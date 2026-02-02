İBB davasında yeni gelişme: TMSF istedi, mahkeme reddetti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 23 Mart 2025’ten beri Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

Savcılığın, Kasım 2025’te hazırladığı 3 bin 900 sayfalık İBB iddianamesini kabul eden İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma tarihini 9 Mart 2026 olarak belirlemişti.

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İBB soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine 101 kişiye ait 24 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmıştı. Kayyum atanan şirketler arasında İmamoğlu’nun aile şirketi İmamoğlu İnşaat da vardı.

TMSF: "TEDBİR KALKMALI"

Sulh ceza hâkimliklerinin verdiği kararla, birçok şirket TMSF tarafından yönetilmeye başlandı. Medyascope'tan Furkan Karabay'ın haberine göre TMSF ise bu süreçte, şirketlerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarını ve personel maaşlarını ödemek için İBB davasının görüleceği İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazı yazdı.

TMSF yazısında, şirketlerin borçlarının, personel maaşlarının, el koyma ve tedbir kararları nedeniyle ödenemediğini belirtti. Yazıda, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128’inci maddesi uyarınca verilen el koyma ve tedbir kararlarının kaldırılması gerektiğine dikkat çekildi.

Yazıda, Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci, 314’üncü ve 315’inci maddelerine atıf yapılarak “Satıştan elde edilen gelirden şirket veya malvarlığı değerlerinin borçları ödendikten sonra kalan tutar, şirket veya malvarlığı değerlerinin işlerinde kullanılabilir” denildi.

TALEPLER REDDEDİLDİ

TMSF’nin, şirketlerin iflas etmemesi için tedbir kararlarının kaldırılmasını talep ettiği firmalar arasında İBB soruşturmasında 26 Mayıs’ta tutuklanan, savcılığa “tahliye vaadiyle 8 milyon dolar dolandırıldım” başvurusunda bulunan Sarp Yalçınkaya’nın şirketleri de vardı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, TMSF’nin ödeme yapılabilmesi için tedbirlerin kaldırılması taleplerini art arda reddetti. Mahkeme, ret kararlarını “usul ve kanuna aykırılık yok” diyerek aldı.