İBB'den emeklilere 10 bin liralık pazar desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), emeklilerin pazar alışverişlerine katkı sunmak amacıyla “Emekli Pazar Desteği”ni hayata geçiriyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2024 seçim vaatleri arasında bulunan Emekli Pazar Desteği'ne başvurular 30 Ekim’de başlayacak.

Uygulama kapsamında İBB, İstanbul’da yaşayan, sosyal desteğe başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen emeklilere yıllık 10 bin lira ödeme yapacak. İki eşit taksit şeklinde ödenecek pazar desteği ile 10 bin emekliye yardım edilerek toplam 100 milyon liralık destek sağlanacak.

BAŞVURULAN 8 KASIM'A KADAR YAPILABİLECEK

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamaya göre, Emekli Pazar Desteği'ne başvurular 30 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasında olacak.

Başvurular İstanbul Senin, https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/ sitesi ve Alo 153 Destek hattı üzerinden alınacak.

Başvuru koşulları; TC vatandaşı olunması, 60 yaş ve üstü emekli olunması, İstanbul’da ikamet edilmesi, başvuru sahibinin emekli yurttaş olması, hanede tek emekli maaşından başka bir gelir bulunmaması, emekli maaşının 17.002 TL'den düşük olması olarak belirlendi.

Ödemelerin kasım ve aralık aylarında iki eşit taksit halinde yapılması planlanıyor.