 16 Mart'ta yapılan başvuruda, yargılamanın başından bu yana usule ve hukuka aykırı işlemler yapıldığı, bu nedenle mahkeme heyetinin tarafsızlığı ve bağımsızlığına ilişkin ciddi kuşkular doğduğu savunuldu.

Ersöz dilekçesinde, “Mahkemeniz dosyasının 09 Mart 2026 tarihli duruşmasında, Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen usule aykırı şekilde kovuşturma işlemlerine başlanmış, bu hususta Sanıklar Müdafilerince ileri sürülen itirazlar ise Mahkeme Heyetinizce dikkate alınmamıştır” ifadelerini kullandı.

İtiraz dilekçesinde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne İBB Davası'na bakması için yeni bir heyet atanmasının “Doğal Hakim İlkesine aykırı” olduğu öne sürüldü. Savunma tarafı, soruşturma sürecinin başından itibaren olağanüstü bir yargılama tablosu oluştuğunu, bu yeni görevlendirmenin de mahkemenin bağımsızlığına olan güveni zedelediğini belirtti.

BASINLA PAYLAŞILMASI DA DİLEKÇEDE YER ALDI

Dilekçede, iddianamenin sanık avukatlarından önce basınla paylaşılması da eleştirildi. Savunma, iddianamenin içeriğini ve dava sürecine ilişkin bazı gelişmeleri basından öğrendiklerini, bunun hem soruşturma hem de kovuşturma aşamasında dosya bilgilerinin dışarıya "sızdırıldığı "yönündeki şüpheleri güçlendirdiğini kaydetti.

Savunma dilekçesinde, “CMK m.28 uyarınca Hakimin Reddi Talebinin Reddi Kararından dönülmesi ve Heyetinizce dosyadan el çekilmesi” talep edildi.