İBB'den 100 bin kişiye ramazan desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ramazan ayında 100 bin ihtiyaç sahibine 2 bin lira destek sunacak.

İBB Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından duyurduğu yardımların büyüklüğünün ise 200 milyon TL olacağını duyurdu.

İmamoğlu, paylaşımında, "Ramazan’da 100 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL destek sunacağız. Ramazan birliğin, beraberliğin dayanışmanın ayıdır. İBB her zaman yanınızda" dedi.