İBB davasında yeni gelişme: Mahkeme, duruşmayı CHP'lilere kapattı

İBB Davası'nı gören İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyeti, bugünkü “vekalet” tartışmasının ardından duruşmayı sonlandırmıştı.

Mahkeme Heyeti, duruşmanın ertelenmesinden hemen sonra, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazdı. Heyetin istediği tedbirler uygulanırsa CHP'liler duruşmaya alınmayacak.

YENİ TEDBİRLER İSTEDİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre duruşmanın 6’ncı oturumu öncesinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir yazı gönderdi. Mahkeme, yargılamanın “sağlıklı biçimde yürütülebilmesi”, sanık savunmalarının tamamlanabilmesi ve duruşma faaliyetlerinin usul kurallarına uygun sürdürülebilmesi amacıyla salona alınacak kişilere ilişkin tedbir talep etti.

Mahkemenin yazısında; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sanıkların savunma haklarının gözetildiği belirtildi. Bu çerçevede, yargılamanın duruşma düzenine uygun şekilde yapılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması istendi.

SANIKLAR, AVUKATLAR, GAZETECİLER VE BİR YAKINI ALINACAK

Yazıya göre, davanın 1’inci celsesinin 6’ncı oturumuna sanıklar ile vekalet ilişkisi bulunan müdafileri, müştekiler ve müşteki vekilleri alınacak. Ayrıca, daha önce belirlenen kapsam çerçevesinde basın mensuplarının da duruşmayı takip edebileceği ifade edildi.

Mahkeme, tutuklu sanıkların ise 1’inci veya 2’nci derece yakınlarından yalnızca bir kişinin salona alınmasını istedi. Yazıda, sayılan kişiler dışında kalanların duruşma salonuna kabul edilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması talep edildi.