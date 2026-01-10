İBB'den açıklama: Şehir Hatları vapurlarındaki kafe hizmetleri devam edecek mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Vapur kafe hizmetlerinin kaldırılacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Şehir Hatları vapurlarında çay, simit ve tost başta olmak üzere sunulan kafe hizmetleri mevcut kapsamıyla devam etmektedir. Yolcularımızın alışık olduğu vapur yolculuğu deneyimi ve hizmet anlayışında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır" dendi.

İBB'nin yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi: