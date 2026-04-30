İBB Davasının duruşmasına girmeye çalışırken gözaltına alınan Meltem Gökhanoğlu adli kontrolle serbest bırakıldı

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılananlar arasında bulunduğu İBB davasının 29'uncu celsesine gireceği esnada jandarma tarafından gözaltına alınarak ifadeye götürülen Meltem Gökhanoğlu adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gökhanoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben geldim gözaltına alınmamla bahsettiğim beyanların gerçek olduğu kanıtlanmış oldu. İçim rahatladı" ifadelerini kullandı

Ben geldim 🙂 gözaltına alınmamla bahsettiğim beyanların gerçek olduğu kanıtlanmış oldu. İçim rahatladı.



Silivri nezaretine puanım:



Hijyen 10/10

İlgi alaka 10/10

Kelepçe hassasiyeti 10/10 ✅

Yemek 7/10 ✅

Soğuk 10/10 ✅

Jandarma aracı 9/10 ✅ pic.twitter.com/mTfCJUi8Cu — Meltem G. (@kediotti) April 30, 2026

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise sosyal medya paylaşımları nedeniyle İBB Davası'nın bugün görülen duruşmasında gözaltına alınan CHP üyesi Meltem Gökhanoğlu'nun adli kontrolle serbest bırakıldığını duyurdu.

Günaydın'ın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"İBB davasında duruşma salonundan gözaltına alınan Meltem Gökhanoğlu, adli kontrolle serbest bırakıldı. Ne gözaltına alınmasını gerektirir bir suç, ne de adli kontrolü gerektirir bir durum söz konusudur. Baskılarla insanları yıldıramayacağınızı er geç öğreneceksiniz."

NE OLMUŞTU?

Meltem Gökhanoğlu kendisine duruşmaya girmesinin yasaklandığı beyan edildikten sonra durumu görüşürken ifadesinin alınması talimatı geldikten sonra jandarma tarafından gözaltına alınarak ifadeye götürülmüştü.

Başsavcılık konuya dair "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılamasına dair, sosyal medya hesabında halkı yanıltıcı ve gerçeğe aykırı paylaşımda bulunduğu tespit edilen şüpheli M.G. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, TCK’nın 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatılarak, adı geçen şüpheli gözaltına alınmıştır" açıklamasını yapmıştı.