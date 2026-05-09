İBB'den alınmıştı: Mahkemeden Yerebatan Sarnıcı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Yerebatan Sarnıcı’nın tahliyesine yönelik işlemin durdurulması için yaptığı başvuru kabul edildi.

İstanbul 8’inci İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı vererek davanın esası hakkında karar verilinceye kadar tahliye işleminin uygulanmamasına hükmetti.

İBB mülkiyetinde bulunan ve kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılan Yerebatan Sarnıcı’nın, daha önce Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edildiği açıklanmıştı.

"TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR DOĞAR

Sözcü'de yer alan habere göre mahkeme, tahliye işleminin uygulanması hâlinde telafisi güç ya da imkânsız zararlar doğabileceğine dikkat çekti.

Bu nedenle Fatih Kaymakamlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün savunması alınana ya da yasal savunma süresi dolana kadar yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

Karar oy birliğiyle alındı. Mahkeme ayrıca yürütmenin durdurulması için teminat alınmasına gerek olmadığına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Yerebatan Sarnıcı'nın tapu kaydı İBB’den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edilmişti. İBB, mülkiyet değişikliğinin kendilerine önceden resmî tebligat yapılmadan ve bilinen bir mahkeme kararı olmadan gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Belediye, süreci tapu kayıtlarını incelediğinde öğrendiğini belirtmişti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ise Yerebatan Sarnıcı’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda taşınmazın vakıf kökenli olduğu gerekçesiyle ilgili vakıflar adına tescil edildiğini duyurmuştu.

Ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü İBB’den Yerebatan Sarnıcı’nı 15 gün içinde boşaltmasını istemişti.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, karara tepki göstererek sarnıcın İBB Miras çalışmalarıyla restore edildiğini hatırlatmış ve Türk vatandaşları için giriş ücretinin 1 liraya indirildiğini açıklamıştı.