İBB davasında yeni gelişme: İmamoğlu'nun avukatlarından mahkemeye başvuru

19 Mart operasyonlarında gözaltına alındıktan sonra 23 Mart'tan beri tutuklu olan ve hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, İBB davasının görüleceği İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuru yaptı.

4 Aralık 2025 tarihli dilekçede, mahkemenin kabul kararının ve tüm belge ve delillerin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne (UYAP) yüklenmesi ile dosyanın fiziki bir örneğinin müdafileri tarafından teslim alınmak üzere hazır bulundurulması talep edildi.

4 AVUKAT İMZALADI

T24'te yer alan habere göre dilekçe, Av. Fikret İlkiz, Av. Hasan Fehmi Demir, Av. Tora Pekin ve tutuklu avukat Mehmet Pehlivan tarafından imzalandı.

Dilekçede, "Delil niteliği izafe edilen tüm belgelerin ve varsa Mahkemenizin kabul kararının UYAP sistemine yüklenmesi ile dosyanın fiziki bir örneğinin tarafımızca teslim alınmak üzere hazır bulundurulması talebimizdir" denildi.

Avukatlar, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun iddianamelerin denetimine ilişkin hükümlerine atıf yaparak, kabul kararının henüz UYAP’a yüklenmemiş olmasının dosyanın incelenmesini zorlaştırdığını belirtti.

"OTOMATİK OLARAK MI KABUL EDİLDİ"

Dilekçede şöyle denildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 3 bin 789 sayfadan oluşan iddianamesinin delilleriyle birlikte mahkemenizce 15 günlük yasal süre içinde denetlenmemesi nedeniyle sistem tarafından otomatik olarak mı kabul edildiği yoksa kabul kararının sisteme yüklenmesinin ihmal mi edildiği anlaşılmamaktadır.

Kamu davası açılmış olmasına rağmen, delil niteliği izafe edilen ancak müdafilerin bilgisine sunulmayan tüm delil niteliği izafe edilen belgelerin ve varsa Mahkemenizin kabul kararının daha fazla gecikilmeksizin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine yüklenmesini; ayrıca dosyanın fiziki bir örneğinin tarafımızca teslim alınmak üzere hazır bulundurulmasını talep ederiz.”