Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İBB'den 100 bin kişiye ramazan desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında 100 bin haneye yardımda bulunacağını açıkladı.

Güncel
  • 23.02.2025 14:19
  • Giriş: 23.02.2025 14:19
  • Güncelleme: 23.02.2025 14:28
Kaynak: Haber Merkezi
İBB'den 100 bin kişiye ramazan desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ramazan ayında 100 bin ihtiyaç sahibine 2 bin lira destek sunacak.

İBB Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından duyurduğu yardımların büyüklüğünün ise 200 milyon TL olacağını duyurdu.

İmamoğlu, paylaşımında, "Ramazan’da 100 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL destek sunacağız. Ramazan birliğin, beraberliğin dayanışmanın ayıdır. İBB her zaman yanınızda" dedi.

BirGün'e Abone Ol