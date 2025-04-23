İBB'den deprem açıklaması: Dikkatli olmakta fayda var

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul’daki 6.2'lik depremle ilgili saat 14.10'da AKOM'da açıklama gerçekleştirdi.

Aslan, depreme ilişkin, "Ekiplerimiz sahada. Valilik ile beraber uyumlu bir çalışma yürütüyoruz. Şu andan itibaren vatandaşlarımızın toplandığı kalabalık alanlara seyyar tuvaletlerimizi yönlendirmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.

Aslan, "Şu an itibariyle tedirgin olacak bir durum yok ancak dikkatli olmakta fayda var" vurgusunu yaptı.

Nuri Aslan, şöyle devam etti: "153 iletişim hattımız açık. Her ihbarı değerlendiriyoruz. İtfaiye birimlerimiz alanda, Zabıta Daire Başkanlığımız alanda, bulunduğumuz noktalarda şu an seyir halindeyiz. İhbar gelmese de İstanbul'u dolaşıyoruz. Bu süreçten birlikte kurtulacağız. Tüm İstanbulluları yalan ihbarlara, sosyal medyadaki paylaşımlara karşı da dikkat etmeleri konusunda uyarıyorum."