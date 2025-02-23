İBB'den 100 bin haneye ramazan desteği
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında 100 bin haneye yardımda bulunacağını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ramazan ayında 100 bin ihtiyaç sahibine 2 bin lira destek sunacak.
İBB Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından duyurduğu yardımların büyüklüğünün ise 200 milyon TL olacağını duyurdu.
İmamoğlu, paylaşımında, "Ramazan’da 100 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL destek sunacağız. Ramazan birliğin, beraberliğin dayanışmanın ayıdır. İBB her zaman yanınızda" dedi.
Ramazan’da 100 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL destek sunacağız. Ramazan birliğin, beraberliğin dayanışmanın ayıdır. İBB her zaman yanınızda. pic.twitter.com/aK59UYCYLo— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 23, 2025