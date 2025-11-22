İBB davasının canlı yayınlanması talebi: CHP, ablukayı aştı, TRT'ye yürüdü

CHP, İBB'de yolsuzluk iddialarıyla ilgili görülecek olan davanın canlı yayınlanması talebiyle TRT'nin İstanbul'da bulunan binasına yürümek için toplandı.

Akmerkez AVM önünden başlayarak Ulus’taki TRT stüdyolarına kadar devam edeceği bildirilen yürüyüşte CHP’liler, ellerinde dövizler ve sloganlarla TRT'ye çağrısını yineledi.

Yürüyüşte, “Mahkemeleri Canlı Yayınlayın”, “Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz” ve “Gün Gelecek Devran Dönecek, AKP Halka Hesap Verecek” sloganları atılıyor.

YÜRÜYÜŞ ENGELLENİYOR

Aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın da olduğu grup, polisler tarafından engelleniyor.

Akmerkez önünde, çok sayıda polis ve güçlendirilmiş güvenlik önlemleri bulunuyor. Polis ekipleri, yürüyüş güzergâhının başlangıç noktasında yolu kapatmış durumda.

CHP'liler ile polis arasındaki TRT binasına yürüyüş için müzakereler sürüyor.

POLİS UYARI ANONSU YAPTI

CHP'lilerin ıslık ve alkışlarla engellemeyi protesto ettiği görülürken "Hükümet İstifa", "İstanbul faşizme mezar olacak" sloganları atılıyor.

Yürüyüşün sürdürülebilmesi için polis ekipleriyle görüşmeler sürerken CHP'liler "diplomasız Erdoğan sloganı" attı. Slogan sonrasında polis uyarı anonsu yaptı.

"YAPILMASI GEREKEN YÜRÜMEKTİR"

CHP'li Umut Akdoğan eylem sırasında söz aldı. Akdoğan eylemdeki kitleye ve polislere seslenerek "Şimdi yapılması gereken cebimizden paramızı çalan ve sadece AKP propagandası yapan TRT'yi protesto etmek için yürümektir" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da eylemin yapıldığı alana geldi. Yurttaşlar slogan atarak protestoya devam ediyorlar.

"BU BASIN AÇIKLAMASINI BUGÜN TRT'NİN ÖNÜNDE YAPACAĞIZ!"

Bekleyiş sürerken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik konuştu. Çelik şunları söyledi:

"Biz burada bir metin okuyacaktık. TRT'nin önünde bazı taleplerimizi dile getirecek. Yargılamalar canlı yayımlansın. Daha iddianamenin girişine bakıyorsun seçim kazanmak suç sayılıyor. İBB Başkanlığı'na seçilmeyi suç sayıyor. Duruşmalar canlı yayınlansın. Millet de gerçekleri görsün diyoruz. Hepimizin vergileri ile ayakta duran bir kurum TRT. Sanki bir siyasi partinin yandaş kanalı gibi davranmasın diyoruz. Bunları söylemek için buradayız. Niye engelliyorsunuz? Tam 1 yıldır İstanbul'un meydanlarında belediyelerin önlerinde bizim devletin memuruyla polisiyle karşı karşıya bırakılıyorlar. Polislerimizi kanunsuz emirleri uygulamak için bizimle karşı karşıya kalıyorlar. Buradan Ankara'nın azınlık iktidarına seslenmek istiyorum. Cesaretiniz varsa kendiniz karşımıza çıkın. Getirin erken seçim sandığını. Hep beraber görelim. Şimdi milletvekillerimiz müzakereleri gerçekleştiriyor. Biz bu basın açıklamasını TRT'nin önünde yapacağız."

ABLUKAYI AŞTILAR

CHP'liler ablukayı aşıp TRT'nin Ulus'taki binasına ulaştı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, burada basın açıklaması yaptı.

Çelik, açıklamasında, "TRT 61 yaşında bir kurumdur. Kurulduğu günden bu yana tarihinin hiçbir döneminde böyle rezil bir duruma düşmemiştir" ifadelerini kullandı.