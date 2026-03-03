İBB davasında yeni gelişme: Mahkemeden duruşma kararı

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istenen "İBB davası"nda duruşma düzeni netleşti.

Yargılamayı yürütecek olan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 1. heyeti, ilgili kurumlara gönderdiği müzekkere ile 9 Mart’ta başlayacak duruşmanın Silivri Cezaevi yerleşkesindeki 1 No’lu büyük duruşma salonunda yapılacağını bildirdi.

25 BASIN MENSUBU ALINACAK

Mahkeme, salona 20 ulusal ve 5 uluslararası olmak üzere toplam 25 basın mensubunun alınacağını duyurdu. Aynı basın kuruluşundan yalnızca bir gazeteciye izin verileceği belirtildi.

Salona alınmayan basın mensuplarının ise duruşmayı ayrı odalarda ekran aracılığıyla takip edebileceği kaydedildi.

Davanın ilk duruşması 9 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak.

Mahkeme, duruşma öncesinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Cezaevi Müdürlüğü, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere gönderdi.

SANIK BAŞINA 3 AVUKAT SINIRI

Mahkeme yazısında, her sanığın en fazla üç avukat ile temsil edilebileceği belirtildi.

Avukatlara ayrılan bölümün yetersiz kalması halinde izleyici bölümünün bir kısmının sanık müdafilerine tahsis edilebileceği ifade edildi.

Duruşma salonuna sanıklar, müdafiler, basın mensupları ve görevliler alındıktan sonra, fiziki imkanlar çerçevesinde öncelikle her sanığın birinci derece yakınının ve diğer izleyicilerin salona kabul edileceği kaydedildi.