İBB'den Gazze'ye yardım: İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un sözlerine tepki

İBB'nin İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye gönderdiği yardımlar yola çıktı. AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un açıklamasına tepki gösteren İmamoğlu "Kazanırsa, Gazze kazanacakmış! Utanmadan, sıkılmadan Gazze edebiyatı yaparak, İstanbul seçimine malzeme yapmaya kalkıyorlar" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye göndereceği yardımlar İBB Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü Merkez Ambarı’ndan yola çıktı.

Filistinli Öğrenciler Birliği Dış İlişkiler Sorumlusu, Muğla Üniversitesi öğrencisi Yusuf Bereket de yardım TIR’larının yola çıkarılması nedeniyle düzenlenen etkinlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na eşlik etti.

Tırların uğurlanması öncesinde bir konuşma yapan İmamoğlu, "Elbette savaş nedeniyle ailesiyle irtibatı kesilen, ailesinin harçlık bile gönderemediği, belki hayatta kalıp kalmadığını bile bilemeyen bu gençlerimize, 334 öğrencimizin İstanbul'da ihtiyaçlarına en insani şekliyle yaklaşmak bizim sorumluluğumuzdur. Kaderine mi terk edecektik? Bu ne bize yakışır ne milletimizin duygularına yakışır. O anlamda onlara mutlaka İBB burs, katkı sunmalıydı ve biz de bunu yaptık" ifadelerini kullandı.

"Biraz empati yapalım. O bağıran, çağıran insanlar bir düşünsün, Allah korusun, bizlerin başına böyle bir dram gelse, yine mi öyle düşünürdük?" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Asla düşünmezdik. Onlara bu bursu verdik. Eminim ki İstanbul halkı, verdiğimiz bu desteği kendi içlerinden ‘Helali hoş olsun’ diyerek destekliyorlardır diye düşünüyorum. İnşallah bir daha yaşanmaz ama yarın aynı durum olsa, bu kardeşiniz, bu anlamda yine doğru olanı yapar. İhtiyaç sahibi insana elinden geleni yapar ve bu konuda asla ve asla geri durmazdı. Kimse hamaset yaparak, bizi insanlık onuru kavramlarından uzaklaştıramaz."

MURAT KURUM'A TEPKİ

İmamoğlu, AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un "Gazze’nin özgürlüğü için, İBB olarak Gazze’ye yapacağımız yardımlar için 31 Mart’ta milletimiz yine gerçek belediyecilikten yana tavrını koyacaktır" sözlerine tepki gösterdi.

"Ben, onun için üzülerek kendisine, ‘ithal’ ya da ‘acemi aday’ diyorum ama kalkıp bana Gazze'yi anlatıyor" diyen İmamoğlu, "Kazanırsa, Gazze kazanacakmış! Yani ben buradan tek şey söylüyorum. Çok da laf etmek istemiyorum. Allah seni affetsin diyorum. Bu tarz düşüncelerle başarılı olacaklarını düşünenlere Allah yardımcı olsun, Allah akıl versin diyorum. Açık ve net" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şunları kaydetti: "Türkiye’nin hamaset dolu, ama aslında pasif ve korkak dış politikasının sözcülüğünü yapmış oluyor. Bir yandan da aslında hükümete, ‘Sen bir şey yapmadın’ demek istiyor. Yani o gelince, Gazze'yle ilgili süreçleri çözeceğini iddia ediyor. Farkında olmadan Sayın Cumhurbaşkanı'nı Filistin konusunda eleştiriyor aslında. Tabii yarın onu atayan irade, ‘Gazze derken bana mı sordun’ diye kızarsa, ‘Acaba ne yapacak’ diye de düşünmeden edemiyorum. Daha önce biliyorsunuz, Mavi Marmara konusunda da çıkıp ‘Mavi Marmara'yı bana mı sordunuz’ diye fırça atmıştı. Bu manada Gazze’den bahsederken de bunu der mi? Vallahi der. Açık ve net ifade edeyim.”

"TİCARETİNİ DURDURMAYANLAR..."

İmamoğlu, şunları ifade etti:

"Aylardır Filistin'de mazlumlar inim inim inlerken ticareti durduramayanlar, gemilerini limanlara çekemeyenler, kalkıp utanmadan, sıkılmadan Gazze edebiyatı yaparak, İstanbul seçimine malzeme yapmaya kalkıyorlar. Biraz samimi olsaydınız, Güney Afrika hükümetinin gösterdiği dirayeti gösterirdiniz. Gazze'ye el uzatmak için, İBB'yi kazanmayı beklemezsiniz. Böyle bir haddiniz de yok. İşinizi yapın, görevinizi yapın.

Türkiye Cumhuriyeti gibi, dev bir ülkeyi yönetiyorsunuz. Bölgenin devi, bölgenin lideri, bölgeye abilik, bölgeye barış, bölgeye huzur getirmesi gereken bir ülkeden bahsediyoruz. Bir dakika bile bekleyemezsiniz, beklemeyin. Hemen el uzatın Gazze'ye. Biz de sizleri takdir edelim. ‘Hükümetimiz, devletimiz gereğini yapmıştır’ diyelim. Onun için diyorum burada, işe önce ticareti durdurarak başlayın.”