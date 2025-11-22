İBB davasının canlı yayınlanması talebi: CHP, TRT'ye yürüyor

CHP, İBB'de yolsuzluk iddialarıyla ilgili görülecek olan davanın canlı yayınlanması talebiyle TRT'nin İstanbul'da bulunan binasına yürümek için toplandı.

Akmerkez AVM önünden başlayarak Ulus’taki TRT stüdyolarına kadar devam edeceği bildirilen yürüyüşte CHP’liler, ellerinde dövizler ve sloganlarla TRT'ye çağrısını yineledi.

Yürüyüşte, “Mahkemeleri Canlı Yayınlayın”, “Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz” ve “Gün Gelecek Devran Dönecek, AKP Halka Hesap Verecek” sloganları atılıyor.

YÜRÜYÜŞ ENGELLENİYOR

Aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın da olduğu grup, polisler tarafından engelleniyor.

Akmerkez önünde, çok sayıda polis ve güçlendirilmiş güvenlik önlemleri bulunuyor. Polis ekipleri, yürüyüş güzergâhının başlangıç noktasında yolu kapatmış durumda.

CHP'liler ile polis arasındaki TRT binasına yürüyüş için müzakereler sürüyor.

POLİS UYARI ANONSU YAPTI

CHP'lilerin ıslık ve alkışlarla engellemeyi protesto ettiği görülürken "Hükümet İstifa", "İstanbul faşizme mezar olacak" sloganları atılıyor.

Yürüyüşün sürdürülebilmesi için polis ekipleriyle görüşmeler sürerken CHP'liler "diplomasız Erdoğan sloganı" attı. Slogan sonrasında polis uyarı anonsu yaptı.

"YAPILMASI GEREKEN YÜRÜMEKTİR"

CHP'li Umut Akdoğan eylem sırasında söz aldı. Akdoğan eylemdeki kitleye ve polislere seslenerek "Şimdi yapılması gereken cebimizden paramızı çalan ve sadece AKP propagandası yapan TRT'yi protesto etmek için yürümektir" ifadelerini kullandı.

Bekleyiş sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...