İBB davasının sır ismiydi: Çakarlı araçtan inip silahlı kavgaya karıştı

İBB iddianamesinde Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih hakkındaki iddialarda adı geçenlerden biri de Duhan Yıldız.

İtirafçıların ifadelerinde Yıldız için “Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Bey’in yakını” ifadeleri kullanılıyor.

Halk TV’den Bahadır Özgür’ün haberine göre Yıldız Duhan Yıldız, bir vurulma olayına karıştı. Yıldız’ın çakar ve siren takılı lüks aracında yapılan aramada, Glock tabancalar ve çok sayıda mermi bulundu.

İDDANAMEDE YAŞANANLAR ANLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 22 Eylül 2025 tarihli iddianamede yaşananlar şöyle anlatıldı:

Medeniyet Üniversitesi yakınlarında mağdur E.K.’nin kullandığı motosiklet ile Sertaç Cantürk'ün aracı çarpıştı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

MOBESE kamera görüntüleri üzerinden düzenlenen 9 Eylül 2025 tarihli bilirkişi raporuna göre, Cantürk aracından iner inmez elinde bulunan siyah renkli sopa benzer cisimle E.K.’ye vurmaya başladı. Bu esnada yoldan geçen A.A.Ç. adlı bir başka motosiklet sürücüsü, kavgayı ayırmak istedi.

15 dakika sonra çakar ve sirenleri açık halde siyah renkli bir araç olay yerine hızla geldi. Araçtan Mehmet Servan Cantürk, Duhan Yıldız ve Fırat Gül indi. Mehmet Servan Cantürk, kazaya karışan Sertaç Cantürk'ün yanına gittikten sonra aniden dönerek silahını çıkartıp A.A.Ç.’ye ateş etti. Silahı beline koyduktan sonra şüpheli Sertaç Cantürk'le beraber müşteki E.K.’yı bir süre darp ettiler.

A.A.Ç.’nin polis merkezinde şahısları fotoğraflarından tespit etmesi üzerine dört isim de gözaltına alındı. Mehmet Servan Cantürk tutuklandı. Diğerleri hakkında adli kontrol kararı verildi.

Duhan Yıldız’ın sireni ve çakarı açık şekilde olay yerine gelen aracında yapılan aramada ise Fırat Gül ve Duhan Yıldız'a ait taşıma ruhsatlı 2 adet Glock marka tabanca ile 220 adet mermi ele geçirildi.

İDDİANAMEDE NASIL GEÇİYOR?

6 defa ifade veren TECO Petrollerinin sahibi itirafçı Sarp Yalçınkaya’nın 3 Ekim 2025 günkü ifadesi şöyle: “Gülibrahimoğlu, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Bey’in yakını olduğunu bildiğim Duhan Yıldız’a Muğla ili, Bodrum İlçesi, Gündoğan Mahallesi 472 Ada, 486 parseldeki 5.129 m2 taşınmazı devretmiştir.”

İddianamede savcılığın bu iddiayı araştırdığı da yer aldı.