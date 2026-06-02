İBB'den alınıp Vakıflar'a devredilmişti: Yerebatan Sarnıcı tahliye ediliyor

İBB'nin restore edip yeniden önemli turizm noktalarından biri haline getirdiği Yerebatan Sarnıcı, bugün saat 10.00'da tahliye edilerek Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilecek.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde İBB’ye bağlı İBB Miras tarafından restore edilen ve İstanbul’un en çok turist ağırlayan noktalarından birine dönüşen Yerebatan Sarnıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devrediliyor.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Sarnıç, bugün saat 10.00’da İBB tarafından boşaltılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da bulunan tarihi Yerebatan Sarnıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti.

Devir ilk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinin X hesabından duyurulmuştu.

İmamoğlu, "Yerebatan Sarnıcı'nın tapusu, hiçbir hukuki ve vicdani dayanağı olmadan Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil ettirildi" diye yazmıştı.

İBB de, mülkiyetin herhangi bir mahkeme kararı, idari bildirim veya resmi tebligat olmadan değiştirildiğini açıklamıştı.

DEVREDİLEN İLK TARİHİ YAPI DEĞİL

Yerebatan Sarnıcı, İBB'ye ait kültürel ve tarihi yapıların Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildiği ilk yapı değil.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, ilk olarak Mart 2021'de Taksim Gezi Parkı’nın mülkiyetinin Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na geçtiğini duyurmuştu. İBB söz konusu devrin "Taksim Meydanı projesini engellemek için" yapıldığını aktarmıştı.

Daha sonra Galata Kulesi, Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi, Pera Palas Oteli, Selimiye Kışlası, Adile Sultan Sarayı, Vefa Lisesi, Sait Halim Paşa Yalısı gibi uzun süredir İBB'nin elinde bulunan tarihi yapıların Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildiği ortaya çıkmıştı.

İBB, bu devirleri mahkemeye taşımıştı.