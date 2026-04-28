İBB'den gençlere yönelik kısa film ve fotoğraf yarışmaları

İBB, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 18-29 yaş aralığında İstanbul’da yaşayan gençlerin katılımına açık olan yarışmalar düzenliyor.

"Genç İstanbul Ulusal Kısa Film Yarışması" ve "Genç İstanbul Ulusal Fotoğraf Yarışması" olarak iki ayrı alanda düzenlenen yarışmalara başvurular başladı. Kısa film yarışması “Gençlik ve Umut” temasıyla gerçekleştirilirken, fotoğraf yarışması ise “İstanbul’da umut var, gençlik her karede” temasıyla yapılıyor.

Umutlarını görsel çalışmalarla paylaşacak gençler, şu kriterlerle başvuru yapabiliyor; Bireysel başvuru esasına göre düzenlenen yarışmalara başvuracak gençlerin 18-29 yaş aralığında olmanın yanı sıra İstanbul’da ikamet etmek veya İstanbul’da öğrenci olmak kriterlerine sahip olmaları gerekiyor.

Yarışmalara fotoğraf alanında katılmak isteyen gençler için son 10 Mayıs 2026, saat 23.00 son başvuru tarihi olarak belirlendi. "https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/genc-istanbul-ulusal-fotograf-yarismasi-tr web" sitesi üzerinden alınan başvuruların sonuçları 18 Mayıs’ta belli olacak.

Kısa film yarışmasının son başvuru tarihi ise 31 Mayıs olarak belirlendi. Sonuçların 12 Haziran’da bildirileceği yarışmada başvurular "https://filmfreeway.com/gencistanbulkisafilmyarismasi" adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLERİN DE SAHİBİ OLACAK

Yarışmalarda dereceye giren katılımcılar çeşitli ödüllerin sahibi olacak. Birinciye dijital fotoğraf makinesi, ikinciye dizüstü bilgisayar, üçüncüye tablet bilgisayar ödül olarak verilecek.

Ayrıca üç kişiye mansiyon ödülü olarak analog fotoğraf makinesi verilecek.