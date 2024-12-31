İBB'den Galata Köprüsü çevresindeki toplu ulaşım hatları için geçici düzenleme

İstanbul Valiliği ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın aldığı kararlar doğrultusunda, Galata Köprüsü çevresinde 1 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek yürüyüş ve basın açıklaması nedeniyle toplu ulaşımda geçici düzenlemeler yapılacak.

Bu kapsamda, tramvay, İETT ve deniz ulaşımı hatlarında bazı seferler durdurulacak veya güzergahlar değiştirilecek.

İBB'den yapılan açıklamada, düzenleme şöyle açıklandı:

TRAMVAY SEFERLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı

-31 Aralık 2024, Salı: Saat 22.00-02.00 arasında Kabataş-Sultanahmet istasyonları arasında sefer yapılamayacak.

-1 Ocak 2025, Çarşamba: Saat 06.00-14.00 arasında Kabataş-Beyazıt istasyonları arasında seferler durdurulacak.

T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı:

-1 Ocak 2025, Çarşamba: Saat 06.00-14.00 arasında Küçükpazar-Eminönü istasyonları arasında sefer yapılamayacak. Bu süre zarfında Cibali-Küçükpazar istasyonları arasında tek yol işletmesi uygulanacak.

İETT HATLARINDAKİ ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kapanacak yollar nedeniyle İETT’ye bağlı birçok hatta geçici güzergahlar belirlendi. İstanbullular, anlık bilgi almak için “Otobüsüm Nerede” uygulamasını kullanabilecek.

Etkilenen hatlar şunlar:

146B, 26, 26A, 28, 28T, 30D, 31E, 32, 33, 33E, 33ES, 33TE, 33Y, 35, 36KE, 38E, 46Ç, 50E, 50P, 54E, 54TE, 66, 70D, 70FE, 70KE, 74, 74A, 77Ç, 78, 78H, 79E, 79GE, 80, 82, 92, 92C, 93, 97A, 97GE, 99A, EM1, EM2.

DENİZ ULAŞIMI DA GEÇİCİ OLARAK DURACAK

1 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 04.00-12.00 arasında Galata Köprüsü çevresinde gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle, deniz ulaşımında da aksama yaşanacak.

Şehir Hatlarında sefer yapılamayacak hatlar:

• Üsküdar-Haliç

• Kadıköy-Haliç

• Beşiktaş-Haliç

Bu hatlardaki seferler ikinci bir duyuruya kadar askıya alınacak.